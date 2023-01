Cabalgata de Reyes Magos de Huelva 2023: Cortes de tráfico y dónde está prohibido aparcar

Los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión ultiman los preparativos para recorrer Huelva en la Cabalgata de este 5 de enero. La magia y la ilusión se hacen protagonistas este jueves para hacer disfrutar a pequeños y mayores.

Todas las áreas municipales se han coordinado para que la celebración de la llegada de Los Reyes Magos sea un auténtico éxito. Desde la Policía Local se pondrá en marcha un dispositivo especial que garantice el buen discurrir de la comitiva y la seguridad de todas y todos los ciudadanos.

Por ello las zonas que en las horas previas y durante el desarrollo de la Cabalgata estarán excluidas al estacionamiento serán: La explanada de Los Desniveles, la calle San Bartolomé de la Torre, la calle Obispo Díaz la Higuera, calle Niágara, Paseo de Independencia (desde calle Escultor León Ortega a calle San José), calle San José, y calle Puerto.

Además habrá presencia policial en los distintos puntos del recorrido redirigiendo el tráfico y buscando facilidades de acceso a los conductores en la medida de lo posible.

El recorrido de los Reyes Magos este año será, desde las 15:30: Explanada Centro Social la Orden, C/ Legión Española, C/ Niágara, Ctra. Gibraleón, Avda. Cristóbal Colón, Paseo Independencia, C/ San José, C/ Puerto, Plaza Veracruz, Avda. Pablo Rada, C/ San Sebastián, Avda. Andalucía, C/ Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim, Gran Vía y Plaza de la Constitución (Ayuntamiento). Tales puntos permanecerán cortados desde tiempo antes del paso de la Cabalgata y se liberarán a medida que la comitiva pase por ellos.