Juan Sebastián encabeza la lista de Pacma para las elecciones andaluzas

El Partido Animalista PACMA ha presentado su candidatura desde Huelva de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. El principal representante de la formación en esta provincia es, Juan Sebastián, un joven estudiante de 22 años especializado en conducción de actividades físicodeportivas en el medio natural.

Juan Sebastián es un granadino afincado en Huelva que concurre con ilusión a los comicios andaluces de la mano del Partido Animalista. Actualmente cursando un grado superior en Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, Sebastián es un amante de la naturaleza y el deporte, concienciado desde su más temprana edad con el maltrato animal y el cuidado del medioambiente.

"La relación cercana que tengo y he tenido siempre con el medioambiente me ha hecho ser muy consciente de la problemática que se vive en Andalucía. No aprecio intención política alguna en arreglarlo; es más, creo que los políticos que actualmente gobiernan ni siquiera están atentos de los problemas medioambientales o del maltrato a los animales a pesar de los constantes toques de atención que llegan directamente desde Europa. Todo lo contrario, creo que los motivan e incluso llegan a fomentarlos", explica Sebastián.

"Sin duda, es necesario dar un impulso a Andalucía, y será la juventud y el Partido Animalista los que propicien el cambio. Es imposible construir una sociedad sana si sus pilares están dañados y nadie se ocupa de ello", afirma el candidato. Sebastián deposita su confianza en la política para "rescatar Andalucía", y afirma que el cambio vendrá de la mano del creciente activismo social que está experimentando el país en confluencia con una fuerza política innovadora como PACMA.