La Diputación sale del accionariado del aeropuerto para desbloquear el proyecto

La Diputación Provincial aprobó la venta de sus acciones en la sociedad del Aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva. Un Pleno rápido, con un único objetivo y las posturas claras decidió dar un paso recomendado desde Madrid y exigido desde Bruselas para permitir que el proyecto del aeropuerto onubense pueda avanzar.

La Diputación Provincial vende sus 95 acciones en el capital social de la promotora que promueve el proyecto por los 456.769,50 euros del valor nominal de los títulos. El comprador es la sociedad Huelva Desarrollo y Progreso, con capital 100% privado y a quien le corresponderá impulsar la tramitación y construcción de una infraestructura estratégica para la provincia de Huelva. La Diputación recibirá el dinero en un plazo de diez años y como garantía de la devolución se pignoran las propias acciones objeto de la enajenación.

El único voto en contra de la venta fue el de Izquierda Unida. El portavoz de la formación defendió la salida de la Diputación del accionariado del Aeropuerto Cristóbal Colón, si bien argumentó el rechazo a la venta en sus dudas acerca de la recuperación del dinero gastado por la institución. “Se ha invertido dinero que no se va a recuperar”, aseguró Pedro Jiménez, para quien “no podemos estar de acuerdo en una venta en cómodos plazos como un coche, pero además quien compra no tiene la obligación de pagar salvo que sea una realidad el aeropuerto”. Reclamó además que “el dinero invertido en el aeropuerto se podía haber destinado a las carreteras o cualquier otra inversión”. Jiménez recibió la réplica tanto del presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, como del portavoz socialista,José Fernández. Caraballo le recordó que la misión de la institución es “generar riqueza y empleo para la provincia de Huelva”. En este sentido, comparó la participación inicial de la Diputación en el proyecto con “la de tantos polígonos industriales o promociones que hacemos de la manos de los ayuntamientos y unos dan más resultado que otros. No íbamos a dejar de tener un aeropuerto por 450.000 euros”.

Más contundente fue José Fernández. El diputado socialista recriminó a Jiménez que pretendiese “sorber y soplar” al respaldar la salida del accionariado pero no la venta. Insistió en que “quizá debería reconocer que no cree en el aeropuerto porque el dinero de la Diputación está garantizado”.Defendió además que “si Huelva tiene aeropuerto será por la apuesta firme y decidida que hizo esta Diputación en el año 2004, por una infraestructura importante para el desarrollo de esta provincia y ahora volvemos a poner de manifiesto nuestra apuesta, dejando el cien por cien del capital de la sociedad en manos privadas, ya que con ello se favorecerá la tramitación de los permisos oportunos para la futura construcción del aeropuerto”. Para el vicepresidente y portavoz del equipo de Gobierno, “esta institución siempre ha velado por el interés general de la provincia y, si ahora salimos del accionariado del aeropuerto lo hacemos para cumplir con los requisitos de la normativa europea, que dificultaría y retrasaría la ejecución de esta infraestructura si una administración pública permanece en el accionariado”.

El portavoz del Partido Popular, David Toscano, incidió en el argumentario expuesto 24 horas antes. Su formación votó a favor de la venta de las acciones en la sociedad del aeropuerto, aunque recriminó que “por fin después de quince años se desbloquea un proyecto tan necesario para la provincia de Huelva”. Con la venta espera que “se acaben todas las trabas de la Unión Europea a la tramitación para que pueda avanzar el proyecto”. También avaló la venta Ruperto Gallardo. El diputado no adscrito consultó antes al equipo de Gobierno por la presencia de la Cámara de Comercio en el accionariado y si su figura no implicaría también dificultades burocráticas. El propio presidente, Ignacio Caraballo, aclaró que no tendrá incidencia. Respaldó con su voto la enajenación de las acciones.

En febrero de 2.004 se constituyó la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón S.A., entidad constituida por la Diputación Provincial de Huelva y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva. Posteriormente, en el año 2015 se llevó a cabo una ampliación de capital y la empresa onubense Huelva Desarrollo y Progreso S.L. entró en el accionariado de la sociedad. Ahora la Diputación enajena su participación para cumplir con las prerrogativas de la Unión Europea, que rechaza la presencia de capital público en este tipo de proyectos. La salida de la institución permitirá al proyecto despegar.