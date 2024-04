Recogen firmas contra la nueva tasa de carruajes en la Romería del Rocío

Rocieros pertenecientes a diferentes hermandades se han unido para recoger firmas y presentar alegaciones a modificación de la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Almonte para la regularización de la tracción animal en la aldea de El Rocío durante la romería y que recoge el pago de una tasa por categorías específicas para los carruajes, diferenciándolos en función de su tamaño y uso durante la romería de Pentecostés.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de este grupo de ciudadanos, que se encuentran recogiendo firmas de rocieros que también se muestren contrarios a esta iniciativa que consideran "injusta" y lo harán, además de a través de sus municipios, por perfiles de redes sociales que se llaman 'Stop Ordenanza' "para todos aquellos que quieran suscribirla". De momento, han señalado que llevan "un gran número de firmas", aunque esperan conseguir más, y presentarán el escrito de alegaciones el próximo día 17 de abril en el Ayuntamiento de Almonte.

La idea, según han señalado, es que este escrito vaya apoyado por "un número importante" de firmas de "aquellos rocieros que se sientan afectados" y conseguir que no siga adelante la aplicación de esta modificación de la ordenanza municipal, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 20 de marzo, contra la que se abrió un periodo de alegaciones de 30 días.

En este contexto, estos rocieros han señalado que "no conciben" que se pueda cobrar una tasa "en un viario público" que "nada tiene que ver con otras celebraciones privadas" y "solo durante la romería", toda vez que creen que esto "puede afectar a la imagen de la romería de El Rocío", al considerar que esta ordenanza "resulta de todo punto injustificada e innecesaria" ya que "las exigencias sobre tenencias de animales ya está reguladas" en la reciente ley de bienestar animal, así como también lo está la responsabilidad civil de tenencia de animales, por lo que "no se requiere de mayor regulación de la ya existente".

Así las cosas, estos rocieros lamentan que es "desigual" que el cobro de la tasa en la aldea durante la romería solo afecte a personas que no estén empadronadas en Almonte, además de afirmar que desde el punto de vista legal la modificación de la ordenanza "no aporta nada", toda vez que remarcan que la circulación de caballos y coches de caballos en El Rocío "se desarrolla desde hace siglos" y que la situación actual "no es extraordinaria".

De la misma manera, lamentan que esta tasa tiene una finalidad "recaudatoria" que es "del todo injusta" para los fieles rocieros y creen que "atenta" contra diversos derechos y libertades ciudadanas y que no posee "ninguna" finalidad medioambiental, sino que, al contrario, "vulnera los objetivos de sostenibilidad".

Con esta ordenanza, el Ayuntamiento de Almonte indicó que buscaba "dotar de mayor seguridad este enclave, durante los días de mayor afluencia". En ella, dejó exenta de cobro e a los carruajes tradicionales de las hermandades y de las personas empadronadas en Almonte en la nueva normativa para la regularización de la tracción animal en la aldea del Rocío durante la romería.