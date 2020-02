Educación rechaza que los centros concertados se vayan a saturar

La inmensa mayoría de los alumnos va a centros públicos

En la actualidad, el 18% de los alumnos de las enseñanzas no universitarias de Huelva, van a centros concertados. De este modo, la inmensa mayoría recibe su formación en centros de titularidad pública según indican los propios datos de la Consejería de Educación. Así lo demuestran de manera especial, los ciclos de Primaria y Secundaria. La elección por lo público se hace más evidente en Bachillerato al no estar esta titulación financiada en los centros concertados. El pequeño segmento que elige un colegio privado no concertado se mantiene fiel desde el principio hasta el final de esta formación no universitaria, no alcanzando en ningún caso, los 300 alumnos.

Llama la atención percibir el escalón que hay entre el grupo de alumnos de Primaria y los de Secundaria. Entre ambos ciclos hay un desfase de 11.000 estudiantes menos en Secundaria. En otras palabras:11.000 alumnos se quedan por el camino durante los años que dura la ESO. Un elevado porcentaje que la Administración debe tener en cuenta para darle soluciones.