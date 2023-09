Huelva alza la voz para reclamar las infraestructuras "que aseguren el futuro de los onubenses"

Administraciones, partidos políticos, agentes sociales, la Plataforma por las Infraestructuras, sindicatos, colegios profesionales y representantes académicos se han unido este miércoles a la convocatoria abierta del Ayuntamiento de Huelva para lanzar un "potente mensaje de reivindicación por las inversiones necesarias para garantizar el futuro de generaciones de onubenses". Las mismas ven como el desarrollo de la capital y su provincia está en riesgo por la falta de infraestructuras de transporte, hidráulicas y eléctricas y, como expresaban hoy, "Huelva no puede esperar más".

Todos estos actores han protagonizado una histórica imagen en la puerta de la casa consistorial, escenario propuesto por el Ayuntamiento para alzar la voz en una concentración de protesta, sobre todo, a raíz del último incidente en el Alvia Madrid-Huelva.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacaba “la unidad que hoy mostramos aquí porque esa es la fuerza que como sociedad nos va a permitir lograr las infraestructuras que necesitamos”. Huelva vive “un momento de impulso que no podremos aprovechar si nos faltan esas infraestructuras. Es el momento de exigir que se salde esa deuda histórica con nuestra provincia. No podemos esperar más. No vamos a permitir incidentes como el del pasado martes”. Miranda ha insistido en la importancia del proyecto Faro-Huelva-Sevilla de alta velocidad, así como el valor del acto porque “las ciudades y las provincias se impulsan cuando todos trabajamos unidos”.

El secretario primero de la mesa del parlamento, Manuel Andrés González, ha agradecido a la alcaldesa de Huelva “por convocar a toda la sociedad onubense”. González ha aprovechado la celebración del Día del Turismo para recordar que “es un pilar básico que sufre la falta de infraestructuras. No podemos consentir los incidentes como el que dejó a cientos de pasajeros tirados en mitad en el campo”. Junto a ello, “son fundamentales las infraestructuras hídricas”. Por ello, “dejemos a un lado las diferencias para luchar juntos”.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha añadido: “Hoy es un día importante por la imagen tan potente que ofrece. Por fin hemos entendido que debemos estar unidos para conseguirlo. Hay dos problemas que se repiten en todos los pueblos a los que vamos como son el agua y las comunicaciones”. Toscano ha defendido que la posición geográfica de Huelva “debe ser una oportunidad como puerta de entrada a Europa y España y no como un rincón del país”.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, José Correa, ha insistido en que “pedimos algo tan justo como es suplir las carencias enormes que tiene esta provincia”. Frente a ello “solo nos encontramos con trabas por parte del Gobierno central frente al esfuerzo constante que hace la Junta de Andalucía”.

Antonio Gemio, en nombre de la Plataforma Y Huelva Cuándo, así como de la FOE, ha lamentado “el estado en el cual se encuentran los trenes en Huelva. Que no se vuelva a ningunear nunca más a la provincia, que merece un respeto por parte de Renfe, Adif y el Gobierno central”. En el mismo sentido, Arsenio Martínez ha insistido en que “nuestra provincia se encuentra lastrada no por fallos puntuales, sino estructurales. Huelva se siente abandonada frente a otras provincias”.

El encuentro ha contado con el respaldo de las entidades académicas como la Universidad de Huelva, en cuyo nombre el vicerrector de Planificación Estratégica, Juan Antonio Márquez, ha valorado la imagen de unidad al tiempo que ha denunciado que “Huelva cada vez queda más apartada de la articulación territorial con España y Portugal”. La provincia está hoy “más desconectada en el siglo XIX”.