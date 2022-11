Un monumento a la Memoria Democrática se colocará en el exterior del cementerio inglés

La Diputación Provincial de Huelva pondrá un monumento a la Memoria Democrática en el exterior del cementerio inglés, en la capital onubense. La obra es fruto del trabajo conjunto del arquitecto Julio Sánchez y el artista Víctor Pulido. Se trata de una especie de escultura convertida en pérgola, una composición realizada en acero corten en la que unos tubos sostienen una plancha calada con siluetas humanas, que se proyectan, con el juego de las luces del sol, como cuerpos cayendo, representando estos a las víctimas, como una metáfora del alma que abandona el cuerpo, es una manera de "dar luz a la gente que no está", apuntó Pulido.

El organismo supramunicipal pedirá a la Junta de Andalucía que el muro de cerramiento del camposanto sea declarado Lugar de Memoria Histórica y Democrática. Argumenta que en esta tapia se llevaban a cabo fusilamientos y que se pueden apreciar señales de las balas.

La intervención de la Diputación de Huelva se llevará a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva. Éste tiene previsto restaurar el cementerio inglés en el marco de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades y en el último trimestre de 2023 podrían empezar las obras. La actuación consta de dos fases, una en el interior y otra en el exterior. En el interior se va a realizar una gran entrada pavimentada, una urbanización en torno a ella con calles y áreas ajardinadas y se pondrán en valor todas las lápidas, y la zona exterior se urbanizará como área de estacionamiento, con capacidad para 112 plazas de aparcamiento.

El monumento a la Memoria Democrática se colocará en el exterior cuando concluya la restauración del cementerio y la urbanización del área de estacionamiento. Una vez que se empiecen a acometer las obras se iniciarán los trámites para que el muro del camposanto sea declarado Lugar de Memoria. Antonio Rus, coordinador del Comisionado Provincial para la Memoria Democrática, recordó que en junio de 2021 se constituyó el Comisionado y entre las propuestas que se estudiaron se encuentra el cementerio inglés, "en la tapia se fusilaba a la gente y esta tapia tiene una curiosidad, en su momento la mandaron enfoscar para tapar los disparos, el albañil que lo hizo había metido huesos de dátiles en los agujeros y hay muchos agujeros".

Más de mil personas enterradas

Rus indicó que en las fosas comunes del cementerio de La Soledad hay enterradas "más de mil personas, la mayoría de la provincia. Las fusilaban en los muros, en la tapia del cementerio inglés". Lo principal era "preservar el espacio, el muro está en malas condiciones y lo primero es consolidarlo, si no no hay nada que hacer". Comentó que éste "se puede caer". Explicó que se ha desprendido parte del enfoscado y los agujeros de las balas "se han conservado con los huesos de dátiles". La finalidad es "recuperar aquello, mantenerlo, un sitio para recordar lo que no puede volver a ocurrir en este país".

La idea original de la Diputación era consolidar una parte del muro y la reja del cementerio inglés, "también hay signos de balazos", pero al ponerse en contacto con el Ayuntamiento para informarle del proyecto, desde la Administración local le trasladaron que se iba a restaurar, en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades, el camposanto y que se actuaría tanto en el interior como en el exterior del mismo, con lo cual de la consolidación del muro se encargará el Consistorio, y el organismo supramunicipal se centrará sólo en el monumento. Éste se colocará delante del muro y se pondrán debajo unos bancos "para que la gente se siente" y algún cartel que indique que es un Lugar de Memoria Histórica y Democrática, "recordar que allí muchas personas perdieron la vida por defender la libertad".