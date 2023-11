El futuro del antiguo Colegio de Ferroviarios de Huelva se decidirá el 18 de noviembre

Los socios de la sociedad cooperativa Senior Cohousing Huelva decidirán el próximo 18 de noviembre, en asamblea, si siguen o no adelante con el proyecto de rehabilitación del antiguo edificio del Colegio de Ferroviarios para transformarlo en un complejo de viviendas colaborativas. La subida de los precios de los materiales ha ido demorando el inicio de las obras de remodelación de la edificación para adecuarla a su nuevo uso, un incremento del coste de la actuación que no estaba previsto y será en este encuentro donde se determine el futuro de la emblemática construcción.

Las previsiones de la cooperativa eran que el antiguo edificio del Colegio de Ferroviarios reabriera sus puertas como complejo de viviendas colaborativas en diciembre de 2023. Ante el aumento del coste de la adecuación del edificio ya se planteó que el complejo de viviendas colaborativas pasará de 44 unidades residenciales a tener 46, para lo cual era necesario un reformado del proyecto. Más unidades residenciales suponían disminuir el dotacional.

En cuanto a la distribución de las unidades habitacionales propuesta, el edificio del antiguo Colegio de Ferroviarios albergaría, en un principio, quince, y el resto iría en una edificación de nueva construcción en la misma parcela, en la parte posterior del edificio existente. De las cuarenta y seis unidades residenciales treinta y dos están adquiridas.

El proyecto contempla la rehabilitación y adecuación del inmueble, ubicado en el número 34 de la avenida de Italia, así como la construcción de una nueva edificación de cuatro plantas de altura, ambos conformarían un complejo que albergaría 46 unidades residenciales o apartamentos, trasteros, plazas de aparcamiento y espacios comunes (comedor, gimnasio, sala de usos múltiples, ciberoteca, piscina, lavandería y multiespacios).

En el edificio del antiguo Colegio de Ferroviarios se mantendrá la fachada, así como los volúmenes y espacios, toda la estructura, pasillos, corredores.., el vestíbulo y la escalera de caracol. También se conservará la zona de administración y la sala de control.

La edificación está contemplada en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el grado de protección integral no monumental. Para poder llevar a cabo este complejo de viviendas colaborativas hubo que realizar una modificación puntual del Plan Especial de Protección del Casco Antiguo relativo a las determinaciones urbanísticas y de catalogación de la emblemática edificación, una modificación que no merma la protección integral no monumental contemplada para el inmueble.

La iniciativa de convertir el antiguo edificio del Colegio de Ferroviarios en un complejo de viviendas colaborativa comenzó a fraguarse en 2015, dos años después se constituyó la sociedad cooperativa Senior Cohousing Huelva para promover el desarrollo de este complejo residencial. Tras adquirir el edificio, en abril de 2021, la sociedad cooperativa estabilizó el inmueble. Éste se ha vaciado por dentro, se ha quitado la cubierta, y permanece a la espera de que se acometa la restauración.

La edificación, proyectada en 1929 por el arquitecto Francisco Alonso Martos y el ingeniero de caminos Luis Ponce de León para la Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España, se inauguró el 16 de julio de 1932. Es un edificio de planta trapezoidal formado por tres pabellones unidos entre sí. Consta de planta baja, primera y entrecubiertas. Los cuerpos laterales son simétricos. En el pabellón central destacan el vestíbulo y la escalinata de mármol. Sus fachadas muestran una composición de corte racionalista con cuidada disposición de huecos y especial uso decorativo del ladrillo. La construcción permanece sin uso desde 2002.