Alcores, veinte años buscando familias acogedoras

Hace veinte años nació Alcores. Una asociación que llegó para cubrir un hueco que no existía en la provincia de Huelva. El objetivo en estas dos décadas ha sido el mismo, centrando su actividad en dos programas: Acogimiento Residencial de Menores (Centros de Protección) y Servicio de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores (Familias de Acogida).

Se hace más hincapié a lo segundo, por necesidad, explican a Huelva Información desde la propia asociación. La "búsqueda de familias acogedoras", es decir, familia que decidan tener en su hogar a niños que se "encuentran en situación de desamparo y de esta forma evitar la institucionalización del niño hasta que se resuelva su situación familiar". Es el objetivo básico.

Aunque la sede se encuentra en Huelva capital (en la primera planta del edificio de la FOE), la asociación trabaja a nivel provincial. La pretensión siempre ha sido la misma: ayudar a la infancia más desprotegida.

Una de la funciones de Alcores es "dar información y difundir que hay niños que necesitan familias y en qué consiste el acogimiento familiar de menores". Así, a través de reuniones, se citan en municipios, entidades... El último lunes de cada mes hay una charla-coloquio, por ejemplo. La próxima es el 28 de noviembre. De manera presencial, vía telemática..."acudimos a todas las instituciones, desde centros educativos, sanitarios... a informar y dar a conocer". También, se explica cuáles son las necesidades de estos menores que llegan al programa.

El proceso de ayuda y apoyo es total por parte de la asociación. Desde dar información, hasta la asistencia a tramitar todo lo necesario a las familias que deciden dar el paso; así como una formación necesaria. Una vez que todo esto está resuelto, los interesados entran en una bolsa de familias acogedoras. Y cuando esas familias ya tienen un niño en acogimiento, Alcores hace un seguimiento, además de la preparación del menor sobre su futuro. Asimismo, "hasta que no se resuelva si el niño puede volver con su familia o no, nunca se van a perder los contactos familiares con su familia biológica". Así, en la sede, de manera tutelada supervisan las visitas de los niños con su familia biológica, donde la familia acogedora no se encuentra.

Alcores trabaja conjuntamente y de manera subvencionada con la Junta de Andalucía, con el Servicio de Protección de Menores. Lo hacen de forma coordinada. Dentro de la asociación hay 12 trabajadores, desde técnicos, a educadores, trabajadores sociales, psicólogos...

Además de acoger, una de las maneras para ayudar a la asociación, "aunque parezca una tontería", es "darnos a conocer. Hay muchas familias que no saben que existe el acogimiento".

Datos de interés

La sede de la Asociación Alcores se encuentra en la Avenida de la Ría, en la primera planta del edificio de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). Los horarios son de lunes a jueves desde las 09:00 hasta las 18:30. Y los viernes desde las 09:00 hasta las 15:00. Además, hay varias formas de contactar con la asociación: el número de teléfono es el 959281674; a través del correo electrónico acogimiento@asociacionalcores.es; así como en las diferentes redes sociales y la página web www.asociacion-alcores.org.

Aunque la cifra cambia constantemente, en estos momentos hay 150 familias acogedoras en la provincia de Huelva y 162 niños en acogida. La edad máxima suele ser hasta los 7 años el promedio, pero hay menores de todas las edades hasta los 17 años.