El Mercado del Carmen de Huelva cierra antes de Navidad con ventas que superan a las del año pasado

El Mercado del Carmen se ha convertido en el centro neurálgico de la ciudad durante esta mañana. Han sido muchos lo que se han acercado para hacer compras de última hora, aunque según algunos de los comerciantes otros días de la semana ha habido mucha más afluencia. Algo en lo que todos coinciden es en que el 23 de diciembre cierra con un balance positivo, mejor que el de 2022 y en el que la mayoría no escatima a la hora de gastar en la mesa de Navidad. Un día especial en el que las casas se preparan para celebrar una noche en familia y para las que se entregan con los mejores productos de la tierra.

El ir y venir de gente era continuo, aun así otros años la afluencia del último día ha sido mayor. Esto no se ha reflejado en las compras del día porque algunos mostradores se veían prácticamente vacíos y otros puestos incluso han cerrado antes de tiempo. Esto es sinónimo de que el producto se ha vendido bien, sobre todo las gambas, que en torno a la 13:00 eran difíciles de encontrar y el jamón, que en su mayoría se ha vendido por encargos.

Desde Pescadería Miguel han explicado con alegría que ya no le quedaba producto "solamente me quedan bocas a 16 euros el kilo". Un día en el que ha contado que "las ventas han remontado a las de toda la semana que se encontraba bastante parada", hoy en su puesto ha sido una locura y a las 13:00 estaba todo prácticamente vendido. En otros, incluso se podían encontrar ofertas en los últimos productos que restaban para colgar el cartel de agotado ya que el mercado no vuelve a abrir hasta el próximo martes 26 de diciembre.

En las carnicerías y charcuterías las sensaciones también han sido buenas, en Jamones Manuel, han confirmado que "este año está siendo mejor que los anteriores, la gente está animada a comprar y no escatiman a la hora de elegir el producto, están comprando con alegría". Lo mismo se transmite desde Carnicería Manoli cuya dueña está satisfecha, "firmaría porque el año que viene estas ventas se repitan, no sé si mis compañeros tendrán la misma opinión porque cada día es diferente para cada uno, pero creo que están siendo unas buenas navidades".

Por lo general, los comerciantes han declarado que los precios se han mantenido durante las fiestas y el mes de diciembre siempre es uno de los mejores del año. En los puestos hoy había cola y la clientela buscaba los productos para su mesa a última hora, aunque por regla general la mayoría han planificado sus compras, algunos compraban los últimos detalles como las flores para vestir la mesa en una noche de reunión. Loli de floristería Manoli Hidalgo ha afirmado que "en estas fechas la gente también quiere adornar la casa con macetas de Navidad, coronas, macetas de acebo, bolsas de muérdago o ramos navideños más secos".

Los puestos lucían llenos de gente y aunque ha sido un 2023 complicado, en el que la inflación se ha notado en los bolsillos de todos los onubenses, en estas fechas son muchos los que invierten en productos para compartir con familia y amigos en los momentos más señalados. Un día en el que el mercado concluye sus ventas en Navidad, y volverá a abrir sus puertas de cara al 31 de diciembre en el que vuelven las reuniones familiares y las compras se intensifican.