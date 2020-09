Lola Herrera, José Luis Gil, Javier Perianes, María Pelae y el Ballet de Moscú, entre otros, en la Programación Cultural de Otoño del Ayuntamiento

Sobre las tablas de la Casa Colón se subirán este otoño actores de la talla de Lola Herrera, Gabino Diego, Nancho Novo o Alicia Borrachero con exitosas producciones teatrales, o José Luis Gil, que estrenará su ‘Eduardo II’; un gigante del piano como Javier Perianes; compañías de danza como la de Fernando Hurtado o el Ballet Nacional de Moscú, la revelación de la nueva copla, María Pelae; o los Brothers in Band, además de dos citas culturales de la importancia del Festival Flamenco ‘Ciudad de Huelva’ y el Festival de Cine Iberoamericano.

Reclamos, entre otros muchos, que destacan en el cartel cultural de otoño que ha presentado el Ayuntamiento de Huelva, una programación de “normalidad y de primer nivel, adaptada a las medidas de seguridad y prevención del Covid-19”. Así lo ha remarcado el teniente alcalde de Cultura del Consistorio onubense, Daniel Mantero, incidiendo en “la responsabilidad y cumplimiento” demostrados “en nuestra programación de verano, con una respuesta ejemplar por parte de los onubenses y un gran éxito”.

En palabras de Mantero, “no hemos parado ni un segundo. El sector cultural de la ciudad no podía permitirse que nos tomáramos vacaciones. Parar la Cultura hubiera significado dañar a un sector del que viven directa o indirectamente una gran cantidad de onubenses. No lo íbamos a consentir. Porque Huelva, cada vez más, es Ciudad de la Cultura”.

El teniente alcalde ha recordado que “el Estado de Alarma nos obligó a cancelar una potente programación que habíamos trabajado para el segundo semestre de este 2020 y, como ya anunciamos, si las circunstancias lo permitían y adaptándonos a la normativa del momento, reubicaríamos y reprogramaríamos espectáculos. Y los llevamos al Palacio de Congresos de la Casa Colón, adaptándolos a las condiciones que requiere el COVID, mientras acometemos a partir de octubre la más que necesaria reforma del Gran Teatro, las primeras obras del Plan Turístico de Grandes Ciudades, cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía”.

La Casa Colón tiene, además, mayor aforo, y, en cumplimiento de la normativa de prevención ante el Covid-19, al 50% de su capacidad se ofrecerán 415 localidades. Estará disponible uno de cada dos asientos, con localidades alternas, con separación en zig-zag; y la obligatoriedad de llevar mascarilla durante todo el evento, además de las ya habituales medidas de higiene, desinfección , etc.

Desglose de la programación

El telón de la Casa Colón se subirá con la quinta edición de WOFEST-Huelva (Muestra de Cine Realizado por Mujeres), que se celebra entre el 10 y el 12 de septiembre y tiene al Ayuntamiento de Huelva entre sus patrocinadores desde la primera edición.

El 19 de septiembre llega Trigo sucio, una divertida comedia de David Mamet, que permitirá ver sobre el escenario onubense a figuras tan conocidas como Nancho Novo, Eva Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo. La Banda Sinfónica Municipal de Huelva ofrecerá el 24 de septiembre un concierto homenaje al gran compositor italiano, fallecido recientemente, Ennio Morricone.

Un plato fuerte de la programación teatral se servirá el 27 de septiembre de la mano de Gabino Diego con El Desguace de las Musas, un montaje de La Zaranda, una de las compañías de teatro que infunde mayor respeto, fundada en 1978 en Jerez de la Frontera. Del 29 de septiembre al 4 de octubre el protagonismo será para el IV Festival Flamenco ‘Ciudad de Huelva’.

La Banda Sinfónica Municipal de Huelva volverá el 6 de octubre para tocar junto a la ‘Spanish Brass’, banda con 30 años de trayectoria en el mundo de la música de cámara, que constituye además uno de los quintetos más dinámicos y consolidados del panorama musical español. El 9 de octubre aterriza en Huelva Caperucita Today (y déjate de cuentos), espectáculo de danza moderna y contemporánea, de la compañía malagueña que dirige el bailarín y coreógrafo Fernando Hurtado. La obra teatral El Electo llega a la capital el 16 de octubre. Una comedia sobre la vocación política de Contraproducción y Focus que está protagonizada por los reconocidos actores Manu Baqueiro y Antonio Mourelos.

El 21 de octubre volverá a recalar en el auditorio la Banda Sinfónica Municipal de Huelva con el espectáculo Nuestra Zarzuela. Del 22 al 24 se podrá disfrutar de la nueva comedia teatral de Manu Sánchez, El gran inmigrante, salpicada de sátira política, ironía y crítica social.

Una de las fechas más destacadas de esta programación será el 25 de octubre, cuando los focos serán para el pianista nervense Javier Perianes, “uno de los más grandes artistas que ha dado esta tierra”. El 7 de noviembre llega a Huelva María Pelae, ya aclamada por muchos como una Lola Flores moderna.

Del 13 al 21 de noviembre se desarrollará el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Una de nuestras citas culturales más veteranas con 46 años de historia. La Banda Sinfónica Municipal vuelve el 26 de noviembre con Grandes Clásicos de Siempre.

Para los amantes del teatro, el 28 de noviembre contamos con Perfectos Desconocidos, una gira que lleva a los escenarios la versión teatral de la película de Alex de la Iglesia. Emily, la eterna prometida llevará el 29 de noviembre la magia de los musicales al escenario de la capital.

El 4 de diciembre desembarca en la capital onubense Madre Coraje, la exitosa función teatral de Ricardo Iniesta que ha recorrido desde su estreno en 2013 ciudades de toda la geografía española. The Opera Locos ofrecerá el 5 de diciembre un espectáculo cómico operístico para todos los públicos.

El 11 de diciembre Huelva se convertirá en una de las primeras capitales españolas en disfrutar del estreno de Eduardo II, ojos de niebla. El actor José Luis Gil vuelve al teatro como protagonista de este drama histórico dirigido por Jaime Azpilicueta.

La actriz Lola Herrera será la protagonista el 17 de diciembre con Cinco horas con Mario. El tradicional Concierto de Navidad se programa para el 18 de diciembre, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.

Otro gran reclamo será el Ballet de Moscú que traerá su Gala Solistas a Huelva el 23 de diciembre. El 27 de diciembre los onubenses tendrán ocasión de ver el Mariana Pineda, de la compañía Teatro El Nómada. Cierra este cartel Brothers in Band, tributo a los Dire Straits, recalando en Huelva el próximo 2 de enero en el marco de su gira europea.

Finalmente, cabe indicar que se editará una guía digital con la programación. Todos los espectáculos tendrán las entradas a la venta en breve en la web www.huelvatickets.com. Desde el Ayuntamiento de Huelva se recomienda la compra on line de localidades de los espectáculos que se irán abriendo para los próximos dos meses, a fin de prevenir posibles cambios o cancelaciones. Para la venta de entradas físicas, estará operativa la taquilla de la Casa Colón, pues la del Gran Teatro permanecerá cerrada durante las obras.