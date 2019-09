Inicio del curso escolar tranquilo con la ratio como telón de fondo

Durante el verano se han ejecutado obras de mejora en aulas y talleres de Formación Profesional de siete institutos de la provincia de Huelva, con una inversión total de 2.694.729 euros, según los números de la Junta de Andalucía. Además, tal y como informó ayer Estela Villalba, también se ha trabajado en la puesta a punto de otros diez centros por un valor total de 1.091.227 euros. Pero todo no acaba ahí ya que hay un total de 54 obras en desarrollo en el territorio onubense, que ahora mismo se encuentran en distintas fases de ejecución. Entre ellas, Villalba señaló que en breve terminarán las obras del CEIP Manuel Siurot de La Palma del Condado y del IES San José de Cortegana, que son las de mayor envergadura.

Ocho maestros atenderán a 106 alumnos ciegos de forma individual

Un total de 106 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de Huelva regresan a las aulas donde contarán con 8 maestros que se encargarán de ofrecer una atención educativa individualizada a cada uno y en función de sus necesidades, apuntó la ONCE. Más del 75% de este alumnado estudia en centros educativos ordinarios, en los que cuentan con el apoyo de los Equipos Específicos de Atención a las personas con discapacidad visual, fruto de los convenios de colaboración entre la ONCE y las diferentes administraciones educativas. Estos maestros (2 de ONCE y 6 de la Consejería de Educación) serán los profesionales de referencia para los estudiantes. Por nivel educativo, hay 11 personas que comienzan Infantil, 27 están en Primaria, 21 en la ESO, 6 en FP, 9 en la UHU, entre otros.