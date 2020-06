Ciudadanos exige a Néstor Santos la entrega de su acta de concejal en el Ayuntamiento de Huelva

Tras conocer la renuncia del edil de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva Néstor Santos, avanzada ayer por Huelva Información, la formación naranja ha transmitido a través de un comunicado su exigencia de que entregue su acta de concejal "por coherencia personal y respeto a los principios éticos del partido".

Desde la dirección del partido se remiten al artículo 10.3 de los Estatutos de Cs y al acuerdo "asumido en la Carta Ética y Financiera que firmó Santos cuando fue designado candidato", donde se recoge su "compromiso a dejar el acta de concejal si causa baja en el partido por cualquier motivo".

A esto añade que el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Consistorio "seguirá trabajando por su proyecto de ciudad para conseguir un beneficio común para el conjunto de los onubenses", con Guillermo García Longoria y Noelia Álvarez como baluartes.

Hay que recordar que Néstor Santos manifestó ayer a este diario su intención de continuar en la política local como concejal no adscrito "porque queda mucho por hacer y mi compromiso con esta ciudad es firme".

El hasta ayer presidente del Grupo Municipal de Cs en la Administración local capitalina argumentó que su marcha se debe a que "la línea que ha tomado el partido no la puedo compartir, no va con mi perfil y me ha obligado a dejar el partido”. A ello sumaba que "después de mucho pensarlo" tenía claro que “lo mejor" era irse.