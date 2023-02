El cartayero Manuel González Guerrero se inicia en el mundo de la escritura con Te entrego mi alma, un libro que “surge por casualidad, porque yo no era una persona que tenía intención de escribir un libro, mi trayectoria literaria era nula, incluso no era ni lector”.

Un día, por la tarde, viendo la tele con su hijo, le surgió una idea a raíz de una noticia, recuerda muy bien la fecha: el 28 de marzo de 2018. Se lo comentó a un compañero que es escritor y éste le animó a que se pusiera a escribir. No obstante, González se lo estuvo pensando, “la idea me resultaba muy atractiva y seguía ahí en la cabeza, hasta que un día me puse a escribir, sin ninguna intención, y rápidamente monté una historia, cuando me di cuenta tenía un borrador con una historia de doscientas páginas”.

Estuvo intentando mejorar la forma del libro, "se lo fui dando a lectores cero para que me fueran dando su opinión porque me surgían dudas". Durante los siguientes cuatro años poco a poco lo fue "puliendo". En ese periodo hubo muchos parones, "de nueve meses, de seis, siete, de muchas dudas".

En diciembre de 2021 falleció el hijo con el que veía la tele el día que le surgió la idea, siete meses después su mujer leyó el libro y le propuso que lo publicara y se lo dedicara al hijo, “y eso me dio el impulso definitivo para sacarlo”.

El libro cuenta la historia de un médico, cuya madre trabaja en una empresa de criogenizaciones. El protagonista sufre un accidente y la madre decide criogenizarlo. Al cabo de veintidós años es reanimado porque ya hay medios para hacerlo, de manera que vuelve a la vida con la misma edad que tenía cuando falleció, veintisiete años, y todos sus familiares se han hecho mayores.

En el periodo de recuperación sufre una serie de visiones y tiene una serie de pensamientos y conocimientos que no le pertenecen e intenta buscarle un significado, un amigo lo lleva engañado a un médium, que le dice el motivo: están interviniendo las personas cuyos cuerpos su alma ocupó antes, y le dice que tiene que buscar a su antecesora en la reencarnación y pedirle perdón ante su tumba. La historia se inicia en Miami y el médico hace un viaje a Europa. Al final la historia termina desarrollándose en Sevilla.

Desde el principio González tenía claro el título del libro, Te entrego mi alma, aunque posteriormente lo cambió por Alma eterna, pero su compañero escritor le comentó que le gustaba más el primer título y lo recuperó. Al escribir la trama hubo momentos en los que le costó más escribir "porque en un libro tienes que justificar todo lo que ocurre y te resulta muchas veces complicado buscar la solución a algo, pero como todo se iba resolviendo me iba animando y, como me iba gustando la historia que iba creando, seguía, sin perspectiva de nada porque yo no sabía si lo iba a publicar algún día".

La portada es obra de una artista local, María Teresa Gómez Acevedo, “le dije lo que quería y ella lo captó rápido”. El libro "me sigue emocionando, lo he escrito yo a mi gusto". Te entrego mi alma se puede adquirir en Amazon, "las impresiones de la gente que lo lee son bastantes buenas". Ya se han vendido más de 140 ejemplares.