Pilar Miranda: "Los onubenses me dicen que Huelva necesita un cambio"

-¿Por qué quiere ser alcaldesa de Huelva?

-Porque creo que otra Huelva es posible, con servicios públicos de calidad y que pueda poner en marcha proyectos importantes con oportunidades y empleo para todos. Si estoy en el Ayuntamiento estoy convencida de poder sacar adelante todos los proyectos que Huelva necesita.

-¿Cómo valora la campaña?

-Muy intensa. Siempre he tenido contacto con los vecinos, con la población. En el Ayuntamiento estuve 20 años en servicios sociales. Llevo toda la vida por los barrios y en contacto con los colectivos. Los cuatro años en el Puerto mantuve ese vínculo. En el momento que el 4 de abril ceso como presidenta del Puerto me vuelco de nuevo en recorrer todos nuestros barrios para hacer una radiografía real de todas los problemas que hay, para reafirmarme que hace falta consenso con la población para evitar problemas y no crearlos. Huelva necesita una alcaldesa de calle. Hemos hecho una buena campaña, con una verdadera transformación de la ciudad en base a proyectos reales, todos realizables.

-¿Y cuál es esa radiografía?

-Huelva tiene un problema importante de empleo, las infraestructuras y la ciudad está abandonada. Los servicios públicos no funcionan, se ha perdido el contacto con la población.

-¿Qué haría usted?

-Aplicar eficacia en la gestión. Como por ejemplo con el servicio de limpieza.

-El contrato actual es de la anterior etapa del PP.

-Y con ese mismo contrato nos dieron una bandera de limpieza como reconocimiento. Las zonas verdes son otro problema. Se han perdido árboles, no se cuidan los que hay. Hay suciedad, sigo sin entender que los contenedores no estén soterrados en las zonas peatonales o los retrasos en la línea verde. Los servicios sociales siempre fueron prevención, reinserción, atención y soporte y apoyo a programas. Ahora solo se da atención con lista de espera. Juventud ha dejado de existir. Faltan políticas activas de empleo, generar confianza a los inversores. El Ayuntamiento tiene un serio problema de digitalización, de eficiencia. Alfombra roja a los empresarios que quieran instalarse en Huelva. Durante estos años se han perdido subvenciones por la falta de coordinación con otras administraciones.

-¿Qué subvenciones?

-La Junta ofreció viviendas sociales. El Ayuntamiento pidió 510 y luego no concedió el suelo. Al no tener plan de accesibilidad de pierde la posibilidad de pedir ayudas. De Eracis se devolvió el 60%, de Fomento, y así muchas otras. Hay que crear una oficina de captación de inversores. Las únicas subvenciones que llegan son las de bajas emisiones y por eso todo lo que se hace es peatonalizar sin contar con los vecinos o con un plan de movilidad fallido como sucede con las obras del Conquero que aíslan a los vecinos de La Orden. Nos hemos comprometido a revisar todas esas obras que generan problemas y el PGOU.

-¿Rechaza entonces el nuevo PGOU?

-No, quiero modernizarlo y adaptarlo a las necesidades reales. Un ejemplo: el Puerto tiene un plan especial para el Muelle de Levante que debe integrarse en el PGOU, el Ensanche Sur o los espacios baldíos.

-En el tema del Ensanche hay una junta de compensación y una serie de problemas en los que el Ayuntamiento tiene muchas limitaciones para intervenir.

-Pero hay que revitalizarlo y cuidarlo.

-¿Qué le dice la encuesta de la calle?

-Que Huelva quiere un cambio.

-¿Y para qué pide el voto Pilar Miranda?

-No es votar a Pilar Miranda, sino votar a un modelo de ciudad. Me acompaña un equipo de gente eficaz en la gestión y tenemos como aliado al Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía. Quiero aplicar el modelo de gestión del Puerto y que tenga en el Ayuntamiento un sólido aliado, trabajar de forma conjunta todas las administraciones en la misma dirección. Mi compromiso es con Huelva, sin mirar las siglas ni quien gobierna en un sitio o en otro. Huelva debe pensar en grande.

-¿Qué va a pasar el día 28?

-Lo que quieran los onubenses. Cuando voy a los barrios percibo ganas de cambio en los onubenses. Me da pudor decir que voy a ganar, no por ganar sino por un modelo nuevo de ciudad. Hemos dejado muy claro la Huelva que queremos, con colaboración, participación y contacto permanente.

-¿Si el 28 le salen las cuentas para gobernar en coalición, con quién se sentaría a negociar?

-No me planteo ningún escenario porque sé que la población es inteligente, sabe de la importancia que tiene el voto útil y confío en tener la mayoría necesaria. Tenerla es la mejor garantía de poder cumplir tu programa.

-¿Cuáles son sus líneas rojas a la hora de pactar?

-Huelva, el interés de los onubenses. Aceptaré lo que salga de las urnas como nos corresponde a todos y a partir de ese momento seguiré trabajando en mi hoja de ruta. Me preocupa más gobernar y hacerlo mal que no gobernar. Tengo un programa que es mi compromiso con mis ciudadanos.

-¿Ese programa es ejecutable en cuatro años?

-Todas las medidas que hay son realizables. La clave es el consenso con todo el mundo, sin desplazar a nadie. Soy mediadora y siempre apuesto por el diálogo, por llegar a acuerdos.

-¿Incluido con Vox?

-No me voy a plantear ningún escenario antes de que suceda.