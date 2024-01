Huelva llevará hasta Bruselas su reivindicación por las infraestructuras

La sociedad civil onubense acompañada por las administraciones elevará hasta Bruselas su reivindicación por las infraestructuras. Huelva no puede esperar más. La mejora de red ferroviaria y la conexión por alta velocidad de la provincia de Huelva es una necesidad para el desarrollo onubense al tiempo que una oportunidad que engarza con las importantes inversiones que se van a ejecutar en los próximos años.

Representantes de las administraciones, empresarios y diferentes agentes sociales han mantenido un encuentro en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) para analizar el anteproyecto de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) que retrasa la fecha máxima de llegada de la alta velocidad de pasajeros hasta 2050. Se trata de un plazo de casi tres décadas que relega a la provincia onubense a la cola del plan inversor continental.

De la cumbre emana una hoja de ruta que pretende acelerar los plazos y lograr un compromiso firme por parte de las autoridades europeas para que se destinen los fondos necesarios de las partidas actuales para recuperación económica, descarbonización o Next Generation con los que sea posible la conexión por alta velocidad entre Faro-Huelva-Sevilla, un proyecto que cuenta con el respaldo del Gobierno portugués y la Junta de Andalucía, además de cumplir con todos los requisitos para su consideración como estratégico por la Unión Europea.

Huelva llevará su reivindicación a las más altas instancias europeas, donde presentará su proyecto de alta velocidad que conecte Andalucía con el Algarve, con datos y argumentos que demuestran que se trata no solo de una reivindicación provincial sino de una oportunidad para toda Europa de aprovechar las enormes posibilidades de crecimiento que tiene la provincia de Huelva. El objetivo es convencer a la administración continental de la conveniencia de acelerar las inversiones en el territorio onubense.

La cumbre ha contado con la presencia del presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Igualdad y Familias, Loles López; y el eurodiputado, Juan Ignacio Zoido; el coordinador de la comisión de infraestructuras del PP en el Congreso, Juan Bravo; la viceportavoz del PP en el Congreso, Bella Verano; el secretario segundo de la mesa del parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González; el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el vicepresidente de la Diputación Provincial, Manuel Cayuela; los diputados de ese mismo partido, Manuel García Félix y Sol Guzmán; los senadores también del PP, Juan Manuel González y Carmelo Romero; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana; y miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, delegados de distintas áreas de la Junta o representantes de colectivos empresariales.

El presidente de los empresarios, José Luis García-Palacios, ha agradecido a la alcaldesa “su iniciativa a la hora de convocarnos a todos aquí para tratar un tema tan importante para el futuro de Huelva”. La onubense es “una provincia que merece mirar al futuro con esperanza, merece jugar en Primera División y no verse relegada a un plan a 30 años de distancia”. Huelva afronta “grandes inversiones que nos van a permitir jugar un papel destacado en la revolución industrial en Europa”. Por ello, se presentará una pregunta en el Parlamento Europeo pidiendo explicaciones por el nuevo plazo 2050. García-Palacios recuerda que la inversión en Huelva “beneficia a todos los actores, a otros países, al territorio nacional e incluso a nuestra lucha medioambiental”.

El anteproyecto es “una barbaridad” ha señalado la alcaldesa, Pilar Miranda, quien, no obstante, ha insistido en que “debemos estar todos unidos, trabajar y lograr un compromiso que permita a Huelva tener las infraestructuras que merecen”. Miranda ha recordado que “la presencia del Puerto de Huelva en el corredor Atlántico con el horizonte de 2030 era una oportunidad que sin embargo no se ha aprovechado, al relegarnos a 2050 mientras otros proyectos se han priorizado”. No se trata, como ha insistido la alcaldesa, de un plan político sino “vital para Huelva”. La provincia necesita “alta velocidad y trenes en condiciones”. “Es el momento de Huelva, que vive una transformación económica y social que se va a traducir en grandes oportunidades”, ha recordado Miranda.

