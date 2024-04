Así fue el momento en el que dos onubenses le regalan una estampa de la Virgen del Rocío al Papa

A poco más de un mes del comienzo de la Romería del Rocío, que se celebrará desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de mayo de 2024, son recurrentes los momentos de muchos de los devotos que, aunque aún más durante estas fechas, tienen presente a la patrona de Almonte durante todo el año.

El Rocío ha llegado a muchos de los rincones del planeta. Tanto, que logra acumular en torno al millón de personas asistentes en muchos de sus años.

La devoción por la Virgen del Rocío queda reflejada generación tras generación por los onubenses. Ahora, la romería ha vuelto a ser protagonista de un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en la red social TikTok. En él, dos mujeres onubenses, devotas de la Virgen del Rocío y de su Romería, le entregan una estampa de su Virgen al Papa Francisco en una visita al Vaticano.

Las mujeres cumplen así una de sus voluntades y se lo expresan al mismo, visiblemente emocionadas aunque satisfechas: "esta es La Virgen del Rocío, venimos de Huelva y no me quería morir sin verlo", dice una de ellas. El Papa Francisco no ha tardado en responderle con humor, invitándolas a volver en diez años: "no se apure, dentro de diez años vuelva".

Novedades del Plan Romero del Rocío para 2024

Según ha quedado atestiguado en la 40 edición del Plan Romero, "un dispositivo de emergencias sin precedentes en Europa" velará por la seguridad de la romería del Rocío 2024.

Con casi 7.000 efectivos de distintos operativos de todas las administraciones que garanticen la seguridad de los romeros y el entorno natural, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado a los responsables de todas las hermandades de las novedades tecnológicas y de seguridad.

Sanz señaló a los representantes de las 127 hermandades que este año harán el camino con cuatro despliegues: Caminos de Sevilla, Caminos de Huelva, Caminos de Cádiz y Aldea, del operativo de emergencia planificado al amparo del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, con el objetivo de "prevenir riesgos y asegurar la respuesta ante incidencias durante la celebración de la Romería del Rocío y sus actos centrales".

Sanz también informó acerca de novedades de este año, entre las que destacan el estreno de un asistente conversacional y más tecnología en un dispositivo que cumple su 40 aniversario. "El despliegue de efectivos no tiene precedentes en toda Europa con casi 7.000 efectivos de distintos operativos de todas las administraciones para garantizar la seguridad de los romeros y el entorno natural", manifestó, al tiempo que resaltó la apuesta del Gobierno andaluz por convertir "este dispositivo por grandes concentraciones en el más tecnológico de todos cuantos existen".