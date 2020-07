Moguer cederá los suelos del Ceus si Junta y Gobierno llegan a un acuerdo

A pesar de que el Instituto de Técnica Aerospacial (INTA) había dado su conformidad con la valoración realizada desde el Ayuntamiento de Moguer para la venta de las 75 hectáreas en las que se instalará el Centro de Vuelos no Tripulados (Ceus) en la localidad, Huelva Información pudo conocer que el Consistorio moguereño está dispuesto a ceder dicha superficie en el mismo momento en que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa lleguen a un acuerdo. Éste se deberá materializar en los próximos días con el convenio de colaboración entre ambas administraciones para el desarrollo del proyecto Ceus, aunque de momento no hay fecha para la formalización del mismo, que se encuentra paralizada por orden de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La pretensión de instalar el centro en Moguer, se encuentra en estos momentos a la espera de que el Ejecutivo central y la administración autonómica lleguen a un compromiso para suscribir el protocolo de actuación previsto para dar el impulso definitivo a un proyecto que corre el riesgo de perderse.

El ayuntamiento de Moguer recibió de los responsables del INTA el plácet sobre la valoración de los terrenos en los que iría asentado el proyecto en su localidad, en concreto las 75 hectáreas pertenecientes al paraje de La Atalaya, por lo que convocó una contratación mediante subasta el aprovechamiento de madera de pino y eucalipto y las tareas de desbroce de dicha superficie. La rebaja del precio de la biomasa experimentada en las últimas semanas, hicieron que varias de las empresas que concurrieron al mismo, retiraran su oferta al considerar que no era rentable.

En cualquier caso, hay que concretar que el inicio de las labores de limpieza del solar, no sirve para evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental el próximo 9 de octubre, ya que ésta únicamente dejará de tener vigencia tan pronto como se inicien las obras. En un intento de acelerar los procesos y evitar el farragoso y largo trámite administrativo que supondría adjudicar estos trabajos de inicio del proyecto Ceus, estos trabajos se llevarán a cabo con medios propios del Ministerio de Defensa a través de la Unidad Militar de Emergencias, aunque no pueden actuar en unos terrenos que no les pertenecen.

Es ahí donde se encuentra el primero de los escollos, por lo que fuentes municipales confirmaron a Huelva Información su disposición a dejar de hacer efectiva la aceptación del INTAdel precio acordado –en torno a los 600.000 euros– y permitir que comiencen los trabajos de manera inmediata. En cualquier caso, dicha decisión está supeditada a la firma del protocolo entre Junta y Gobierno, ya que de no hacerse efectivo el mismo, el proyecto Ceus quedaría casi definitivamente enterrado, sin posibilidad alguna de poder comenzarlo antes del mes de octubre y se perdería la propiedad de unos terrenos de titularidad municipal.

Las negociaciones para que desde el Ministerio de Defensa se desbloquee la firma del protocolo de actuación entre ambas administraciones, encaran los días decisivos, ya que el mes de agosto es inhábil para llevarlas a efecto. Por el momento, la decisión se encuentra únicamente en manos de la titular del Ministerio, quien decidió de manera personal paralizar cualquier avance sobre el mismo.

En el fondo del asunto se encuentra, además de la rivalidad política entre dos administraciones de distinto signo, la desconfianza por los intentos llevados hace años por parte del Ministerio de conseguir las autorizaciones pertinentes de cara a la instalación del Ceus y que fracasaron porque la situación de ambas administraciones era justo la contraria a la actual, es decir, el Gobierno central estaba en manos del PP y la Junta del PSOE. Sobre el mismo, pende la fecha de caducidad de la DIA que en caso de producirse, obligaría para recuperar el proyecto a más de dos años de nuevos trámites.