El cementerio inglés de Huelva será restaurado con un millón de euros

El cementerio inglés de Huelva será visitable tras su restauración, una actuación que se llevará a cabo en el marco de la segunda fase del Plan Turístico de Grandes Ciudades. El proyecto ya está hecho y, según las previsiones del Ayuntamiento de la capital onubense, en el último trimestre de 2023 podrían empezar las obras. La intervención cuenta con un presupuesto de 943.257 euros, de los cuales 678.690 euros corresponden a la obra del interior y se financiará al 50% por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, a lo que hay que sumar 264.567 euros de fondos propios del Consistorio, de la del exterior.

El camposanto británico se convertirá en un recurso turístico de la ciudad. El responsable del área de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Baluffo, comentó que se trata de mostrar todo el potencial turístico que tiene la ciudad.

Baluffo señaló que no se ha actuado hasta ahora porque al ser titularidad de la Iglesia anglicana, "nosotros no podíamos intervenir", lo que se solucionó a través de un convenio, en el que el Consistorio se comprometía "a intervenir dos veces al año para limpiarlo de maleza y de todo lo que le hacía inaccesible, porque al final el cementerio inglés es un recurso turístico y desde la legislatura anterior hemos puesto mucho interés en que el Legado Británico se convierta en uno de los principales recursos turísticos de la ciudad y el cementerio es una parte importante de ese legado".

Indicó que el cementerio no era visitable "porque estaba siempre cerrado, pero lo que le hacía menos accesible era la maleza constante que tenía, eso se ha solucionado con alguna limpieza que hemos hecho esporádicamente a través de la empresa de limpieza y por parte de algunas batidas de voluntarios que se organizaban para ello".

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Huelva quería recuperar el cementerio inglés para convertirlo en un recurso turístico, cuando se configuró el Plan Turístico de Grandes Ciudades puso la intervención del cementerio británico como uno de los ejes a desarrollar dentro del apartado de obras de la segunda fase del plan, que comenzará a partir de mayo de 2023 con el proceso de licitación.

La intervención contemplada en el cementerio inglés consta de dos fases, una en el interior y otra en el exterior, la zona de aparcamientos. Baluffo explico que en el Plan Turístico de Grandes Ciudades sólo estaba la obra del interior, por lo que "vamos a hacer una adenda al plan, que se tiene que aprobar en la próxima reunión que tengamos con la Junta en diciembre, pero ya está hablado y no hay ningún problema. No obstante, como los presupuestos no cuadran, el Ayuntamiento va a poner una parte importante de la obra de la zona exterior".

Explicó que "está muy bien que intervengamos dentro del cementerio, lo hagamos visitable y lo convirtamos en un recurso turístico" pero también hay que arreglar "la parte de fuera, que es un terraplén". En el interior se va a realizar una gran entrada pavimentada, que servirá de zona de recepción al cementerio, una urbanización en torno a ella con calles y áreas ajardinadas, "y se pondrán en valor todas las lápidas".

Hay unas 150 tumbas, de las cuales 135 están documentadas. Hay enterramientos desde 1839 hasta 1995, año que se realizó el último. Entre las tumbas se encuentran las de los sargentos Philip Bernard Crossan, operador inalámbrico y observador de la RAF, y Geoffrey Lennox Avern, piloto de la Real Fuerza Aérea Australiana, que perdieron la vida cuando su Bristol Beaufighter se estrelló cerca de Gibraleón el 19 de abril de 1942. Tenían 21 y 27 años respectivamente.

El responsable del área de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad destacó que todas las tumbas están identificadas, "se ha hecho un trabajo importantísimo de recuperación de documentación histórica, de donde están los enterramientos, se han documentado casi todos".

En el proyecto de restauración del cementerio se contempla también la instalación de iluminación y la colocación de cartelería, "se van a hacer folletos para que la gente se los pueda llevar sobre la historia del cementerio". Baluffo apuntó que el convenio con la Iglesia anglicana incluye también "la obligatoriedad de que ésta se comprometa a mantener el cementerio abierto, abrirlo y cerrarlo, para que se puedan realizar durante la semana visitas por la mañana y por la tarde".

Respecto a la intervención exterior, la idea es urbanizar la zona como área de estacionamiento, con capacidad para 112 plazas de aparcamiento, ocho de los cuales son para personas con movilidad reducida.