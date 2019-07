Cerca de 200 científicos se dan cita en el Congreso de Termodinámica

España ha acogido por vez primera, y lo ha hecho en Huelva, el Congreso Internacional Thermodynamics que ha reunido a 170 científicos y que ha sido patrocinado por la Universidad de Huelva (UHU).La organización de esta iniciativa ha sido llevada a cabo por miembros del Laboratorio de Simulación Molecular y Química Computacional del Centro de Investigación en Química Sostenible (Ciqso), de la Onubense.

El congreso, en palabras del catedrático de la UHU, Felipe Jiménez Blas, “ha sido un éxito en participación y organización”. El evento, celebrado en Punta Umbría, tiene carácter bianual y viene celebrándose desde los años 60 en el Reino Unido y Europa. Fue propuesto inicialmente para la difusión del conocimiento científico en el campo de la termodinámica y de la soft matter haciendo uso de experimentos, teorías microscópicas y computación de alto rendimiento.

Pese a celebrarse siempre en Europa, se trata de un congreso que atrae talento desde todas las partes del mundo. Sin ir más lejos, este año ha contado con la presencia de investigadores de reconocido prestigio precedentes de Estados Unidos, Australia y Japón, por citar solo algunos ejemplos. Este congreso se ha organizado tradicionalmente en el Reino Unido hasta 2005, cuando comenzó a celebrarse cada cuatro años en el continente. Huelva ha sido por lo tanto, la primera ocasión en la que se ha celebrado en territorio español.

El congreso ha sido también patrocinado por las Cátedras Aiqbe, Fundación Cepsa y Aguas de Huelva. También ha contribuido la Real Sociedad Española de Física y en particular, el Grupo Especializado de Termodinámica, la Royal Society of Chemistry (Reino Unido) y el Statistical Mechanics and Thermodynamics Group, además del Grupo Editorial Taylor and Francis y en particular, la revista internacional Molecular Physics. En enero de 2020, se editará un número especial en Molecular Physics, cuyo editor será Jiménez Blas, en el que aparecerán las contribuciones más relevantes presentadas en el congreso tras un proceso de revisión por pares con los estándares de calidad de publicaciones internacionales.

La colaboración por otro lado, ha venido de manos de miembros de la Red Española de Simulación Molecular de diferentes universidades y centros de investigación españoles, como las universidades de Vigo, Cantabria, Complutense de Madrid, Sevilla, Pablo de Olavide y el Instituto de Química-Física Rocasolano del CSIC en Madrid.El encuentro, que ha sido un éxito de participación y organización, ha contado con cinco charlas invitadas aparte de un importante número de ponencias orales, charlas cortas para estudiantes de doctorado y un elevado número de contribuciones en forma de pósteres.

Asimismo, se han otorgado distintos premios como el Christopher Wormald a Jorge R. Espinonsa, de la Universidad de Cambridge, que ha finalizado su tesis doctoral de excelencia en el campo de la Termodinámica. También se entregó, de forma extraordinaria, el Premio a la Excelencia en Termodinámica y Porpiedades de Transporte que fue para Mónica Mantins, de la Universidad de Aveiro (Portugal).