El Pleno aprueba las Medallas y distinciones de Huelva con el apoyo de PSOE, PP, Cs, Vox y Santos

El Pleno, en sesión extraordinaria, aprueba la propuesta del equipo de Gobierno de las Medallas y distinciones de Huelva, con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito Néstor Santos. Unidas Podemos y el concejal no adscrito Jesús Amador se abstienen y Mesa de la Ría vota en contra.

Este año, con motivo de las Fiestas de San Sebastián, Patrón de Huelva, se conceden 14 Medallas de Huelva a Luciano Gómez, MariPaqui, John Conde, Feafes, Paco Alloza, Luis de Vega, Carmen Santacruz, Ubaldo López, Sixto Romero, la Banda Sinfónica Municipal, la Virgen de la Amargura, el Cristo del Amor, La Soledad del Santo Entierro y el Cristo del Calvario. Además se otorga el título de Hijo Predilecto a José Luis Camacho Malo y a cuatro calles de la ciudad se les pondrá el nombre de María de los Ángeles Puente, Vicente Toti, Manolo Romeu y Amos Sabrás. Las distinciones se entregarán en el solemne acto institucional, que se celebrará el próximo 21 de enero, a partir de las 11:00, en el auditorio de la Casa Colón.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, recalcó que la concesión de estas distinciones "es una manera de tributar un reconocimiento y expresar respeto a una trayectoria, al compromiso permanente con la ciudad de Huelva y con su progreso". Aseguró que "siente un profundo respeto por cada una de las personas y entidades, admiración por esa forma de defender los valores de Huelva, se está reconociendo la labor inconmensurable de estas personas e instituciones".

Dirigiéndose a los grupos políticos que conforman la corporación dijo que "nos falta tolerancia, ser capaces de trabajar desde otro punto de vista, buscando puntos de unión", alejarse "del sectarismo y pensar que estamos unidos en el mismo objetivo" y agradeció a aquellos grupos que han colaborado realizando propuestas. "Hay muchos años para seguir reconociendo".

El portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo, destacó que se reconoce a onubenses y entidades que son "un ejemplo de compromiso con la ciudad, onubenses ejemplares e instituciones referentes", a lo que añadió que "el mayor activo de Huelva es su gente". Incidió en que se "reconoce el valor del trabajo que redunda en beneficio de la ciudad". Del comunicador José Luis Camacho Malo apuntó que "es un referente de la prensa deportiva y de la defensa de las señas de identidad de Huelva".

Del sindicalista Luciano Gómez resaltó "su defensa incansable de los trabajadores y su compromiso social a través de la Iglesia Evangélica"; de MariPaqui, su carácter emprendedor y el hecho de ser una mujer pionera en el asociacionismo empresarial; del músico onubense John Conde, su trayectoria y su compromiso en la formación de jóvenes en el campo de la música; de Feafes, la defensa de las personas con enfermedad mental y de sus familiares y su lucha contra la estigmatización; de Francisco Alloza, que es una figura del boxeo a nivel nacional e internacional, y del reportero Luis de Vega Hernández, su trayectoria periodística, Recordó que ha sido distinguido por la Asociación de la Prensa de Madrid con el Premio al Mejor Periodista del Año 2022.

De Carmen Santacruz, el portavoz del equipo de gobierno municipal, subrayó que es "una modelo internacional de reconocido prestigio, una empresaria que presume de Huelva"; de Ubaldo López García, "su magnífica" labor empresarial en el sector de la moda flamenca; del licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas, Sixto Romero, "su implicación en tantos aspectos de la ciudad, y de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que "es un símbolo de Huelva".

Además se conceden Medallas de Huelva a María Santísima de la Amargura en el año de su coronación canónica, que se celebrará el próximo 17 de junio; al Cristo del Amor, de la Hermandad de la Sagrada Cena, en el 75 aniversario de la fundación de la cofradía; a la Soledad de María, titular de la Hermandad del Santo Entierro, por sus 450 años de devoción, y a Jesús del Calvario, en el 50 aniversario fundacional de la hermandad.

En cuanto a las nuevas calles, manifestó que la periodista María Ángeles Puente a través de su trabajo mostró el papel de Huelva; Vicente Toti fue "un personaje importante de la Cultura; Manuel Romeu, "un onubense de pro" y Amos Sabrás "fue un alcalde que se dedicó a Huelva".

El concejal no adscrito Jesús Amador se abstuvo en la votación porque no está de acuerdo con la metodología usada en la concesión de las medallas y distinciones, considera que debe ser más participativa. También criticó la falta de paridad de género, ya que de las diecinueve otorgadas sólo tres son a mujeres, a lo que unió el hecho de que cuatro medallas se otorguen a Cristos y Vírgenes, "no al grupo de personas de la hermandad". Tampoco está de acuerdo con la concesión de la Medalla de Huelva a Luciano Gómez. Amador confía que "en la siguiente legislatura se tire de consenso igual que se ha llegado con la Marca Huelva".

El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, dijo coincidir con la mayoría de los nombres propuestos. Respecto al sindicalista Luciano Gómez, considera que se le da la Medalla de Huelva "por su acción benéfica por el comedor social o por su labor evangélica" y en la concesión de la Medalla de Huelva a Amos Sabrás "no quiero ver un guiño del alcalde a la República".

El portavoz del Grupo Municipal Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, señaló que su formación está de acuerdo prácticamente con todas las distinciones "pero no con la de Luciano Gómez, representante del modelo contrario al que defiende Mesa de la Ría, defiende el modelo industrial, contaminante y perjudicial para la salud", de ahí que votara en contra.

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Mónica Rossi, argumentó que en la concesión de las distinciones hay que establecer criterios de participación, paridad y aconfesionalidad. Agradeció que se haya tenido en cuenta la propuesta de la calle para Vicente Toti y que por primera vez se reconozca a un alcalde republicano en la ciudad. En cuanto a las Medallas de la Ciudad considera especiales la de la Banda Sinfónica, "un servicio público que extiende la cultura a través de la música" y la de Feafes, "por su labor de sensibilización constante" y aplaude el reconocimiento a José Luis Camacho Malo.

El concejal no adscrito Néstor Santos dio su enhorabuena a las personas distinguidas, a las que se les han reconocido "sus méritos" y considera "una gran acierto" que se nombre Hijo Predilecto a José Luis Camacho Malo.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Guillermo García Longoria, comentó que "se reconoce el trabajo, dedicación y esfuerzo de personas que contribuyen a hacer la ciudad más grande y maravillosa. No se pueden deslucir los reconocimientos, entre todos se hace ciudad desde distintos ámbitos". García de Longoria se mostró emocionado con la concesión de la calle a María Ángeles Puente, "que me marcó en la vida profesional y personal, su estrella siempre brillará en las calles de Huelva junto a la periodista Ana Vives Casas, ambas brillan en el cielo de Huelva".

Según portavoz del PP, Jaime Pérez, con estas distinciones se agradece la dedicación y compromiso de personas y entidades y su pertenencia a Huelva, "se hace justicia distinguiendo a personas e instituciones".