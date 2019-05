Resaca electoral y reflexiones después de una noche interminable en la que la incertidumbre duró hasta el último minuto. Frente a ella, ayer se impuso la realidad de unos datos que son tan contundentes que pocas incógnitas quedan por despejarse y ante los que los protagonistas tomarán una hoja de ruta que ya se vislumbra.

¿Quién fue el gran vencedor?

El protagonista del 26-M en la capital fue sin duda el PSOE, que veía bailar al anhelado concejal 14 con el que amarrar la mayoría absoluta. Pero no sólo desde la calle La Palma aguantaban la respiración los de Gabriel Cruz esperando el resultado definitivo.

Porque las otras fuerzas políticas de la ciudad también lo aguardaban conscientes de lo que conllevaría la entrada de María Teresa Flores en el Pleno. Diálogo es lo que esperan ahora de un alcalde en funciones que revalidará el bastón de bando para gobernar en mayoría.

Con 25.965 votos –que supusieron el 45% del total y 5.318 más que en 2015– Cruz aplastó a sus rivales y prometió ese demandado diálogo tras un mandato en minoría. Cuatro años en los que, con once concejales, no ha hecho ruido y ha cubierto el expediente aprobando dos presupuestos nuevos, saneando las cuentas municipales o reflotando empresas como Emtusa.

Pero Cruz no han contado con oposición en el Ayuntamiento, con lo que prácticamente han tenido carta blanca. Y es que, si en 2015 Pedro Rodríguez perdió los comicios, el domingo los ganó el PSOE pero sin haber tenido que hacerle frente a rival alguno.

¿Cuál es el nuevo partido en el Pleno?

El otro triunfador de la jornada fue Vox, con el expopular Wenceslao Font a la cabeza. Volverá a sentarse en el Salón de Plenos, ahora acompañado por Rocío Pérez de Ayala como número dos y bajo una marca verde que ha recabado apoyos de castigo al PP y también de quienes han confiado de manera personal en el político onubense tras su marcha del que durante 30 años fue su partido.

Superada la incógnita de si recabaría el 5% de los votos que exige la Ley D’Hont para aspirar a obtener representación, Font Briones cosechó cerca de 3.000 papeletas más que las que recabó el partido en las locales de 2015, entonces con el ahora parlamentario andaluz y presidente provincial, Rafael Segovia, a la cabeza. Así, Vox se hizo el domingo con 3.945 votos frente a los 1.071 de hace cuatro años, con lo que irrumpe en el Ayuntamiento por la puerta grande.

¿Qué hará el PP?

El principal partido de la oposición se ha quedado a diez concejales y 16.719 votos del PSOE. Los populares no esperaban tan mal resultado. Cosecharon 9.245 papeletas (el 15%), 6.432 menos que hace cuatro años y, por ello, perdieron a cuatro de sus ocho concejales.

No obstante, lo cierto es que tampoco en la calle Alonso Sánchez esperaban un buen dato tras un año y medio especialmente duro por la crisis del grupo municipal a la que puso la guinda las marchas de históricos del partido –como Guillermo García Longoria y Wenceslao Font– a Cs y Vox.

Una vez pasado el parto, los populares tienen una (mínima) esperanza de recuperar el quinto concejal una vez que se cierre el voto de los no residentes. Pero, tal y como reconocen, es más que complicado recuperar los 25 votos que le faltaron para hacerse con el quinto edil.

De lo que sí hay certezas es de que el PP quiere alcanzar esa estabilidad que no tuvo el grupo municipal en estos cuatro años. Para ello, será fundamental que Pilar Marín consolide su liderazgo y capitanee a un equipo que está dispuesto a dar guerra y a demostrar que la mayoría absoluta del PSOE no debe ser en ningún caso un cheque en blanco.

A punto de licitarse la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que marcará el futuro de la ciudad, los populares quieren ser una fuerza determinante en el Salón de Plenos, conscientes, además, de que algunos asuntos esenciales necesitarán el apoyo de una Junta de Andalucía amiga de Marín.

Y es que, aunque no es ningún consuelo, tampoco es menos cierto que el PP sigue siendo la segunda fuerza política de la capital onubense y el principal partido de la oposición aún habiendo tocado su suelo. Por lo tanto, a partir de ahí, los populares consideran que sólo pueden crecer si hacen las cosas bien.

¿Qué pasará con la confluencia?

Sosiego, la tranquilidad, reflexión y crítica constructiva. Esta es la llamada que Mónica Rossi hizo ayer ante unos resultados –5.350 votos– que no eran los deseables. La líder de Adelante Huelva, la confluencia de IU y de Podemos, considera que no han sido capaces de explicar sus propuestas pero tiene claro que su grupo seguirá trabajando desde la única oposición de izquierda del Pleno.

A 220 votos de lograr el tercer concejal (la baja participación, del 49%, y el sistema electoral no les ayudó) sólo contará con Jesús Amador para afrontar la ardua tarea que tiene por delante. Eso sí, tiene claro que para ello hay que reforzar la unidad y desarrollar un trabajo organizativo interno, con colectivos y en la calle.

La suma de ambos partidos en el año 2015 les dio 3.627 votos más (tres concejales de IU y uno de Participa). Con ello, se confirmó una vez más que en Huelva los resultados de esta unión no son los esperados, aunque desde ambos partidos se mantiene que, en el escenario actual, los desenlaces electorales serían peores. Tanto es así que Rossi ya dejó clara su intención de seguir adelante con la confluencia en la misma noche del domingo y ayer lo reiteró.

¿Quién crece en la oposición?

Lo que ha conseguido Mesa de la Ría no lo ha logrado en ninguna capital de provincia otro partido local. Rafael Gavilán, al frente del única formación de la oposición que crece, sabe que 4.471 onubenses han respaldo su labor de estos cuatro años y le han premiado así con un concejal más. No obstante, la situación que se impone (con una mayoría absoluta para Cruz) no es la ideal para este grupo, que apela al diálogo para alcanzar las mejores iniciativas para la capital.

Mesa de la Ría cerró el viernes una exitosa campaña electoral tras la que ha sumado 731 votantes más que en las anteriores elecciones locales y seguirá llevando al Pleno su discurso de recuperación de la avenida Francisco Montenegro, de puesta en valor de los cabezos de la ciudad y de restauración de las balsas de fosfoyesos. “Lealtad” y “coherencia” serán sus premisas.

¿Cuál es el que se estanca esta vez?

Cs ha salvado los muebles al mantener a sus tres concejales, si bien las expectativas del grupo naranja pasaban por contar con cinco o como mínimo cuatro. En las municipales, la formación ha obtenido en la ciudad un resultado peor que en las europeas, una cita en la que el voto a la marca sí es destacado.

De ello, la formación extrae la conclusión de que el candidato con el que concurrió a las locales, Néstor Santos, no era lo suficientemente conocido, además de que hubo poco tiempo para desarrollar el trabajo que la cita requería. Así, ahora toca reflexionar y digerir un resultado que, en todo caso, ven como una consolidación.

El grupo que lidera Santos y que tiene al expopular Guillermo García Longoria como número dos seguirá como el tercer partido más respaldado de la ciudad al repetir prácticamente el resultado anterior (5.570, 368 votos menos y el 9% del total) aunque sus previsiones apuntaban a que podía ascender hasta el punto de situarse tras los socialistas de Cruz.

¿Tendrán grupo propio Adelante Huelva, Mesa y Vox?

Tras la aprobación en 2015 del nuevo Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Huelva, dos ediles son suficientes para constituir un grupo local, como es el caso de Adelante Huelva, Mesa de la Ría y Vox. El número de concejales liberados (sólo 18, dos tercios de los 27) se decidirá en Pleno, para lo que el PSOE fijará los criterios de liberación o medias liberaciones.

¿Cuándo se constituye el Ayuntamiento?

Será el próximo 15 de junio. En esta fecha, veinte días después de las elecciones, se celebrarán los Plenos consistoriales en los que serán elegidos los alcaldes de la próxima legislatura. La Ley de Régimen Electoral General determina que deben pasar 20 días desde que se celebran los comicios hasta que se constituyen las corporaciones municipales. Por lo tanto, será el sábado 15 de junio cuando se celebrará el Pleno para constituir al Ayuntamiento de la capital.