Pilar Miranda: “Estaremos a la altura de la gran oportunidad económica que tiene ahora Huelva”

Lleva tan solo unos 50 días como alcaldesa de Huelva, la primera de la historia de la capital onubense. Se quedó a un centenar de votos de la mayoría absoluta y en estas primeras semanas ha marcado ya su “hoja de ruta” con una actividad frenética que le ha llevado a intervenir en la limpieza, cambios de planes urbanísticos, remodelar el organigrama del Recreativo, desbloquear la Ciudad de la Justicia, anunciar un nuevo recinto ferial para las Colombinas...

Tiene clara su forma de trabajar, en equipo, con un alto nivel de exigencia en el que se repite que quiere “estar a la altura” de la responsabilidad que supone dirigir la ciudad de Huelva. Esa misma responsabilidad que le llevó a estar los primeros días casi sin dormir pensando en los problemas a resolver en la ciudad.

–Aunque como presidenta del Puerto de Huelva tenía ya una agenda apretada ¿Cambia mucho la vida cuando se es alcaldesa? ¿Qué sensaciones tiene de este primer mes y medio de mandato?

–Yo realmente me siento exactamente igual como persona. Quiero seguir siendo cercana, asequible y haciendo una vida normal. El peso de la responsabilidad quizás ha cambiado. Hay muchas personas que tienen muchos problemas y yo entiendo que cuando te ven por la calle se acercan y te lo plantean, es normal. Tú te presentas como alcaldesa para resolver problemas y para que la ciudad vaya bien. Estás dejando una parte de tu vida para trabajar lo mejor posible por tu ciudad. Yo en eso me encuentro cómoda y además nunca lo quiero perder. Sí es verdad que los tres primeros días no podía dormir porque eran tantos los problemas que decía muchas veces, seré capaz de hacer todo lo que debo, de cubrir esas expectativas y ese cariño de la gente. Yo noto mucho cariño. Quiero ser capaz de estar a la altura.

– Ya anunciaron hace unos días que el anterior equipo de Gobierno se había gastado los ocho millones de remanente de tesorería en unos meses, luego la petición del Gobierno de reducción del gasto, han iniciado una auditoría interna... ¿Cómo están las cuentas?

–Tenemos un requerimiento del Ministerio de Hacienda, el anterior equipo de Gobierno infló los ingresos y hay que disminuir el presupuesto un 15%. El documento nos llega tarde porque el presupuesto ya es firme y la interventora y el secretario nos han comunicado que este año no se puede hacer nada.Para el año que viene vamos a tener que bajar ese 15% salvo que podamos conseguir ingresos extras que puedan justificarlo. Me parece mal que eso se haya estado haciendo por parte del Gobierno anterior durante todos estos años y que se consideren sólo observaciones esos reparos y que ahora lleguemos nosotros y nos manden ese documento fuera de tiempo. Hemos enviado un escrito al Ministerio con un informe de la interventora y estamos a la espera.

Me parece muy fuerte que nosotros tengamos que pagar la fiesta anterior. En los últimos años ha habido un gasto muy alto por parte del equipo de Gobierno y ahora la ciudad tiene que aguantarse con un presupuesto con un 15% menos, creo que lo lógico es que si había presupuestos inflados lo hubieran parado desde el primer día.

–Se han tomado medidas urgentes en materia de limpieza, anunciando también un segundo plan de choque. ¿Cuándo estará la ciudad, en cuanto a limpieza, en el punto que quiere?

–Nada más llegar empezamos con planes de limpieza de choque para actuar por todos los barrios y luego llegar a la limpieza normal. Tenemos que ir a todos y cada uno de los barrios porque todos tienen el mismo derecho. Una vez que hagamos limpieza de choque en toda la ciudad ya se irá con el mantenimiento. Pido ayuda a los ciudadanos en el cuidado de la ciudad. Huelva estaba muy sucia. Había muchas manchas. Insisto a Urbanismo en que no pongan suelos excesivamente porosos, como el de la calle Palos de la Frontera que ya está sucio y con manchas.

La empresa también se ha portado bien porque la limpieza de choque no nos la ha cobrado aparte. Hemos establecido un plan y estoy contenta con el resultado de ese plan pero queda mucho por hacer.

–También se han tomado otras medidas de urgencia, en esta ocasión en materia urbanística, modificando proyectos como el de la Plaza de La Merced o la Plaza de San Pedro, que además afectan a la circulación del tráfico en la ciudad, o un nuevo cambio en la Plaza Niña….

–Siempre dijimos que íbamos a escuchar a todo el mundo y a los vecinos hay que escucharlos. En La Merced había una zona peatonal que los vecinos y empresarios de la zona no querían. Se va a hacer plataforma única pero van a pasar los coches y habrá más zonas verdes.

En la Plaza Niña no vamos a llevar a cabo el proyecto que había porque todos los vecinos estaban en contra, y yo creo que llevan razón, se va a modificar totalmente.

En San Pedro, si los vecinos están contentos con la plaza, ¿por qué se la vamos a quitar? lo que vamos a hacer es arreglar los desperfectos y la zona de alrededor.

En la avenida Manuel Siurot no se puede modificar, es una subvención europea y es imposible. Me da pena porque el barrio está aislado, los técnicos insisten en que es imposible. Me he reunido muchas veces con ellos y en estos momentos no se puede modificar.

– Hace unos días visitaba las obras de la calle Méndez Núñez anunciando que se van a agilizar para que estén concluidas antes de Navidad para no perjudicar al comercio del Centro ¿Cómo piensa revitalizar esta zona?

– El pasado año en Navidad ya estuvo levantado y los empresarios no tienen que pagar ese peaje. He pedido que las obras de Méndez Núñez terminen antes de noviembre.

Tenemos que trabajar en dinamizar el Centro. Hay que hacer algo con la parte del casco antiguo. Tenemos que dotar de aparcamientos al Centro por eso queremos hacer cuanto antes el proyecto del Parque del Ferrocarril. En el centro hay que terminar la peatonalización, dinamizar y crear aparcamientos.

– Ha anunciado también la recuperación de los aparcamientos que estaban en precario de la Avenida Italia para convertirlos en públicos.

–Nuestra fórmula es regular todo aquello que no está regulado y esos aparcamientos llevaban bastante tiempo sin regular. He notado que en este ayuntamiento había mucho desorden e improvisación por falta de una hoja de ruta.

–En la ciudad hay en estos momentos muchos edificios históricos pendientes de rehabilitación con proyectos que, en algunos casos, ya están en marcha. Cuartel de Santa Fe, la cárcel antigua, la estación de Renfe...

–Estamos realizando las obras del Cuartel de Santa Fe, hay que buscar un uso para que disfruten los ciudadanos, con salas de exposiciones, salones de actos y un centro sociocultural. La cárcel antigua quiero que sea un centro cultural y un ‘hotel de asociaciones’ con despachos pequeños y salas de usos múltiples y de exposiciones.

Hay que rehabilitar la estación de tren al igual que correos... hay mucho trabajo y de un día a otro no se puede pero tenemos que conseguir una ciudad atractiva para trabajar y disfrutar.

– En el apartado económico, la llegada de Maersk o el proyecto de hidrógeno verde de Cepsa pueden cambiar la ciudad, usted lo ha calificado como la tercera revolución industrial ¿Cree que éste puede ser el empuje definitivo para Huelva que lleva años perdiendo población? ¿Superar por fin esa cifra de 150.000 habitantes?

–Indudablemente. Huelva tiene un momento álgido y tenemos que estar a la altura trabajando duro, siendo eficaces en la gestión, captando inversores, bajando los impuestos, digitalizando el Ayuntamiento... Las licencias tardan mucho, en la Ciudad del Marisco se tardó 44 meses, no puede ser, hay que dar confianza, seguridad jurídica y agilidad. Ahora mismo en Huelva vivimos un momento inmejorable. En el barómetro de Andalucía, la ciudad y la provincia con más posibilidades de resurgir económicamente es Huelva. Tenemos espacios que no tienen otros, tenemos sectores productivos potentes. La transformación comenzó en el Puerto y si somos capaces de hacer una integración puerto-ciudad plena y de atraer turismo, eso nos va a dar mucho empleo, riqueza y oportunidades.

Tenemos al alcance una tercera revolución industrial sostenible verde si somos capaces de atraer a Maersk y a cuantos inversores sea posible y si somos capaces de revitalizar el Ensanche, que en eso estamos, la zona de San Antonio que va a generar mucho espacio, la Zona de Actividades Logística (ZAL)… esa cantidad de empleo y los impuestos que pagarán las empresas y las industrias nos va a permitir gastarlos en La Orden, El Torrejón o Marismas del Odiel. Tenemos que ser capaces de descubrir lo que tenemos en el suelo y ponerlo en valor, la ‘Ruta Tartessos’, la ‘Ruta legado inglés’, la ‘Ruta Americanista’… que el que venga deje el yate en la nueva marina del Puerto y se acerque a la ciudad, que el que venga a trabajar en el metanol o en el hidrógeno verde luego se venga a la ciudad a vivir. Tenemos que subir el número de habitantes porque si pasamos de 150.000 aumentamos los ingresos, con el empleo subirá la renta per cápita de la ciudad y el valor añadido, unido a que tenemos los mejores atardeceres del mundo y un puerto muy potente. Queremos ser la ciudad verde del suroeste de Europa.

– ¿Cómo va a ser de decisivo en el futuro de Huelva esa unión Puerto-Ciudad?

–Tenemos en marcha la comisión de trabajo Puerto-Ciudad. Es necesario que aprovechemos sinergias con el puerto y con todas las instituciones. Estoy encantada con el nuevo presidente del Puerto, tiene el convencimiento de que hay que trabajar juntos.

–Hace unos días anunciaba el desbloqueo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, hay que llevar a cabo el Parque del Ferrocarril… ¿Cuándo se desarrollarán definitivamente todos los proyectos vinculados al Ensanche Sur?

–La Ciudad de la Justicia se ha desbloqueado ya y vamos a urbanizar la zona. Estamos en contacto con la junta de compensación y vamos a agilizarlo. Las obras van a comenzar en este mandato y eso implica que tiene que estar antes urbanizado. La Ciudad de la Justicia va a actuar de tractor. Con los proyectos energéticos y la integración puerto-ciudad va a venir mucha gente a vivir y les tenemos que ofrecer esa zona y que sea de calidad.

– Las elecciones le dejaron cerca de la mayoría absoluta pero necesita el apoyo o la abstención de algún grupo político para sacar adelante medidas como los presupuestos. ¿Cómo espera que sea esta legislatura? ¿Va a negociar con todos los grupos políticos?

–Nos quedamos a 101 votos de la mayoría absoluta. No me esperaba un resultado tan bueno porque partíamos de cuatro. Agradezco la confianza a los ciudadanos y espero estar a la altura. Va a ser la legislatura del consenso y del diálogo. Somos así, toda mi vida he consensuado y mediado. Para mí la mediación es una forma de vida.

A mí siempre me gusta escuchar e intentar buscar un acuerdo. Voy a escuchar a todo el mundo y cuando sean propuestas buenas, vengan de donde vengan, hay que llevarlas a cabo. La ciudad tiene que estar por delante y los demás en segundo plano porque estamos en un momento muy importante para Huelva. Esto no es cuestión de partidos políticos, nuestra obligación es ponernos de acuerdo para poner a Huelva donde se merece.

–En el primer pleno hizo una declaración de intenciones con la reclamación de las grandes infraestructuras para Huelva, que nunca acaban de llegar. ¿Cree que la incertidumbre política actual a nivel nacional puede afectar a la llegada de estos proyectos que en muchos casos necesitan la inversión del Estado?

–Indudablemente va a afectar a Huelva. Estoy deseando que haya un presidente para ir a pedir. Necesitamos infraestructuras ferroviarias, por carretera e hidráulicas y yo lo voy a exigir sea quien sea el presidente del Gobierno. Ya el presidente de la Junta de Andalucía, cuando vino en visita institucional, se comprometió a apoyarnos con el AVE Sevilla-Huelva-Faro. Entre las administraciones nos tenemos que apoyar y los empresarios se vendrán conmigo a reclamarlo. Yo soy una defensora de la colaboración entre las administraciones y los agentes sociales para poner a nuestra tierra donde nos merecemos.

–En el Recreativo se ha cambiado toda la estructura del club, ¿Cuándo podrá volver a la normalidad al Decano, a tener unas cuentas saneadas y salir de la incertidumbre de los últimos años?

–Nosotros vamos a seguir protegiendo al Recreativo, porque además es un BIC, pero despolitizado totalmente y con gestores eficaces y que sepan de deporte. La gestión deportiva y económica va a dar sus frutos. Yo voy a dar un paso al lado, protegiendo el club pero no politizándolo.

–Hoy terminan las Colombinas y usted ha anunciado un gran proyecto con la construcción de un nuevo Recinto Ferial, ¿Cuándo será una realidad?

–Este año sólo estaba preparado la portada del año anterior y los conciertos. Lo hemos tenido que montar todo en un mes. En el futuro queremos un nuevo recinto ferial permanente que mire a la ría. El actual está muy metido para adentro. Hay que hacer un proyecto y seguir un procedimiento pero hemos empezado a trabajar ya.

Este año ha sido un éxito el ‘Día del niño’, las casetas de las hermandades y colectivos han estado llenas. Hemos intentado introducir mejoras con más fuegos artificiales, la caseta de exposición del Puerto y muchos actos con colectivos.

Creo que para el poco tiempo que llevamos estamos demostrando que nos partimos el alma por Huelva.