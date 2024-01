Estrategias de adaptación emocional a los cambios en tiempos de incertidumbre.

Afrontar la incertidumbre es, hoy en día, más necesario que nunca. Por eso es crucial también cultivar las habilidades emocionales que te preparan para enfrentar los cambios manteniendo la actitud que quieres, y no la actitud que las circunstancias u otras personas deciden por ti. ¿Tienes tú la actitud que quieres cada día?

Afrontar la realidad requiere flexibilidad, resiliencia, autoconocimiento, empatía… En menos palabras: fortaleza emocional. Así que la inteligencia emocional, esa habilidad esencial para comprender y gestionar nuestras emociones y las de quienes nos rodean, sigue consolidándose como una herramienta clave en estos tiempos inciertos.

Porque mientras la incertidumbre es una de las cosas que nuestra naturaleza humana peor lleva, el mundo se vuelve cada vez más urgente, más volátil, más incierto… Vivimos enfrentando cada vez más cambios y más rápidos, a menudo inesperados, desencadenando una amplia gama de emociones, desde el miedo y la ansiedad hasta la esperanza y la excitación. Ahí es donde la inteligencia emocional cobra todo su sentido, como un valioso GPS para navegar las aguas turbulentas del cambio con eficacia y salud. Sobre todo con salud.

Desde la práctica de la atención plena hasta el diálogo interno positivo, hay un abanico de estrategias que podemos emplear para mejorar nuestra adaptabilidad emocional. Hoy te traigo algunas propuestas creativas que llevar a tu día a día para desarrollar esta competencia.

Ejercita el cambio con autoconciencia emocional

Como siempre, lo más importante, aunque no sea lo más divertido, es tomar conciencia de las emociones que te surgen a ti. Así que, lo primero que te sugiero es dedicar tiempo a construir tu mapa de emociones en los cambios. Es decir, identifica los cambios que afrontas y represéntalos en un papel expresando cómo te has sentido ante ellos. Por ejemplo, si has comenzado en un nuevo trabajo, o has conocido a alguien, o inicias una dieta, o lo que sea, dibuja cómo te has sentido cada semana, usando colores y símbolos para representar las diferentes emociones que atraviesas. Además de ganar conciencia emocional, verás lo interesante que resulta revisar tus mapas dentro de un tiempo.

También funciona dedicar un momento cada día a reconocer y aceptar tus incertidumbres actuales. Si lo llevas a hábito diario, mucho mejor. Por ejemplo, antes de dormir, reflexiona sobre los retos que has tenido ese día y afirma tu capacidad para manejarlos: qué has hecho o qué vas a hacer, cómo lo lograste o cómo lo harás la próxima vez, en qué o en quién te has apoyado o te vas a apoyar… Enfócate en la aceptación y la adaptación.

Entrena el cambio emocional, por ejemplo a través de la música, que además provoca conexiones neuronales muy potentes. Te invito a crear una lista de canciones diferentes, una para cada sentimiento o emoción que quieras practicar, y báilalas, sí, baila. Puedes primero bailar un tema alegre y energético, y después otro más suave y melancólico, ¿un poco de heavy metal después? Nota cómo cambia tu estado de ánimo y tus pensamientos con cada tema.

Y por último, te sugiero que practiques los cambios de forma controlada. Proponte enfrentar situaciones inciertas de forma deliberada y observar tus respuestas emocionales. Prueba una nueva actividad que normalmente evitarías, o programa esas cosas que te suponen cierto reto, y observa cómo te sientes antes, durante y después. No seas muy kamikaze, ve poco a poco, pero nota tus propios avances.

La autoobservación y la práctica son fundamentales para fortalecer la adaptación emocional en tiempos de cambio. Es, desde luego, un viaje continuo de crecimiento personal que nos abre los ojos. Y todo son posibilidades para quienes viven con los ojos abiertos.