Matrimonios y nacimientos en Huelva: ¿De qué manera influyó el confinamiento?

Las consecuencias numéricas del coronavirus van apareciendo poco a poco. Son las estadísticas las que dan sentido a todo lo que ocurre alrededor. Lo último ha sido la publicación de los movimientos naturales de la población por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son los datos de matrimonios, nacimientos y muertes durante el año 2021, y que comparándolos con los del año anterior, se puede hacer un reflejo de lo que fue el confinamiento en la provincia de Huelva.

Por lo pronto, las defunciones aumentaron un 5,8% en el territorio onubense durante el ejercicio pasado. Es decir, se contabilizaron un total de 4.696 muertes en 2020 mientras que al año siguiente se registraron 4.969. Son 273 fallecidos más. Y aunque los factores y las causas pueden ser variados, como el constante envejecimiento de la población, hay que tener también en cuenta que la irrupción del coronavirus en España, el posterior confinamiento, y la primera ola de casos, no llegó a afectar a Huelva como al resto del país. Es más, la provincia hubo momentos que se convirtió en una especie de burbuja durante 2020 con la pandemia de por medio. Fue ya en meses posteriores cuando la provincia no se libró y se equilibró a las malas noticias que se producían en el resto del país. De ahí que sea también normal ese crecimiento de fallecidos en 2021 en comparación con 2020.

De manera más concreta, el INE contabilizó que el 27,5% de los fallecidos en la provincia el pasado ejercicio residían en la capital. Y que el mes, con diferencia, que más defunciones hubo fue enero con 583. Ningún mes más pasó del medio millar de fallecidos en Huelva. El mes que menos gente murió fue en junio, con 347.

Por otro lado, los nacimientos se mantuvieron. No un incremento de bebés con respecto al año 2020. O lo que es lo mismo, no hubo ese baby boom del que se hablaba que iba a producirse en los meses de confinamiento. El INE apunta en sus datos que durante el 2021 en la provincia de Huelva se produjeron un total de 4.228 nacimientos. Fueron incluso menos que en 2020, aunque de manera simbólica porque tan solo fueron dos menos (4.230). Nacieron más hombres que mujeres, eso sí. Llegaron 2.202 onubenses varones al mundo por 2.026 onubenses mujeres. Por otro lado, prácticamente uno de cada cuatro nacimientos correspondió, por residencia de la madre, a la capital, y el resto a la provincia. De manera concreta, se contabilizaron un total de 1.057 nacimientos en Huelva capital. El mes que más bebés nacieron fue en marzo con 387, mientras que el que menos fue febrero con 293. El resto de meses todos superaron la cifra de 300.

Uno de los aspectos que más varían entre 2020 y 2021 es el número de bodas que se celebraron un año y otro. El confinamiento trajo consigo la suspensión y aplazamiento de numerosas celebraciones. Todas las que cayeron en los peores meses no se pudieron celebrar. Y con las restricciones abriéndose poco a poco también fueron muchas las parejas que decidieron esperar y contraer matrimonio más adelante. La limitación del número de invitados, las mascarillas, el miedo al contagio... muchos fueron los factores en contra. De ahí que muchas de esas bodas que no sucedieron en 2020 se pasasen a 2021 (otras incluso todavía no se han celebrado) y se sumaron así a las que ya estaban programadas. De este modo, se ve un aumento claro en el número de matrimonios de un año para otro. El crecimiento fue de un 73,5%. En 2020 se celebraron 1.024 bodas y en 2021 1.777, de las cuales 435 fueron religiosas y 1.342 civiles. En la capital tuvieron lugar un total de 422 eventos. El mes con más bodas fue septiembre con 245 y los que menos enero y febrero con 68.