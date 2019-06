“Quiero fomentar el espíritu de unidad que nos fortalezca”

-¿Cuál ha sido su trayectoria en la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte?

-Fui colaborador siendo un adolescente con la junta de Ángel Díaz de la Serna y he desempeñado después diversas responsabilidades, vocal de Economía y vicepresidente segundo con Pedro Rodríguez Villa, y secretario en las dos últimas. Pero sí quiero destacar, que para trabajar por la devoción rociera, no es necesario ser miembro de su junta directiva, como, creo, que también he demostrado.

-¿Qué le ha motivado a presentar su candidatura a presidente de la junta de gobierno para estos cuatro años?

- Cumplir con una responsabilidad que me ha pedido la junta de gobierno actual y muchos hermanos desde hace años. Y cumplir también con una responsabilidad personal que asumí muy joven, cuando decidí dedicar tiempo a formarme y a prepararme para dar lo mejor de mí, si algún día los hermanos de la Matriz me llamaban para esta responsabilidad, como anteriormente habían hecho con mi padre.

-La de Nuestra Señora del Rocío es una gran devoción, ¿qué modelo de hermandad tiene?

-Una hermandad comprometida con sus hermanos, especialmente con los que más la necesitan, con el pueblo de Almonte y su parroquia y con las hermandades y rocieros en general. Una hermandad con mirada de alcance y con capacidad para adecuar, como ha hecho hasta ahora, la inmensa herencia recibida al momento presente.

-¿Qué ideas de futuro tiene para la hermandad de cara a desarrollar durante su mandato?

-Queremos fomentar a nivel interno un espíritu de unidad que fortalezca la propia Hermandad Matriz, apostando por la integración y por la cooperación con otras entidades almonteñas y mejorando los cauces de comunicación. Queremos ser un instrumento de evangelización y mejorar, en lo posible, la calidad de nuestra devoción, fomentándola a lo largo de los 365 día del año. En lo concreto vamos a potenciar el diálogo abierto con Doñana de interés mutuo, y vamos a seguir apostando por los jóvenes, por la formación, por la investigación y divulgación de la historia y de la fe rociera.

-¿Cómo será su relación con las hermandades filiales? ¿Qué cree que hay que fomentar?

-Valoro y valoramos muchísimo el trabajo que hacen las hermandades y asociaciones rocieras en sus pueblos y ciudades, donde fomentan la devoción a nuestra Patrona. Hay que fomentar el espíritu de colaboración y de generosidad, imprescindible en este Rocío que ha crecido tanto. Y hay que fomentar los valores del respeto a todos aquellos elementos sustanciales de la tradición rociera. Y, sobre todo, la devoción a la Virgen.

-¿Qué necesita aún El Rocío? Aporte alguna idea para engrandecerlo aún mucho más.

Potenciarlo como lugar de peregrinaciones nacionales e internacionales, y como lugar de encuentro de la fe y la naturaleza que lo envuelve; dos argumentos muy atractivos. Y en una escala muy importante para Almonte, avanzar, en lo posible, en la resolución de los problemas que está suscitando la procesión de la Virgen.