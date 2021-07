Coronavirus Huelva: La nueva ola aumenta la carga de trabajo en Atención Primaria

La quinta ola de Covid-19, tildada ya así por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, el pasado miércoles, toma forma en la provincia de Huelva y es Atención Primaria quien siente sus primeros efectos. Según los expertos, la misma no se asemejará a las olas anteriores, dado que, al ser los jóvenes los principales huéspedes del virus, la mortalidad es mucho menor, al igual que el proceso de recuperación, más rápido y menos complejo.

Aun así, los centros de salud, que aseguran palpar los estragos de esta nueva ola de Covid-19, han percibido una mayor carga de trabajo y explican que combaten la pandemia con menos personal, en tanto que "hay menos profesionales debido a las vacaciones" del período estival.

El vicesecretario provincial de la citada central sindical, Antonio José Pérez Falcón, denuncia en Huelva Información que los nuevos puestos creados por la pandemia, véase las enfermeras de enlace de los centros educativos o el personal de refuerzo Covid, "hayan regresado únicamente para cubrir vacaciones, por lo que estamos perdiendo efectivos respecto a meses anteriores".

A este respecto, desde Satse advierten que ha aumentado el número de rastreos como consecuencia del repunte desmedido de los positivos, "de modo que el trabajo se ha multiplicado en pocos días". Asimismo, recuerda que los profesionales también realizan labores de seguimiento, realización de PCR para la detección de la Covid-19 y asistencia telefónica, además de las propias citas médicas, "una carga de trabajo que requiere más personal sanitario".

La citada apreciación es también compartida por el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, quien destaca a esta redacción que "los sanitarios trabajan más ahora y con menos personal", pues "los positivos se han disparado y hay que sumar a la carga de trabajo habitual el seguimiento de los nuevos infectados y las labores de rastreo". En este sentido, demanda también un incremento de plantilla con ánimo de "atender a todas las personas que acuden diariamente a los centros de salud, ya sea presencial o telefónicamente".

Sobre los nuevos contagios, cabe destacar que los mismos tratan más con los centros de salud que con los hospitales, puesto que muchos de ellos no requieren atención hospitalaria por su juventud. En este punto, según Salud los hospitales Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena y Riotinto mantienen un ala Covid abierta cada uno, con un perfil de paciente que no supera los 40 años, "a excepción de algún caso que no ha recibido aún las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus".

Los ingresos actuales representan un número muy reducido si se comparan con los máximos históricos de anteriores olas. En la tercera ola se alcanzó el 3 de febrero el pico más alto de la pandemia en Huelva con 313 pacientes, de los que 36 permanecían en una unidad de cuidados intensivos. Asimismo, en la cuarta ola el pico máximo data del 21 de abril, fecha en la que los hospitalizados ascendían a 101, de los que 13 estaban en la UCI.