La Feria, en la plaza del antiguo Mercado del Carmen de Huelva

De nuevo el mercado. Siempre el Mercado del Carmen. La Feria de la Tapa nos brinda este fin de semana una nueva ocasión para evocar este mercado al asentarse, por obras en la plaza de las Monjas, en el solar del antiguo mercado, convertido en aparcamientos estos últimos años hasta que se desarrolle el nuevo proyecto urbanístico para esta zona, según dicen el Ayuntamiento y su promotor más acorde con una plaza andaluza abierta a su espacio su gente y su cielo.

Sí, hoy como en tantas ocasiones un evento o cualquier acontecimiento nos abren una ventana al recuerdo y aunque sea reciente merece la pena echarle una mirada. Porque tras los visillos del tiempo se pueden abrir momentos de una vida interior, sencilla, pero muy nuestra. Decir “así es Huelva, esta es Huelva…” pero en tono amable, de sentirnos contentos con nuestra ciudad.

De La Placeta de los mercaderes el comercio pasó en 1866 a esta plaza abierta

Ahora que La Placeta se convierte en un espacio más transitado con preferencia para el peatón, como debió ser siempre antes de estar invadida por el tráfico, convertida en un cruce de calles, se habla de que se va a poner en marcha el proyecto de plaza en lo que fuera el antiguo Mercado del Carmen. Ambos espacios están unidos históricamente. La Placeta era el lugar para la venta de los mercaderes de la ciudad, de puestos en medio de la calle que en la segunda mitad del siglo XIX fue necesario regular y se trasladó ese comercio hasta aquí en 1866, en los baldíos, ese ensanche como lo es hoy la barriada de Pescadería.

El Mercado del Carmen se nos fue desde aquí, parece como ayer tarde, en 2010, hace ya unos años, lo que nos permite ahora abrir las carpetas del ordenador y visualizar esa ristra de imágenes que guardamos aun en la retina. La verdad que si era necesario el cambio a unas instalaciones más acordes con todo, no es menos cierto que el mercado tenía su particular encanto su propio color, lo mismo que todo su entorno dibujaba una época. De alguna forma con él se fue un espacio de mercado, pero no el concepto tradicional de mercado que tanto nos gusta, abierto, de diálogo con el tendero.

Ahora también llamado del Carmen pero unos metros más para allá, pasando la avenida de Italia, que este era el barrio del Carmen. El encanto del mercado sigue siendo el mismo. A Huelva le gusta el mercado, lo mismo que a muchas personas de pueblos y de otras provincias que vienen los sábados para abastecerse para toda la semana. El nuevo mercado ofrece la misma calidad de siempre y lo que es aún mejor, la amabilidad de los que atienden en los puestos.