Cruz presenta 87 propuestas para consumar la transformación de Huelva

Las aspiraciones sociales y económicas de la ciudad quedarán reflejadas en un documento de vital importancia para la transformación física de una capital con tantos retos como la onubense. La compactación de los barrios y la regeneración de los espacios degradados para su óptima integración son dos de los retos fundamentales del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión se licitará en unos días.

Así lo dijo ayer el alcalde y candidato del PSOE, Gabriel Cruz, durante la presentación de su programa para las municipales. Una hoja de ruta con 87 medidas para “seguir avanzando hacia una Huelva más moderna, llena de oportunidades, empleo, justicia social, solidaridad, sostenibilidad; potente en la Cultura, el turismo y el deporte, y defensora de sus señas de identidad y tradiciones”.

Según destacó el socialista, el futuro planeamiento urbano debe definir un modelo de ciudad que apueste por el impulso a la industria para posicionar a Huelva como un referente de la logística y de otros sectores generadores de empleo y riqueza. Del mismo modo, el nuevo PGOU, a su juicio, debe integrar la ciudad con la Ría, desarrollar el Ensanche Sur, avanzar hacia una Huelva más verde, y poner en valor el patrimonio histórico.

Precisamente la recuperación de edificios históricos es otro de los compromisos recogidos en un programa que contempla la rehabilitación del Cuartel de Santa Fe, la adquisición de la antigua cárcel para su uso como centro sociocultural y la puesta en servicio del edificio de la antigua estación ferroviaria.

En lo que respecta a vivienda, Cruz apuntó que ampliará las ayudas de emergencia al alquiler para familias en exclusión social, al tiempo que pondrá en marcha un programa de captación de viviendas vacías para facilitar el alquiler a los demandantes inscritos en el Registro Municipal y se ejecutarán las obras de urbanización para culminar el Casa por Casa de Marismas del Odiel.

La continuación del trabajo desde la Mesa de Participación por una solución definitiva a las balsas de fosfoyesos o el primer Plan Municipal contra el Cambio Climático son dos de los objetivos fijados en el apartado de medio ambiente, mientras que para la mejora de la seguridad ciudadana se apuesta por un nuevo Parque de Bomberos y más efectivos, así como por el aumento de la plantilla y de medios de la Policía Local.

La creación de la cátedra de Fandango de la mano de la Universidad, la reivindicación de un Conservatorio de Danza Profesional o el impulso a la renovación de Gran teatro y Casa Colón son dos de los anuncios del programa, como también lo son la creación de una Ruta de Arte Urbano, la potenciación del Carnaval, la Semana Santa y, en la vertiente turística, la creación de una feria de la herencia británica en el Barrio Obrero.

El Recreativo fue otro de los temas abordados por el candidato en el acto de ayer, que contó con una amplia representación de la sociedad onubense y del mundo empresarial, sindical, social, cultural, deportivo, etcétera.

“No solo no voy a permitir que una seña de identidad tan importante como el Decano desaparezca, sino que no voy a permitir que el Recre vuelva a pasar por lo que ha pasado. Porque decir Recre es sentir Huelva y renunciar al Recreativo es renunciar a lo que somos. Y yo no estoy dispuesto. Ahora estamos en un momento de optimismo, pero me sigue ocupando la estabilidad del Recreativo a futuro”, manifestó.

Cruz también dejó constancia de su creencia en las posibilidades de Huelva como sede de eventos deportivos, tras logros como la designación para la celebración del Mundial de Bádminton 2021.

Las políticas sociales son otro apartado destacado de un programa que recoge el compromiso de poner en marcha un plan de intervención social domiciliaria para mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares en riesgo de exclusión, la creación de una oficina de atención al mayor, un plan municipal de juventud y una unidad de coordinación municipal de agentes destinada a la protección, intervención y reparación del daño en víctimas de violencia de género.

En el programa se mantienen los planes de empleo destinados jóvenes y parados de larga duración, los incentivos fiscales a la creación de empleo estable en la ciudad y, en el ámbito las infraestructuras, Cruz quiere “poner en marcha de manera inmediata la agenda de trabajo con las otras administraciones para reclamar la construcción de infraestructuras y servicios de transporte que mejoren la comunicación con nuestra ciudad”.