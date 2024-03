Mejora tu comunicación a través de tu autoestima

Todo el mundo quiere tener una comunicación efectiva. Mucha gente asiste a talleres, ve vídeos o lee recomendaciones sobre cómo mejorar su comunicación. Que si trucos asertivos, que si lenguaje no verbal, que si mensajes claros, que si estrategias de impacto… Sin embargo, no tanta gente reconoce el profundo vínculo que hay entre cómo nos comunicamos y cómo nos valoramos a nosotras o nosotros mismos. Ahí está el quid de la cuestión que nos ocupa hoy: mejorar la forma de comunicarnos pasa por atender nuestra autoestima.

Los pilares de una comunicación efectiva y satisfactoria están en una autoestima saludable cimentada en un sólido autoconocimiento, que es el primer paso. De ahí emana la tan perseguida y valiosa autoconfianza, esa que surge cuando sentimos seguridad.

Te propongo hoy un camino de tres pasos hacia la comunicación efectiva y asertiva que transita por tu Inteligencia Emocional y da solidez a tu autoconcepto. Ahí vamos.

Primer paso, la autoexploración

Tus emociones afectan a tu comunicación, así que empieza por observar cómo lo hacen. En este particular viaje hacia tu comunicación más efectiva, apóyate en un diario o un cuaderno de bitácoras para registrar las situaciones en las que tu comunicación se ve más afectada. ¿Qué te deja en blanco? ¿Cuándo te cuesta expresar más tus necesidades? ¿Quién te roba la fluidez verbal o hace que tu voz tiemble? ¿Qué te enfada y te roba la escucha? Y en cada situación, pregúntate: ¿qué emociones hay detrás de todo eso?

En este paso, tu objetivo debe ser identificar patrones de comunicación y posibles causas. Por eso, si te resulta más fácil, te puede servir la autoexploración narrativa, que consiste en escribir una breve historia sobre cada una de las interacciones que registras, como si fuera un cuento que quieres contarle a un niño o una niña. Te animo, incluso, a inventar un final feliz describiendo cómo podrías comunicarte de manera más productiva en el futuro. Prueba.

Segundo paso, el puente de la compasión

Empieza por ti. La autocompasión hacia uno o una misma fomenta la compasión hacia las demás personas, algo esencial para lograr la comunicación efectiva. Pero no entiendas compasión como pena, sino como bondad. Esto implica no prejuzgar, no suponer siempre lo peor y, desde luego, escuchar más que hablar.

Un buen ejercicio en este paso del camino es enfocarte en hablar menos y escuchar más, atendiendo no solo las palabras que te dicen, sino también los sentimientos y necesidades subyacentes de la otra persona. Hazlo al menos durante una semana, a ver qué cambios notas en tu forma de comunicarte.

Tercer paso, el mapa de la asertividad

Estás transitando un camino, por lo tanto te va a venir muy bien tener un mapa que te guíe hasta la meta, y va a ser el autorrespeto. Esa es la verdadera semilla de la asertividad. Te propongo un ejercicio basado en la comunicación no violenta que se centra en expresar tus sentimientos y necesidades de forma clara y directa, sin criticar o culpar a nadie y sin generar resentimientos. Te va a resultar muy útil para identificar y establecer tus propios límites, algo indispensable para expresarlos de forma asertiva cuando lo necesites. Aquí te la cuento.

Usando las situaciones que tenías registradas en el primer paso, o identificando otras nuevas, reflexiona en cada una diferenciando lo que sientes de lo que necesitas. Es importante distinguirlo para separar los sentimientos de las interpretaciones o juicios que hacemos de las cosas. Un ejemplo sería: me siento frustrada, necesito más colaboración en las tareas de casa.

Es el momento de crear tu guion de la asertividad, especialmente para esas situaciones en la que te resulte difícil mantenerla. Este guion debería incluir una afirmación positiva de ti misma o de ti mismo, una frase en la que expreses claramente tu necesidad o límite, y una propuesta de solución o compromiso. Después, practica tu guion en situaciones reales, empezando mejor por las de baja presión, y nota cómo aumenta tu confianza y como se vuelve más sólida y saludable tu autoestima.