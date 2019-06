La Hermandad Matriz celebra hoy elecciones a presidente

La Hermandad Matriz de Almonte convoca hoy a los hermanos a las votaciones para elegir a un nuevo presidente, tras haber cumplido el actual en el cargo, Juan Ignacio Reales, los dos mandatos reglamentarios de cuatro años.

Ahora se abre un periodo de renovación con estas elecciones a las que han presentado sus candidaturas Martín Contreras y Santiago Padilla. La parroquia de la Asunción en Almonte acogerá las diferentes mesas en las que los hermanos podrán ejercer su derecho al voto, desde las 17:00 a las 23:00. Podrán votar unos 8.500, mayores de edad y un año de antigüedad, de los más 12.000 hermanos que forman la nómina de la Hermandad Matriz. Se tratan de unas votaciones en las que todo el pueblo está pendiente por la trascendencia de la misma, ante la raigambre que tiene la hermandad en el seno del mismo.

La candidatura de Santiago Padilla es la propuesta por la Hermandad Matriz, mientras que Martín Contreras vuelve de nuevo a presentarse a presidente, lo que ya hizo hace cuatro años frente a Juan Ignacio Reales y las votaciones estuvieron muy ajustadas, con solo un margen de 300 votos, en unas votaciones en las que participaron 3.152 hermanos de la Matriz.

Santiago J. Padilla Díaz de la Serna es el actual secretario, colaborador en su tiempo adolescente con la junta de Ángel Díaz de la Serna desempeñando después diversas responsabilidades, como vocal de Economía y vicepresidente segundo con Pedro Rodríguez Villa, y secretario en las dos últimas. A la vez destaca que para trabajar por la devoción rociera no es necesario ser miembro de su junta directiva, como dice que también ha demostrado.

Le acompañan Josefa Pérez Báñez, vicepresidenta primera; Ángel Díaz de la Serna Charlo, vicepresidente segundo; Inmaculada Ríos Barragán, secretaria; José Muñoz Cerrato, tesorero; José María Sánchez Sosa, fiscal; José Miguel Saavedra Soltero, vicesecretario primero; Andrea Rocío Báñez Díaz, vicetesorera primera; Rocío Cáceres Martín, vicesecretaria segunda; Rocío Domínguez Hernández, vicetesorera segunda; Miguel Ángel Romero Enrique, vicesecretario tercero; Vicente Marco Perianez vicetesorero tercero; Pedro Miguel Aceitón Márquez, delegado de cultos, protocolo y organización de actos; Antonia Rocío Acosta Pancho, delegada de acción caritativa y social; José María Acosta Báñez, delegado de romería; María Rocío Contreras Sánchez, delegada de peregrinaciones; Francisco Javier Giménez Escobar, delegado de juventud; y Antonio Ramos Moreno, delegado de Formación.

La segunda candidatura proclamada es la que encabeza Martín Contreras Duque. Señala que desde pequeño siempre estuvo vinculado a la hermandad, colaborando con el coro, con los hermanos mayores, en las procesiones y en todo lo que se me requería. Con 20 años fue hermano mayor y siempre he estado dispuesto a trabajar para su Hermandad. Nunca ha sido miembro de la junta de gobierno, aunque destaca que esto no lo ve necesario para poder serlo ahora, como ocurre en cualquier institución pública o privada. Le acompañan José Miguel Díaz Báñez, vicepresidente primero; Rafaela Contreras Aragón, vicepresidenta segunda; Gregorio Maraver Mondaca, secretario; Miguel Bocanegra Sánchez, tesorero; Miguel Albarrán Núñez, fiscal; Fernando José Mesa Mondaca, vicesecretario primero; María Rosa Vázquez Cortés, vicetesorera primera; Pedro Gonzalo Núñez Pérez, vicesecretario segundo; Matías Gómez Rodríguez, vicetesorero segundo; Eva María Núñez Jiménez, vicesecretaria tercera; Felisa Rocío Jiménez Maraver, vicetesorera segunda; Josefa Rocío Contreras Aragón, delegada de cultos, protocolo y organización de actos; Ángela Martín Ramos, delegada de acción caritativa y social; Antonio Sánchez Mesa, delegado de romería; José María Trigueros Roldán, delegado de peregrinaciones; e Isabel María Díaz Rodríguez, como delegada de Juventud.