Antonio José Redondo: "Llevamos 25 años trabajando para devolver a Huelva y su Universidad todo lo que nos han dado"

Huelva celebra cada 3 de marzo el Día de su Universidad. Una fecha en la que se conmemora el clamor social que, aquel día del año 1988, constituyó la primera piedra en el ambicioso proyecto de la reivindicada UHU. Un hito en la historia de la provincia onubense que quienes vivieron de primera mano recuerdan como el mayor movimiento de unidad y consenso social que ha tenido lugar en esta tierra.

Y precisamente, para rescatar ese sentimiento de unión indisoluble de todo un pueblo por su Universidad, nació la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo, 'Alumni Huelva'. Un colectivo que este 2024 celebra sus 25 años de trayectoria al lado de la provincia bajo la representación de uno de sus alumnos fundadores y actual presidente, Antonio José Redondo.

-La Asociación 3 de Marzo ha entregado recientemente sus Premios del Antiguo Alumno. Unos reconocimientos que llevan otorgando durante más de dos décadas y que este 2024 han sido aún más especiales si cabe.

-Con este acto cada años queremos poner en valor el espíritu del 3 de marzo de 1988 en Huelva. Fue una fecha única. No ha habido otra manifestación ni unión de la provincia como aquella por conseguir que tuviéramos nuestra Universidad. Un hermanamiento sin igual entre sectores, políticos y ciudadanía. Hoy en día queremos que aquel espíritu que logró fundar la UHU se vuelva a tener en Huelva para conseguir los retos y oportunidades que quedan por delante. La entrega de premios de este año ha sido muy especial, llena de simbología, de recuerdos, de muchas personas que trabajan para que hoy en día tengamos esta Universidad. Este año hemos decidido homenajear a la Asociación Caminar, con el premio a la entidad social; al profesor Pedro José Pérez Romero, en la categoría de Universidad; al actor Omar Banana, con el Premio a la Cultura y las Artes Manuel Masera; a Huelva Información, como entidad onubense; a Pepote Percusión, en el ámbito empresarial; al Sporting Club de Huelva, en el ámbito deportivo; a Felipe Antonio Arias Palma con el Premio Alumni; y el Premio Especial del 25 Aniversario ha estado dedicado al ex alcalde Pedro Rodríguez.

-¿Y cómo han acogido los premiados este reconocimiento?

-Tengo la suerte de ser presidente de la asociación y, por tanto, de ser yo mismo quien informa a cada premiado de su reconocimiento. Tuve el placer de llamarlos uno por uno y la verdad es que se emocionaron muchísimo todos. Yo también me emocioné y con Perico Rodri fue una cosa espectacular. Pedro es una persona entrañable para Huelva. Hay un antes y un después en esta ciudad con la labor que él hizo a lo largo de sus 20 años en el Ayuntamiento. Nosotros con el premio que le dimos, creado en expreso para esta edición, queríamos reconocerlo porque no hay persona que englobe mejor la palabra 'onubensismo'. Este hombre lo lleva por bandera y siempre consiguió que la gente se sintiera orgullosa de pertenecer a esta tierra. Eso es un valor que nadie le puede quitar. Yo creo que ha sido fundamental para el desarrollo que ha vivido Huelva y, sobre todo, para el de nosotros, como asociación. Fue la persona que nos concedió la Medalla de Huelva y la que nos otorgó una calle. Perico siempre ha tenido una relación muy estrecha con nuestra entidad desde sus inicios, así como con la propia Universidad de Huelva. Fue la persona que cedió los terrenos para construir el Campus del Carmen. Sin su figura y su trabajo, la ciudad no tendría hoy la Universidad como la conocemos.

-¿Cómo fueron los inicios de la Asociación? ¿Cuál fue la raíz?

-La Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo se creó, entre otras cosas, gracias a una investigación que hizo el Consejo Social de la Universidad de Huelva presidido en ese momento por Ángel Montaner, que se titulaba Universidad y sociedad. Tres investigadores hicieron un estudio sobre el futuro de la Universidad y entre los puntos que se trataron fue el de la creación de una Asociación de Antiguos Alumnos, que sirviera como nexo de unión entre la sociedad y la institución académica. A raíz de este estudio, Ángel Montaner acerca el tema a un grupo de antiguos alumnos que estaba terminando sus carreras, entre los que me incluyo. Pensamos que lo que la Universidad nos había dado teníamos que devolvérselo y decidimos crearla. En octubre del año 1999 se hizo el estudio y fue en mayo del mismo año cuando se creó esta asociación. Unos cuantos más fuimos los creadores y poco a poco se fue sumando gente: profesores, antiguos alumnos y personalidades de todos los ámbitos de Huelva. Muchos de esos antiguos alumnos hoy están en empresas, corporaciones provinciales, nacionales... y ese es el valor que tenemos. La Universidad se creó gracias a la sociedad de Huelva. Sin la sociedad de Huelva no existiría. Por ello, desde la Asociación de Antiguos Alumnos tenemos que ayudar a que las cosas vayan mejor y, sobre todo, a nuestra Universidad. No se entiende a Alumni Huelva sin la UHU, ni viceversa. Somos los mejores embajadores de la Universidad y por eso decidimos constituirnos como entidad que trabajó, trabaja y trabajará ligada a la misma.

-Hoy en día el número de socios supera los 2.000.

-Somos alrededor de 2.200 titulados universitarios socios y tenemos una junta directiva que se elige cada cuatro años. Somos una asociación sin ánimo de lucro con unos estatutos aprobados en una asamblea y con sede en la UHU, en Cantero Cuadrado, con un convenio con la Onubense, pero también forman parte de nuestra asociación antiguos rectores y representantes de organismos como José Luis García Palacios o la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Un nutrido grupo de antiguos alumnos que están haciendo una tarea muy importante, moviendo a la provincia, a Huelva y a sus principales sectores económicos. Lo que hacemos es poner en valor y crear proyectos para Huelva y provincia.

-¿Cuáles son los principales retos y proyectos que se marca la asociación de manera más próxima?

-En cuanto a proyectos futuros, hay varios que estamos llevando a cabo. A nivel nacional, como tengo la suerte de ser presidente de Alumni España, estamos llevando a cabo una plataforma a nivel global de microcredenciales. Una serie de cursos formativos complementarios al grado universitario. Estos cursos adaptan al estudiante al mercado laboral según las necesidades que tiene. Son las famosas soft skills, que hacen que el alumno tenga capacidades para liderar, expresarse correctamente en público, desenvolverse, adquirir herramientas de ofimática de última generación como temas de inteligencia artificial, chat bot... es un proyecto que ya estamos presentando a las entidades de Huelva con una gran acogida y que próximamente presentaremos oficialmente. Esto es para que todos los estudiantes y antiguos alumnos de la Universidad de Huelva se puedan beneficiar. Pero no solo ellos, sino toda la sociedad en general.

Por otro lado, el otro gran proyecto en el que estamos trabajando tiene un gran componente social. Nosotros hace años que creamos una App de voluntariado para poner en contacto a las asociaciones con los voluntarios, a través del móvil. Nos dieron un premio andaluz por esta iniciativa que ahora vamos a relanzar y reactivar con apoyo de Atlantic Copper y de la Junta de Andalucía. Cualquier persona que esté interesada en hacer un voluntariado lo podrá realizar fácilmente gracias a esta aplicación, por la que podrá conocer las necesidades de las distintas asociaciones. Es una forma de poner las tecnologías de la información al servicio del ciudadano y, en este caso, permitirá cubrir la creciente demanda de voluntariado en la provincia de manera sencilla y directa.

-¿Cuáles diría que han sido los grandes hitos de estos 25 años?

-A lo largo de todos estos años hemos pasado por mejores y peores épocas, dependiendo también de los rectores que estaban al frente de la UHU en cada etapa. Pero el hito más importante, sin duda, es precisamente el de los 25 años. Que llevamos todos estos años de trabajo, de juntas directiva que han ido cambiando, de personas que se han implicado en la asociación. Hay que entender que todo esto se hace por amor al arte y por las personas que forman parte de este colectivo. El hito más importante ha sido durar todos estos 25 años y trabajar por y para la provincia de Huelva y por la UHU para mejorarla. Porque los antiguos alumnos hemos pasado por la Universidad y podemos opinar sobre lo que puede mejorar dentro de la propia institución. Eso es un aval importantísimo que tiene la Universidad y que hay que saber aprovecharlo.

El primer proyecto que hicimos fue con la Diputación de Huelva, con unos cheques que ofrecíamos a los titulados universitarios para prácticas en las empresas por un período de tres meses. Unos cheques que disfrutaron alrededor de 500 alumnos. Y desde entonces no hemos parado de trabajar en formación y en diversos ámbitos de la mano del Ayuntamiento, junto a la Aiqbe, la FOE, Atlantic Copper o el Puerto de Huelva. Con este último, por ejemplo, tenemos un proyecto precioso para poner en valor nuestro mar y nuestro puerto y mostrarlo a los pequeños de la Ciudad de los Niños. Se les imparte cursos de vela y se suben a barcos veleros. Ya son más de 200 niños los que han disfrutado y aprendido del lado náutico onubense.

-¿Por qué momento diría que pasa la Universidad de Huelva?

-Huelva está en un momento importante para su desarrollo. Sobre todo, para su consolidación, ya que ahora hay proyectos para Huelva de gran relevancia como el del hidrógeno verde o el proyecto Puerto-Ciudad... que van a necesitar de muchos titulados universitarios. Yo creo que la Universidad de Huelva lo primero que tiene que hacer es poner en valor lo que va a venir y actualizar las titulaciones para acercarlas al mercado laboral. No se entienden unas titulaciones que no estén adaptadas a estos tiempos de oportunidades. Todas las titulaciones, además, relativas a la salud, son importantísimas. El curso 2024-25 pondrán Medicina, pero hay otras muchas relacionadas con el ámbito sanitario, como Fisioterapia, Óptica, Nutrición... que se deben tener porque los alumnos las están demandando para no tener que marcharse fuera. Seguro que el equipo rectoral sabrá suplir esta necesidad.

-¿Cree que la UHU está poco a poco avanzando hacia una formación más práctica para el alumnado?

-La UHU tiene sus planes de estudio con una serie de titulaciones con partes prácticas y teóricas. Yo creo, y según muchos empresarios nos comentan, que se necesitan titulaciones mucho más enfocadas al mercado laboral. Las carreras, en general, yo creo que siguen siendo más teóricas que prácticas. Y hoy en día los titulados necesitan saber enfrentarse al mundo empresarial, deben conocer las herramientas y técnicas más allá de la teoría. En carreras como Minas o en Ingenierías Técnicas e Informáticas con un 100% de empleabilidad en Huelva son las que más salidas profesionales tienen. La UHU tiene por delante una tarea importante de aprovechar la coyuntura industrial de la provincia para preparar a los futuros profesionales.

-Otro de sus objetivos es la puesta en marcha de la Oficina de Antiguos Alumnos en la UHU.

-Así es. Tenemos la necesidad de poner en marcha, a corto plazo, la Oficina de Antiguos Alumnos en la UHU, propuesta por la asociación y ya aprobada por la institución universitaria el pasado 2010. Hay un tándem de unión perfecto entre las dos entidades para poder desarrollar proyectos y actividades conjuntas. Ya está instaurado y funciona muy bien en universidades como la de Murcia o Córdoba. Una vez aprobada en la de Huelva, queremos que se lleve a la práctica de manera próxima.

Y otra de las cuestiones es la adaptación de los estatutos de la Universidad a la nueva Ley de Universidades. Para eso, los antiguos alumnos hemos preparado unas enmiendas que vamos a presentar a la Junta y a los distintos órganos para que los antiguos alumnos tengamos representación en el Consejo Social de Universidad. Queremos que el representante de los antiguos alumnos esté nombrado por la entidad Alumni que exista en cada universidad.

-Muchos logros y un largo camino detrás que ha quedado grabado en la hemeroteca de Huelva Información.

-Huelva Información ha sido una pieza clave en la creación de la Universidad de Huelva. Ha estado, está y estará siempre en el futuro de la UHU, porque gracias a este periódico se contó la famosa manifestación que fraguó los inicios de la institución académica en 1988. También algunos trabajadores del periódico han sido estudiantes de la UHU. En gran medida, gracias a la difusión informativa, al altavoz que supuso este medio, hoy tenemos la Universidad que tanto ansiábamos en Huelva.