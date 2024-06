Un joven de Huelva casi se queda sin entrar en Estados Unidos por lo que ponía en su tatuaje

Muchos son los tiktokers de Huelva que se hacen virales en la conocida plataforma por sus vídeos en los que muestran retos, experiencias divertidas y situaciones de tensión. Y esto último es lo que le ha pasado a un onubense que llegaba a Estados Unidos.

Quienes hayan viajado al país americano, saben que las fronteras allí son un poco más "cautelosas" en el paso de viajeros, especialmente desde el atentado del 11S de Nueva York. Por lo que, a veces, paran a turistas haciéndoles preguntas, choque que le ha tocado vivir a un onubense que llegaba a un aeropuerto de este país.

El tiktoker de Huelva @pepejimenzz, ha compartido una experiencia que lo puso un tanto nervioso, vídeo por el cuál acumula más de un millón de visualizaciones en la red social. En él relata que llegaba en un vuelo a Estados Unidos, y al pasar por el control, asegura que casi le echan atrás nada más pisarlo: "Estaba en el control de pasaportes y justo cuando paso, me viene un policía secreta, me saca la placa y me dice, enséñame tus tatuajes".

El joven asegura que se los enseñó, y que el policía además le dijo que le explicara lo que significaban. "Luego, me pregunta si tengo alguno más, y le dije que uno en la pierna y me dijo "a ver, enséñamelo". Al mostrárselo, la autoridad americana pudo ver la frase que ponía en el tatuaje: "Hate cops, love mom" que viene a significar "odio a los policías, amo a mamá".

El onubense asegura que se puso nervioso: "Mis tatuajes me los hago por la coña, pero a ver cómo le explico eso a un policía de Estados Unidos que ese tatuaje es de coña". Según el relato del tiktoker, el policía se quedó con una cara de sorpresa considerable "Se me ha quedao el nota con una cara que digo madre, este me echa patrás. Y yo me he quedao blanco".

La historia tiene final feliz, y @pepejimenzz concluye el vídeo de la primera estresante experiencia en el país americano aliviado: "Ha colao y no me ha dicho ná".