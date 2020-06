Cs pide que Moguer ceda los terrenos del Ceus que Defensa ya compró en febrero

Cuando las administraciones tanto municipales como autonómicas y nacionales en Huelva y Sevilla y representantes del mundo empresarial se encuentran inmersos en una serie de actuaciones para tratar de relanzar el proyecto del Centro de Vuelos no Tripulados (Ceus) en la localidad de Moguer, el portavoz de Ciudadanos en la provincia, Julio Díaz, emplazó al Ayuntamiento de la localidad a que “ceda” al Instituto Nacional de Técnica Aerospacial, los terrenos en los que iría ubicado. No obstante, esta cesión ya fue descartada por el propio organismo hace casi cuatro meses, cuando el Ministerio de Defensa, tal y como adelantó Huelva Información los pasados días 12 y 18 de febrero, se decantó por la compra efectiva de dichos terrenos.

El parlamentario andaluz, añadió que “ahora le toca al Ayuntamiento dar un paso decisivo para facilitar su puesta en marcha cediendo los terrenos”.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar, reconoció a Huelva Información su extrañeza por el contenido de estas manifestaciones del portavoz de la formación naranja y vicepresidente tercero del Parlamento andaluz, que cree “que corresponden a un intento de utilización partidista y electoralista” ademas de esconder “un profundo desconocimiento del proceso en el que se encuentra este proyecto, así como de los esfuerzos realizados por todas las administraciones, incluida la propia Junta de Andalucía de la que forma parte su partido, pero especialmente el Ayuntamiento de Moguer, que ha puesto todo de su parte para que este proyecto pueda cristalizar y ser una realidad dentro de los plazos previstos en la legislación”.

El pasado día 17 de febrero, el alcalde de la localidad, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio de Defensa con el secretario de Estado, Ángel Olivares, en la que quedaron expuestas las intenciones de éste por hacerse con la titularidad de los terrenos en los que se asentaría el denominado proyecto Ceus.

En ese momento, Cuéllar reconocía que “el Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para que tengan las correspondientes licencias en el plazo de tiempo más breve posible”. Al mismo tiempo, el primer edil emplazó a la Junta y al propio Ministerio “a que agilicen todos los trámites lo antes posible”, en referencia a un convenio que debería suscribir ambos antes de la realización efectiva de las primeras obras.

Julio Díaz no desaprovechó la oportunidad para recordar lo que a su juicio fue “el impulso de PP y Cs que dio luz verde en un tiempo récord tras años de parálisis al cambio de uso prevalente como científico-tecnológico de estos terrenos del Arenosillo que hasta ahora eran de uso forestal para facilitar la implantación de este centro único de experimentación y certificación de aviones no tripulados en Moguer”. No obstante, cabe recordar que el cambio de uso afectó a los terrenos que en la actualidad ya ocupa en INTA, ya que éste había comprometido su continuidad en la zona para implicarse en el desarrollo del Ceus, ya que el suelo que ocupa no está legalizado como tal.

Por el momento, administraciones e instituciones estudian la manera de impulsar de nuevo el proyecto después de meses de paralización de toda la actividad económica y administrativa debido a la incidencia de la pandemia de Covid-19. La última iniciativa llevada a cabo en este sentido fue la firma telemática del respaldo a la instalación del Ceus en Huelva por parte de representantes empresariales y de las cámaras de comercio de Huelva, Sevilla yCádiz. Las próximas semanas volverán a retomarse los contactos para tratar de que el proyecto no se pierda de manera definitiva, ya que sigue pesando la fecha límite del mes de octubre, cuando caduca la Declaración de Impacto Ambiental y para entonces las obras deberán estar en marcha.