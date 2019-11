El retrato de los problemas que pueden tener los jóvenes conforman el prisma sobre el que se vertebran las tramas de las dos películas que se estrenan hoy en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

La Sección Oficial de Largometrajes acogía la ópera prima del director mexicano Armond Cohen. El realizador se estrena en el largometraje con una historia de género dramático que se adentra en la vida de Isabel, una joven que decide alquilar su vientre para gestar el bebé de una pareja que no puede concebir, pero un incidente inesperado le obliga a tomar decisiones extremas con tal de cumplir su parte del trato.

Souvenir trata la paternidad y maternidad a través de la gestación subrogada, así como el problema que entraña actualmente en la sociedad mexicana, donde carece de regulación. En este sentido, su director considera que la cinta "es un acto de amor que ha supuesto siete años de trabajo, desde que comenzó a proyectarse con la creación del guión hasta que ha visto la luz, por lo que su realización ha sido una labor muy artesanal".

Con esta obra, Cohen reflexiona acerca de las relaciones sociales impuestas en el siglo XXI, donde los modelos familiares han cambiado sustancialmente. Este relato cuenta con la actriz Paulina Gaitán, protagonista de la serie Narcos. Y, de hecho, tal y como ha explicado, “estuvimos realizando el casting durante seis o siete meses, lo que dio como resultado este magnífico elenco de actores con los que hemos contado, entre los que se encuentran Paulina, que es una actriz muy disciplinada y con mucha capacidad de improvisación, que para mí es muy importante para que se genere la magia”.

Con guion de Ricardo Aguado, además de Paulina Gaitán, el elenco del film está conformado por Marco Pérez, Roberto Sosa, Fernando Becerril y Silvia Mariscal. Con respecto a su presencia en el Festival, para el director, “es muy emocionante estar aquí en Huelva, un hecho por el que estoy muy agradecido. Me encanta haber llegado desde México a esta ciudad, tan pequeña en comparación con la capital mexicana, pero donde la gente nos ha recibido tan bien. Una acogida muy satisfactoria y agradable, que, además, nos abre la puerta a Europa”.

Por su parte, Zabo es el protagonista de Yo, adolescente, dirigida por Lucas Santa Ana. En su cinta, se presenta la historia de un chico que plasma sus vivencias y sentimientos en un blog que retrata el punto de vista de los jóvenes frente a lo que puedan pensar los adultos sobre los mismos", según apunta su director.

En relación a su presencia en Huelva, el cineasta calificaba el certamen como uno "de los más importantes de España, a la altura de Sitges o San Sebastián, y con un gran peso en Europa", por lo que asegura sentirse "muy emocionado al estar ante una experiencia única".

Yo, adolescente (Argentina, 2019) está protagonizada por Renato Quattordio, Jerónimo Giocondo Bosia y Thomas Lepera, actores que han estado en Huelva, donde han explicado que “estar en este certamen está siendo una experiencia muy linda, que nos está enriqueciendo mucho a todos, sin olvidar, por supuesto, que es maravilloso estar aquí”. Y, de hecho, para los jóvenes actores el pase del Gran Teatro será la primera vez que visualicen la película ya montada, es decir, la verán junto al resto de espectadores del Festival, por lo que estaban muy emocionados y nerviosos.

La película está enmarcada en el año 2005, cuando, a raíz de un incendio de un local bailable llamado Cromañón, cambia la vida nocturna y cultural de la ciudad de Buenos Aires. Zabo, un adolescente, escribe un blog propio, llamado Yo, Adolescente, aquejado por el reciente suicidio de su amigo mejor amigo Pol. Sin poder entender su muerte, el joven se sumerge en una depresión que niega y tapa con conflictos amorosos entre recitales, fiestas ilegales y la escuela secundaria. Un atormentado año en la vida de Zabo, que derramará todos pensamientos en internet.

En cuanto a sus personajes, Renato, que interpreta al protagonista, ha asegurado que el papel ha sido todo un desafío de interpretación, porque le suceden muchas cosas que le permitirán ir conociéndose a sí mismo. Además, "el rodaje me gustó mucho, dado que hubo mucha química entre nosotros, que aún continúa”.

Thomas reconoce que su personaje en la película se le parece. "Interpreto al mejor amigo del protagonista, una persona que es siempre el alma de la fiesta. Incluso, este papel me ha dado la oportunidad de aprender a tocar la guitarra”. Por su parte, Jerónimo comentó que “mi personaje no está dentro del grupo de amigos del protagonista, pero juega un papel fundamental dentro de los conflictos que se le plantean”.

Según el autor del relato en el que está inspirada la cinta, Nicolás Zamorano, más conocido como Zabo, “mi intención era mostrar una realidad de la adolescencia muy cruda, en este caso en el Buenos Aires del año 2005, donde se genera una difícil situación social a raíz del trágico incendio del boliche Cromañón en diciembre de 2004, lo que provocó que los jóvenes no pudieran salir por la noche, dando lugar a la aparición de muchas fiestas clandestinas, porque la gente se tuvo que inventar sus propios espacios donde reunirse”.

Para Zabo, esta película “es un sueño hecho realidad, al tener la oportunidad de ver lo que has escrito en la gran pantalla y, más aún, hacerlo en España. Y es que, como dice el protagonista, “alguien en alguna parte tiene que estar pasando por lo mismo”. Porque, al final, cada uno tiene su vida, pero las cosas duelen de la misma manera”. En este aspecto, Santa Ana ha aclarado que ha trabajado mucho con el autor del libro, “porque he querido ser fiel a la historia y a lo que ha querido plasmar el escritor. Eso sí, a través de lo que yo he sentido al leerlo”.