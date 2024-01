El Heraldo Real llena de ilusión las calles de Huelva anunciando la llegada de los Reyes Magos

El Heraldo Real llenó de ilusión las calles de Huelva este miércoles en la víspera de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. El cortejo partía sobre la 16:15 de la sede de la Hermandad del Rocío de Emigrantes, donde el coro joven lo recibía con sus sones y un niño le leyó un manifiesto sobre el significado de esta figura histórica cuyo nombre viene del francés ‘héraut’ y significa persona “que lleva un mensaje” o “anuncia algo que va a suceder”.

Allí, tras la lectura del pequeño Rafael, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, le daba las gracias al mensajero de los Reyes "por recibir las cartas de todos los niños" y pidió que les dijera a los Magos que "trajeran alegría, paz, amor y prosperidad a los pequeños de Huelva". Igualmente, la alcaldesa agradeció la acogida a Emigrantes, "una hermandad que transmite las tradiciones de Huelva y la fe a la Virgen del Rocío". El rezo de la Salve daba el pistoletazo de salida al desfile, despidiendo el cortejo al ritmo del tamborilero.

Tras salir de Emigrantes, donde el Heraldo recogió las primeras decenas de cartas repletas de peticiones para sus majestades, proseguía el recorrido cargado de magia y celebración, por el Paseo de las Palmeras. El cortejo del Heraldo Real estuvo precedido por una banda con más de 20 músicos, acompañados por un cuerpo de bailarinas danzantes orientales. El séquito continuó con los camellos y llamas cargados de enseres y caramelos y la guardia real a pie para proteger al Heraldo y su corte que fueron a caballo, vigilados de cerca por el maestro rejoneador onubense Andrés Romero.

"Desde que me lo comunicó la alcaldesa, Pilar Miranda, lo acogí con muchísima ilusión. Además he contado con una gran comitiva de diez amigos que me han acompañado en el cortejo. Entre ellos, mi hermano. Todos se han volcado con la causa y han dado todo lo mejor", contaba el protagonista a Huelva Información.

Andrés Romero confesó emocionado que "nunca se ha hubiera imaginado desempeñar este cargo en una fecha tan señalada y simbólica como es la de los Reyes Magos en Huelva". Se sintió orgulloso de que su tierra le brindara "ese homenaje" tan especial que pone en valor su figura profesional en el mundo taurino. "Es una satisfacción personal, ya que aquí en Huelva empezó a despuntar mi carrera taurina y a partir de ahí seguí por el resto de España, Portugal, Francia, México y otros lugares, pero siempre llevando mi tierra por bandera". Para Romero, "ahora Huelva le devuelve todo eso y mucho más en forma de este simbólico Heraldo que ha llevado la ilusión a los niños".

Tras el Paseo de las Palmeras, el desfile del Heraldo continuó por Ruiz de Alda, Vázquez Limón, Ginés Martín, Ciudad de Aracena, Rafael López, Méndez Núñez, Plaza de las Monjas, Gran Vía y Plaza de la Constitución, donde se detuvo para la recepción oficial en el Ayuntamiento de Huelva a cargo de la alcaldesa alrededor de las 18:00 de la tarde. Así, en un escenario a las puertas del consistorio, Pilar Miranda y el concejal de Cultura, Nacho Molina, dieron la bienvenida al mensajero, que leyó el Bando anunciando la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y la alcaldesa hizo entrega de las llaves de la ciudad, "para que guiara a los Reyes Magos y a la Estrella de la Ilusión que entrarán en Huelva en barco este jueves a las 12:00".

Posteriormente, el Heraldo y su cortejo prosiguieron el recorrido por la Plaza del Punto, Alameda Sundheim, Aviador Ramón Franco y Escultora Miss Whitney para culminar en la Escuela de Artes León Ortega alrededor de las 19:00.