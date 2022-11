Manuel H. Martín: "El Festival saldrá a la calle para llegar a los más jóvenes de Huelva"

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva regresa este 2022 para acoger una 48 edición en la que el ambiente festivo y la cercanía a nuevos públicos serán los protagonistas.

Ya sin las limitaciones impuestas en las dos últimas ediciones como consecuencia de la pandemia -en 2020 se celebró exclusivamente de forma virtual-, el festival vuelve a las calles y lo hace "con más fuerza que nunca" y con múltiples actividades que vendrán a complementar el ambiente cinéfilo del que Huelva se llena durante una semana.

En esta edición se incluyen 130 títulos con, aproximadamente, 30 estrenos exclusivos en España, entre los que se encuentran las 12 películas seleccionadas para competir por el Colón de Oro en la Sección Oficial.

El Iberoamericano, que cumplirá medio siglo de vida en el 2024, quiere hacerse notar entre los jóvenes y calar en la población infantil para despertar el gusanillo del cine entre los más pequeños.

Su director, Manuel H. Martín, celebra que por fin, este 2022, el Festival regrese a la normalidad trayendo consigo una explosión de cultura y diversión a la provincia.

-¿Cuál diría que es la gran novedad de este año?

-Esta edición será diferente tras dos años de pandemia. Vamos a recuperar la trayectoria que llevábamos en la 45 edición y además vamos a tener muchas novedades. Habrá una gran presencia en la calle, con autobuses, mappings, presencias gráficas, banderolas, con el cartel… tendremos conciertos, pasacalles y una gran actividad exterior más allá de la propia programación cinematográfica. Incluso habrá un área de restauración con food trucks alrededor del festival para generar todavía más ambiente. Aunque, indiscutiblemente, lo que más deseamos es que se acuda a las salas de cine.

-¿Esta presencia en la calle es la forma que tiene el Festival de acercarse y llegar a nuevos públicos?

-Sí. Realmente, en estos seis años que llevo como director del Festival ha habido una gran progresión y un incremento notable de público. Pero también es cierto que hay contextos generales, exteriores, que afectan al mismo. La proyección de cine en pantalla grande está atravesando un momento complicado, por ejemplo. Por eso, es importante llegar a nueva gente y al respecto, este año volveremos a recuperar al público infantil y juvenil. No solo en la capital, en el Gran Teatro, Aqualon y Casa Colón, sino también en la provincia. Queremos que los estudiantes desde los más pequeños hasta los grandes, junto al personal docente de los centros, vuelvan a disfrutar de la fiesta del cine en pantalla grande.

Después de dos años los niños vuelven a las salas del Festival. Rescatamos esa ilusión. Nos hacía falta contagiarnos de esa alegría de los más pequeños. Seguramente, para algunos, sea la primera vez en una sala de cine y para nosotros ese acercamiento desde la niñez con el audiovisual es vital para educar y acercar a esos nuevos públicos a nuestro sector.

-En esta 48 edición son 130 títulos, mayoritariamente presenciales

-Tendremos más proyecciones e invitados que el año pasado. Una edición que nada tendrá que ver con la anterior. Ahora sí el Festival vuelve a la normalidad y saca su lado más festivo, con una explosión de cultura y un gran ambiente lúdico en la calle.

-El Iberoamericano no es solo cine. También es una manera de mostrar al visitante todo el encanto que entraña el destino Huelva

-El Festival es mucho más que cine. Genera muchos puestos de trabajo, aporta al turismo de la ciudad y la provincia, con los invitados que recibe. Un evento cultural como este genera mucho más de lo que, de alguna manera, recibe siempre. Todos los años, tras acabar la edición, solemos sacar los números y el impacto siempre suele dar mucho a Huelva.

-¿Qué perfil tiene el espectador asiduo al Festival de Cine Iberoamericano?

-No hay un perfil de edad específico, pero hay generaciones posteriores a los 80 en las que ir al cine no es algo tan habitual y yo creo que ahí es donde nos queda trabajo. No ya al Festival de Huelva, sino a todos los festivales en general. Por eso estamos haciendo actividades a lo largo de todo el año para incentivar y llegar a nuevos públicos. Por parte del Festival se está haciendo lo posible por acercarnos a un público más joven. A día de hoy tenemos muchos niños y niñas que van a venir a disfrutar del cine como en anteriores ediciones, pero es verdad que tenemos que trabajar para que esos niños cuando crezcan sigan viniendo a las salas. A mí, como director, lo que más me ilusiona es ir al cine y ver a gente joven disfrutando de películas o debatiendo sobre ellas.

-¿Cree que la gente de Huelva se identifica con su Festival?

-La sensación que he tenido estos años también desde fuera es que tenemos un buen festival, que hay público, que hay ambiente. A mí me cuesta mucho hablar desde el punto de vista de los espectadores, ya que como director no puedo opinar como el ciudadano a pie. Pero sí te puedo decir lo que nos cuentan muchos ciudadanos invitados nacionales e internacionales que vienen. Nos dicen que se sienten como en casa, que se quedan encantados con la organización, con el clima, el ambiente y la gastronomía. Cuando vienen aquí se llevan mucho cariño y quieren volver. Al final se trata de una experiencia y es importante que sepamos valorar lo que tenemos, sin comparaciones. Yo invitaría a aquellos que aún no conocen lo que es el Festival, a que vinieran a vivirlo en primera persona.

Yo creo que el festival ofrece muchas cosas, pero hay que entender que también hay gente a la que le va a interesar y otra a la que no, porque simplemente no es asidua al cine. Como cualquier evento cultural o deportivo, el Festival de Huelva también tiene su público.

Los 3 valores que definen al Iberoamericano

Primero, la programación variada y de calidad. Hay muchos títulos exclusivos. De la Sección Oficial todos son estrenos que se van a poder ver por primera vez en España. Son películas para disfrutar pero también para debatir.

En segundo lugar, la calidez del festival que es la calidez de los profesionales que lo hacen posible. Y por último, la cercanía. Todo está cerca. Puedes ir desde la Casa Colón hasta el Gran Teatro caminando, los invitados llegan a pie desde los hoteles, tienen cerca una gran zona de restauración con una amplia oferta gastronómica…todo está a mano.

Además, la cercanía es igual a comodidad. Incluso este año hemos adecuado los horarios de las proyecciones para que no terminen mucho más tarde de las 22:00 u 23:00 de la noche.

-Sin olvidar que en esta edición la inclusión y el papel de la mujer serán claves

-Mantendremos la sección 'Cine y Valores'. A nivel de igualdad, nosotros lo que solemos hacer desde el Festival es presentar un proyecto a principios de año en el que se reflejan claramente nuestra línea editorial y nuestra política de contratación. Así, para nosotros la igualdad es uno de los ejes fundamentales, tanto en la programación (este año la mitad de los títulos son dirigidos por mujeres. En la Sección Oficial también. Existe una gran paridad, ya que competirán directoras y directores en la misma proporción) como en la contratación de manera directa e indirecta. Siempre se intenta, de algún modo, que haya igualdad en el equipo.

-Y el formato digital seguirá conviviendo con el presencial

-Seguimos manteniendo ‘Ventana Cinéfila’, con una programación de cine iberoamericano, europeo y también español para docentes que se podrá ver a través de Filmin. Y por otro lado está el programa educativo del festival. En esta edición todas las películas de la Sección Infantil y Juvenil presenciales van a estar acompañadas de guías didácticas para los centros. Además, hemos añadido un programa de jóvenes cinéfilos comunicadores en el que habrá un grupo de estudiantes del audiovisual de diferentes universidades y de la Universidad de Huelva que van a estar tutorizados por un periodista de experiencia nacional e internacional que los va a acercar de primera mano a los protagonistas del festival. Vienen alumnos de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Sevilla. Una actividad novedosa aquí en Huelva. Es una forma de acercarnos a nuevos espectadores y a nuevas formas de escribir sobre cine.

Estamos viendo que hay un cambio de tiempo, de formas de ver las cosas en el terreno audiovisual, en el que hay que buscar que todo sea complementario. El cine en pantalla grande ha de convivir con las plataformas digitales. Para ello la educación es vital y por eso es tan importante este año para el festival. Hay que trabajar más en los nuevos públicos y en atraer a esos niños que serán nuevos cinéfilos el día de mañana.

A pesar de que veremos a grandes estrellas en la alfombra roja y tras la pantalla, el protagonista indiscutible seguirá siendo el público

Desde el cartel está marcada la mirada hacia el público. Con el propio cartel anunciador (realizado por José Luis Ágreda, que tiene a Buñuel, homenajeado en Huelva en 1976) ya queríamos contar una historia. Esa historia es que todo el equipo de cine, incluido el director, se pone frente al espectador para que sea quien complete el relato. Claro que el público tiene que ser el protagonista. Para mí el público no es la esencia de este festival, sino de cualquiera. El cine se hace para el público. Por eso es muy importante cuidarlo, que se sienta cercano al Iberoamericano. Eso es lo que representa la imagen del Festival este año. Queremos que cuando la gente vea en la calle el cartel y que esa imagen de Buñuel los atraiga, los invite a acercarse a la fiesta del cine que se hace desde Huelva y para Huelva y que estos días se convierte en la mejor manera de dar a conocer el destino dentro y fuera de nuestras fronteras.

Con el cine de verano, el cineclub… hemos ido recordando durante todo el año a los espectadores a través de distintas actividades que tienen un festival. Y eso es muy importante.

-¿Esta es la edición del más esperada?

-No sé si la más esperada. Tenemos muchas ganas y la gente quiere volver a Huelva porque se siente como en casa y eso es fundamental. Eso es Huelva. Su gente, su ambiente, su cercanía. Pero también debemos creernos el potencial que tiene la ciudad y la provincia.

-Casi medio siglo de festival. ¿Cuál ha sido el gran logro en los últimos años?

La capacidad de resiliencia. El festival se ha adaptado a muchas situaciones. A día de hoy podemos afirmar según los datos que tiene una muy buena acogida. Este año ha sido el primero que nos presentábamos a la organización de festivales nacional y estamos en el quinto puesto de 80 entidades. Dos andaluces en el top cinco y eso es un dato a tener en cuenta del que hay que hablar. Los ciudadanos tienen que ser conscientes del trabajo y la apuesta que se hace.

-El éxito de este Festival también dependen de la sostenibilidad

-Estamos en un momento en el que hay muchos eventos. La agenda cultural es muy variada. Eso hace más compleja la organización de grandes festivales y citas como la nuestra. Para ello la sostenibilidad se convierte en algo fundamental. Hay que tener en cuenta que este último trimestre hay muchos festivales y una gran programación en el país. Música, eventos… eso hay que ponerlo sobre la mesa. Eso tiene una doble lectura. La gente tiene ganas de consumir cultura y cine. Pero es interesante que en el futuro haya cierta sostenibilidad en los eventos. Hay que buscar la fórmula para que todos convivan en armonía. Que haya esta gran cantidad de citas culturas es positivo para el sector pero complejo para organizar un festival. Hablamos de un momento de mucha efervescencia. Dos años después de la pandemia cuando se recuperan muchos eventos que quedaron aplazados. Estamos ante una gran explosión de cultura y un año festivo que muchos anhelaban.