Denuncian la "brutal agresión" a una trabajadora social del centro de salud de El Torrejón

Una trabajadora social del centro de salud de El Torrejón de la capital ha sido víctima de una "brutal agresión" este jueves mientras ejercía su trabajo. Mientras atendía a una usuaria esta le ha tirado, literalmente, una silla a la cabeza causándole lesiones y numerosas heridas. Se trata de una de las agresiones más graves que ha tenido lugar en este centro de salud a lo largo de la historia.

"Mientras agredían a la trabajadora, casualmente, el director del centro pasaba por allí y fue testigo de los hechos, pudiendo parar la agresión. Si no, no sabemos cómo podría haber acabado. Aún así, la profesional ha tenido que ser atendida por los daños en el Hospital Juan Ramón Jiménez", cuenta indignado a este periódico Joaquín González Batanero, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico en Huelva. No entiende cómo tras lo ocurrido puede continuar, si quiera, el centro de salud abierto sin disponer, al menos, de un vigilante que garantice la seguridad de manera continua durante las 24 horas del día. "Tras un ataque tan duro a una trabajadora hay tomar medidas. No puede ser que esto ocurra porque se recorte en servicios de seguridad, sobre todo, en una de las zonas más conflictivas de la capital como es El Torrejón", dice.

Desde hace 20 años este centro de salud ha contado con un vigilante durante todo el día que formaba parte del equipo del centro de salud, por lo que conocía a la perfección la zona y se podía actuar en consecuencia. Tras la pandemia, se prescindió de esta figura y ahora, aseguran desde el sindicato médico, hay un seguridad externo, que va circulando por los distintos centros. "Estamos viviendo una escalada física y verbal de agresiones y no puede ser que, lejos de reforzar la vigilancia, esta se recorte, quitándonos servicios, provocando situaciones como la que se ha vivido este jueves en El Torrejón", lamenta Joaquín.

Por eso, este viernes, 13 de enero, la Junta de Personal de Atención Primaria de Huelva ha convocado una concentración de repulsa por la agresión.

CSIF anima a los profesionales a denunciar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión producida hoy en el centro de salud de El Torrejón, así como la agresión a un médico el pasado martes en la Casa del Mar.

César Cercadillo, el responsable provincial del sector de Sanidad de CSIF, dice que no es una situación nueva. Estas agresiones son diarias y en la mayoría de los casos son verbales, con insultos y amenazas, pero en ocasiones también se produce violencia física, con zarandeos, agarrones y golpes. Esto no se puede consentir. Los sanitarios son agredidos física y verbalmente, no son capaces de denunciar porque saben que estas denuncias tienen pocas consecuencias y deben seguir atendiendo en el mismo centro.

Para el responsable sindical, el incremento de las agresiones al personal de la Sanidad es consecuencia de los recortes presupuestarios en materia de seguridad. CSIF reitera “la necesidad, en primer lugar, de contar con vigilantes de seguridad en todos los centros sanitarios y, en segundo lugar, la importancia de contratar a más personal ante la creciente demanda asistencial”.

Además, el responsable provincial del sector de Sanidad de CSIF, César Cercadillo, considera que la causa del problema se debe a la falta de inversiones en Atención Primaria y la escasez de personal, de modo que provoca la saturación de los centros, largos tiempos de espera y gente desesperada que paga su enfado con los profesionales de la Sanidad: administrativos, celadores, enfermeros, médicos... Cercadillo exige al SAS que termine con esta lacra y pide a los usuarios que respeten a los profesionales sanitarios, porque no son los culpables de la situación.El sindicato anima a los profesionales a que denuncien este tipo de situaciones y pone a disposición del personal afectado a sus delegados para ayudarles a gestionar estos problemas. "Exigimos también a las administraciones que reaccionen de manera inmediata y doten a las plantillas de los medios necesarios para afrontar estos incidentes, así como la implementación de mayores medidas de seguridad".

Desde CSIF han reclamado de manera reiterada el impulso de un pacto de Estado con un plan de inversiones en Atención Primaria y la mejora de las condiciones laborales para recuperar el capital humano que ha perdido el Sistema Nacional de Salud en los últimos años.