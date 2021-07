El Centro de Transfusión hace un llamamiento para la donación de sangre en verano

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias espera alcanzar durante los tres meses de verano 75.000 donaciones de sangre y así poder garantizar las necesidades de los centros sanitarios de toda Andalucía. Estas donaciones de sangre y plasma se obtendrán en los puntos fijos de donación de las capitales y ciudades de mayor tamaño y en los casi 1.200 desplazamientos de las unidades móviles que recorrerán los municipios de las 8 provincias.

En el caso específico de la provincia de Huelva, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células afronta su campaña de verano con un descenso de las donaciones de sangre del 8% en el primer semestre con respecto al primer semestre del año pasado. Se han contabilizado un total de 10.022 donaciones, de las que 9.013 han sido de sangre y 1.009 de plasma. Estas últimas se han incrementado, en gran parte gracias a las donaciones de plasma hiperinmune de las personas que han superado el Covid-19.

Es por ello que el Centro de Transfusión de Huelva mantendrá la actividad de una colecta diaria de lunes a viernes, intentando que sean colectas de elevada afluencia y en el punto de donación ubicado en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

También realizará acciones de refuerzo con celebración de colectas en municipios costeros con mayor población en estas fechas, tales como Mazagón, El Portil, Punta Umbría, Matalascañas, La Antilla y La Redondela.

El Centro de Transfusión agradece a los donantes, profesionales, colaboradores y todas las personas en general e instituciones que hacen posible este gesto solidario y realiza un llamamiento a la ciudadanía a participar donando sangre para dar respuesta al déficit en las reservas de sangre existente en la actualidad.

La campaña veraniega pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. En el mes de junio ha aumentado un 10% la demanda de componentes sanguíneos en los hospitales andaluces respecto al mismo periodo de 2020 debido a un incremento de la actividad asistencial tras los meses de pandemia. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios, para ello será necesario una afluencia regular y diaria de donantes de sangre en Andalucía durante la época estival.

En este sentido, hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales, ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose en verano.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares, y el 2% restante a partos y cesáreas.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el O negativo que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia, y el A negativo. También hay que aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre cinco y siete días. Toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran.

Más de 1.000 colectas en Andalucía

Para conseguir estas 75.000 unidades a nivel andaluz, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células ha programado un total de más de 1.000 colectas en los pueblos y en las capitales de provincia, si bien también es posible seguir donando sangre en las sedes de los centros de transfusión de Andalucía.

Estas colectas se han planificado específicamente para asegurar un adecuado abastecimiento durante todo el periodo de vacaciones, reforzando especialmente los días más críticos y visitando lugares adonde se desplaza la población andaluza en su tiempo de ocio -sierras, playas, etc...-.

Casi 200 profesionales sanitarios participan en esta campaña con el apoyo logístico de los distintos laboratorios de producción de componentes sanguíneos y de análisis de muestras y de 9 promotores de la donación de sangre en la comunidad autónoma.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de Andalucía anima a la ciudadanía a acercarse a donar tanto a la sede de los centros de transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria en Andalucía y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado Donar Sangre http://lajunta.es/10xtf. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza, de descarga gratuita tanto para los dispositivos móviles Android como los que utilizan el sistema IOS.

Balance primer semestre 2021

Durante el primer semestre de 2021, se han registrado en Andalucía un total de 156.468 donaciones de sangre, lo que supone un aumento del 9,7% respecto al mismo periodo del año anterior. De ese número global, 145.942 unidades corresponden a donaciones de sangre total y el resto a aféresis -donaciones selectivas de plasma y plaquetas- En concreto son 10.444 personas las que han donado plasma, 57,4% más que en 2020. Este aumento se debe también a las personas que han donado plasma hiperinmune para futuros pacientes de Covid-19.

También hay que destacar que durante este semestre se han incorporado 14.234 donantes nuevos que suponen el 22,5% de incremento respecto al año pasado y el 9,5% de la cifra global de donaciones de sangre entera en este semestre.

No solo se ha incrementado el número de donaciones de sangre, también ha aumentado la cifra global de consumo de componentes hemáticos respecto al año anterior. En el primer semestre de 2021 se ha producido un ascenso de la demanda del 19,5%. Este dato implica que las reservas de todos los grupos sanguíneos no sean las deseables para esta época del año, época en la que habitualmente disminuyen las donaciones.

Requisitos

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los hombres pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.