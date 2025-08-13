Alarma en el Andévalo de Huelva esta madrugada: los vecinos presencian varias explosiones y un gran incendio en una fábrica de cartuchos de Alosno

Aparatoso incendio en una fábrica de cartuchos en el Andévalo de Huelva

La tranquilidad de la madrugada se vio rota este miércoles en la comarca del Andévalo cuando, sobre la 1:30, se declaró un aparatoso incendio en una fábrica relacionada con cartuchos, ubicada en el kilómetro 1 de la carretera HU-4403, en dirección a Puebla de Guzmán.

El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de un fuego de grandes dimensiones y de numerosas explosiones. Desde el centro coordinador se activó de inmediato al Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, Guardia Civil, Policía Local de Alosno, el dispositivo INFOCA y un equipo sanitario.

Vecinos de la zona han relatado que las llamas eran visibles a gran distancia y que las fuertes detonaciones se sucedieron durante bastante tiempo. Por prevención, un equipo médico se desplazó al lugar, teniendo que atender ‘in situ’ a una mujer de 63 años que no precisó traslado hospitalario.

Sobre las 4:00, los bomberos habían conseguido perimetrar el incendio y concentraban sus esfuerzos en varias zonas de la nave para frenar su avance y prevenir derrumbes, dada la naturaleza de los materiales almacenados.

Las causas que provocaron el siniestro aún no se han determinado. Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras prosiguen las tareas de extinción.