El Laberinto que hace visible la discapacidad y las enfermedades raras

Cuando los extraordinario se hace ordinario

No pueden planificar un puente, ni unas vacaciones. Hasta el último momento no saben si podrán ir a la boda de unos amigos que les han invitado, o si podrán salir a cenar. “Nunca se sabe si va a ocurrir algo y no podemos condicionar las agendas de los demás; las nuestras, sí, pero la vida de los demás debe seguir”. Lo dice la presidenta de la Fundación Laberinto, Pilar Pereda, que además es madre de Jaime, afectado por la enfermedad de Hunter. Su vida, como la del resto de madres de niños con discapacidades o enfermedades raras, gira en torno sus hijos. Sus hermanos también son conscientes de ello y sin que haga falta explicar nada, desarrollan una capacidad especial para volcarse con ellos hasta el punto de incluso querer formarse para buscar una salida a la enfermedad de sus hermanos. El mayor de Jaime está convencido de que si estudia Neurocirugía podrá ayudar a desentramar el laberinto que hay en la cabeza de estos críos; la hermana de Flavia pone su granito de arena siendo fisioterapeuta y el hermano de Tomás piensa cursar Ciencias Políticas para ayudar desde el Gobierno a los niños con este tipo de necesidades... “Son especiales”. Pilar Pereda no tiene duda de ello y por ello, es muy habitual escucharle que “los niños que se consideran normales deberían asomarse a la ventana de la discapacidad”, para que sepan que existe y para que realmente “aprendan a valorar lo que realmente tiene valor”. No hay duda de que la discapacidad tiene un coste oportunidad en las familias en las que entra y lleva a la mayor parte de las madres a dejar el trabajo que desarrollaban o a pedir una reducción de jornada; también es habitual que el padre cambie de profesión para poder dedicar más tiempo a los niños. Cada minuto cuenta. “No hay tiempo libre y además la mayoría de los pequeños tienen trastornos del sueño” que les llevan a que no sepan qué es dormir más de tres horas seguidas. Son muchas noches las que pasan en vela, las que “hay que estar junto a la cama del niño, pendiente de que no tenga una crisis, de que no le suba la fiebre o de que pueda estar tranquilo...” A pesar de ello, al día siguiente van a sus trabajos y no borran la sonrisa de sus rostros porque lo extraordinario para la mayoría se ha convertido en lo ordinario para ellas. y sus familias. Cada día comienza de cero, “cada amanecer es diferente”. Ellos han dejado de lado “lo que antes importaba” y celebran “cada pasito que logran dar hacia adelante”. Porque tienen claro que “hay que vivir cada día. Cualquier cosita cuenta... Ojalá aprendamos todos a valorar lo que la vida nos da, su verdadero sentido”.