Néstor Santos abandona Ciudadanos

“La línea que ha tomado el partido no la puedo compartir, no va con mi perfil y me ha obligado a dejar el partido”. Lo dice Néstor Santos, presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva hasta hoy.

Según ha podido saber Huelva Información, Santos ha presentado la dimisión como miembro de Cs porque “la alianza con el Gobierno" no la comparte y "después de mucho pensarlo", tenía claro que “lo mejor" era irse. A pesar de ello, seguirá trabajando por Huelva y lo hará como concejal No Adscrito "porque queda mucho por hacer y mi compromiso con esta ciudad es firme".

Afiliado a Cs desde 2018, Néstor Santos trabajó en la campaña de las elecciones andaluzas de diciembre de ese año como coordinador de movilidad y voluntariado del Comité Electoral Provincial. Fue la apuesta de Ciudadanos para liderar la lista al Senado el año pasado.

Ha desempeñado trabajos como colaborador de la Secretaría de Organización desde sus inicios en el partido y como adjunto del Coordinador de Campaña del Comité Electoral Provincial de Huelva.

Cursó estudios de Empresariales en la Universidad de Huelva, pero antes de terminarlos, en 1999, comenzó a trabajar, como Responsable de Logística en la empresa familiar.