Huelva supera los 45 millones de euros de inversión para apoyar a empresas, autónomos y desempleados

Tras el balance de las inversiones y resultados más relevantes de las diferentes medidas para la promoción de empleo y la inserción laboral, así como la batería de ayudas e incentivos para la atención y apoyo a las empresas, autónomos y entidades de Economía Social que han sido diseñadas por la Consejería de Empleo para su ejecución a lo largo del pasado año 2022, han generado una inversión provincial y pública que alcanza los 45.294.849,32 euros para el cumplimiento de estos objetivos en Huelva. Así lo ha señalado el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva, Alberto Santana.

El delegado ha subrayado “el fiel compromiso de la Consejería por estar al lado de las empresas, por incentivar todo tipo de proyectos de negocio que creen empleo, den estabilidad al mercado, les permita afrontar todas y cada una de las dificultades actuales del mercado y que no dejan de ser amenazas para el tejido productivo que merece nuestra atención y convocatorias rápidas, ágiles, de fácil y sencilla tramitación, y lo que es más importante, que den una repuesta rápida, sin eternizar pagos y abonos a las solicitudes aprobadas para que mejore la liquidez en los negocios.”

“El pasado año -prosigue Santana-, Empleo priorizó en sus actuaciones la mejora de la empleabilidad juvenil con iniciativas como Joven Ahora, cuyo objetivo era reactivar el mercado de trabajo e impulsar la recuperación y creación de empleo y que ha sido un claro y rotundo éxito de participación de 78 ayuntamientos y dos ELA, que han permitido la formalización de 651 contrataciones de jóvenes menores de 30 años. Otra de las medidas exitosas y de calado ha sido el Plan de Empleo Estable, con 2.481 empresas beneficiarias que permiten mantener 3.250 puestos de trabajo gracias a los 15,9 millones de euros destinados a nuestra provincia.”

El delegado de Empleo ha querido destacar de manera especial “el correcto y exitoso desarrollo de todo tipo de acciones dirigidas a fomentar la Formación Profesional para el Empleo, tanto de personas desempleadas como de colectivos específicos, ejecutando hasta 31 acciones formativas para 465 desempleados junto a los 5 programas de Empleo y Formación, donde han participado 75 alumnos y que han movido un volumen económico superior a los 3 millones de euros.”

Santana señala que “la implementación de las políticas activas de empleo en la provincia de Huelva ha generado más de 42 millones de euros para que 7.515 personas directas (desempleadas o trabajadores autónomos de nuestra provincia), hayan podido beneficiarse de al menos una de las medidas, acciones o programas específicos. Por otro lado, hemos cuantificado en 2.808 las empresas que han resultado directamente beneficiarias de algún tipo de incentivo correspondiente a cualquiera de las diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones.”

Autónomos, pymes comerciales y artesanas

El responsable territorial, dentro de las principales líneas desarrolladas de atención a las empresas ha detenido su atención en las acciones especificas para el impulso de la Economía Social y el colectivo de autónomos, la promoción del comercio y de la artesanía local.

Con respecto al colectivo de trabajadores autómomos, la línea uno de estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo alcanza una cuantía en materia de subvención de hasta 2.237.200 euros que han llegado a 494 personas. Las subvenciones de modernización digital y mejora de la competitividad alcanzan los 372.968,70 euros permitiendo la inversión de 94 proyectos. Finalmente, la tercera línea correspondiente a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, permitirá el apoyo a 7 cooperativas que incorporan a 15 personas socias gracias a 73.500 euros de subvención.

Dentro de la línea para la promoción de las pymes comerciales y artesanas, en la provincia de Huelva se han inyectado 384.501,75 euros, tramitándose 38 expedientes favorables para la modernización de pymes comerciales y artesanas con una inversión de 280.459 euros, el apoyo a los ayuntamientos de Lepe, Valverde del Camino, Ayamonte, Isla Cristina y La Palma del Condado, dentro de las ayudas de Comercio destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía, con 79.885,69 euros de inversión, y finalmente, las ayudas por importe de 24.157,06 euros para la asociación del Centro Comercial Entre Plazas de La Palma del Condado.

Prevención de Riesgos Laborales y empleo inclusivo

Otra de las líneas expuestas ha sido el empleo de las personas con discapacidad, que se ha visto apoyado el año pasado con 2,5 millones de euros y se han incentivado más de 800 puestos de trabajo. La provincia cuenta con casi 47 Centros Especiales de Empleo registrados, empresas cuya plantilla debe estar conformada, al menos en un 70 por ciento, por personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.

La convocatoria del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, EPES, puesta en marcha por el Servicio Andaluz de Empleo, SAE, viene atendiendo a 400 personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y minorías étnicas. Estas acciones las vienen desarrollando el Ayuntamiento de San Juan del Puerto (con 385.633,16 euros de subvención), la Mancomunidad de Islantilla (con 404.896 euros de subvención) y la Fundación Don Bosco de Huelva (con una subvención de 187.782,19 euros).

Para cerrar el capítulo de las grandes inversiones que genera el SAE, el delegado territorial ha puntualizado el trabajo que lleva desarrollando la Dirección Provincial del SAE para la adecuación de la red de oficinas del SAE de la provincia y prestar un mejor servicio, más digno y más adecuado a empresas y demandantes de empleo. En este sentido, Santana ha destacado “la construcción de la nueva Oficina SAE-La Orden que ya es una realidad, con 1.700.000 euros de inversión aprobada en 2022”.

Con respecto al capítulo dedicado a la seguridad laboral, otro apunte facilitado por Santana ha sido la aprobación por parte de la Consejería de Empleo de 262.583,31 euros destinados a 22 empresas onubenses para la puesta en marcha de actividades de mejora y el fomento de las inversiones en materia preventiva y así como para la integración de la prevención de riesgos laborales.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El delegado de Empleo ha querido referirse a los 11,8 millones de euros de inversión directa, hasta el momento, a través de los Fondos Europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Huelva “y sus cuatro primeras líneas, con dotación provincial, que han supuesto un importante respaldo para 2.000 beneficiarios. La Línea 1, de Primera Experiencia Profesional, es la más cuantiosa, con un importe de 4,8 millones para la contratación de 172 jóvenes; La Línea 2 del Programa Investigo, con 2,7 millones de euros, ha permitido la contratación de 41 jóvenes investigadores; La Línea 3, de apoyo a la mujer del medio rural y urbano, viene atendiendo a 626 mujeres onubenses paradas de larga duración, con 1,3 millones de presupuesto y la Línea 4, sobre proyectos destinados a colectivos vulnerables, atiende en estos momentos a 397 usuarios, con 2,3 millones de euros”.

Alberto Santana ha concluido resaltando que “estas cifras de inversión reflejan el trabajo y deber del Gobierno andaluz para estar a la altura del esfuerzo diario de nuestras empresas y autónomos, poniendo todos los recursos a su alcance. Estas cuantías ya están en manos de las empresas onubenses, de los autónomos y entidades locales y mancomunadas, que trabajan de manera rigurosa con nosotros como el objetivo de que la povincia de Huelva no pierda oportunidades, donde no se queden vacías las convocatorias y no se renuncie a un sólo euro, donde nuestro horizonte sea crecer, bienestar y empleo."