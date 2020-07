Huelva está preparada para hacer frente a un rebrote de coronavirus. Así lo aseguraron representantes sindicales de los profesionales sanitarios, César Cercadillo, responsable del sector de Sanidad del CSIF, y Juan José Rodríguez, de Comisiones Obreras, que junto al sindicato UGT se concentraron este martes a las puertas del Hospital Juan Ramón Jiménez para exigir exigir al SAS un acuerdo sobre la estabilidad del empleo.

El responsable del sector de la Sanidad de Comisiones Obreras indicó que teniendo en cuenta la incidencia de “la primera oleada” del Covid-19 en la provincia de Huelva, “que ha sido la más baja del país, en principio consideramos que podemos estar preparados para una segunda oleada”.

No obstante, Rodríguez incidió en la importancia de que toda la población se conciencie para que “esa segunda oleada no se produzca ni en la provincia de Huelva ni en ningún otro sitio y eso depende, fundamentalmente, de que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas nos comprometamos a mantener las medidas de seguridad que todos conocemos bien”.

El responsable del sector de la Sanidad de Comisiones Obreras subrayó que en el caso de que hubiera “una segunda oleada” de coronavirus en Huelva, “que esperemos que no la haya, si tiene el mismo nivel de incidencia que ha tenido antes, lo más probable es que sí, que estemos preparados”.

Por su parte, César Cercadillo, incidió en el hecho de que la población siga manteniendo las medidas de prevención y seguridad para evitar que se produzcan rebrotes y con ello se propague el virus.

El responsable del sector de Sanidad del CSIF comentó que “hay que tener en cuenta el bajo índice que tiene la provincia de Huelva de personas infectadas o que son inmunes, el 1,2%, con lo cual hay que tener mucho más cuidado para que no se produzca una oleada y no se dé lugar a comprobar si estamos o no preparados”, desde el punto de vista sanitario, para esa situación.

Cercadillo apuntó que “estamos muy poco inmunizados con lo cual hay tener mucho más cuidado que cualquier otra provincia”.

Respecto a las medidas de prevención y seguridad, los representantes sindicales se manifestaron “totalmente de acuerdo” con la decisión del Gobierno andaluz del uso obligatorio de las mascarillas tanto en espacios públicos cerrados como abiertos, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Las mascarillas son de uso obligatorio para jóvenes y mayores así como para niños desde los seis años de edad.

El responsable del sector de Sanidad del CSIF señaló que el que la lleva no contagia “ y es una barrera de protección”. Indicó que “con esto junto a la medida de aislamiento podremos evitar que llegue un brote y nos coja a todos un poco por sorpresa, hay que respetar las medidas que se están imponiendo, gusten más o gusten menos, hay que llevarlas a cabo”.