10 influencers de Huelva orgullosos de vivir "en el paraíso"

La provincia de Huelva no solo enamora a todo aquel que la descubre, sino también a aquellos que tienen la suerte de haber nacido en este rincón plagado de luz.

Así lo demuestra su gente. Algunos de las onubenses con más seguidores en redes sociales gritan a los cuatro vientos el amor que sienten por su tierra haciendo gala en sus publicaciones de las bondades que ofrece Huelva.

Las redes sociales son su pasión y su forma de vida. Dedica una media de 9 horas diarias a su cuenta de Instagram y su lista de seguidores roza los 180.000.

Su naturalidad es su bandera y el elemento que la hace brillar en el universo de Internet. Sin embargo, Marta Vidaurreta, por encima de ser influencer, es una joven de 25 años, estudiante de Química, con grandes aspiraciones profesionales y fiel defensora de sus raíces.

Aunque viaja con gran asiduidad a Madrid "por las oportunidades laborales que ofrece la capital española", tiene claro que como Huelva, nada. No es solo su casa, sino el lugar que le llena el alma y donde se siente ella misma al 100%.

Cada verano, desde que era una niña, se muda con su familia a Mazagón, "su playa". El Parador de Mazagón es uno de los rincones más inspiradores para la onubense. "Me siento orgullosa de mi tierra y me gusta llevarla conmigo allá por donde voy", confiesa.

En cuanto a sus favoritos de Huelva, lo tiene claro: la comida (el marisco y el jamón son su devoción), las horas de sol y su familia.

La modelo Carmen Santa Cruz se ha convertido en una de las jóvenes promesas del mundo de la moda a nivel internacional.

Actualmente compagina su trabajo como modelo con su nuevo proyecto empresarial. Acaba de abrir su propia firma: Satela, una marca de vestidos de invitada fabricados íntegramente en España, diseñada para acompañar a la mujer en ocasiones especiales.

Esta carismática onubense cuenta a los lectores de Huelva, tu destino que, a pesar de sus constantes viajes por todo el mundo, lleva a su tierra en el corazón. Una provincia en la que encuentra la paz y que lleva por bandera allá por donde va.

"Me encantaría poder ir más pero hay demasiada distancia como para bajar solo a pasar el fin de semana. Ojalá poder teletransportarme. Echo mucho de menos el calor de la gente, la tranquilidad que te brinda la ciudad y la cantidad de planes que puedes hacer. Adoro visitar algunos de nuestros pueblos como Moguer, hogar del poeta y escritor Juan Ramón Jiménez", cuenta a este medio la modelo.

Tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, es de Huelva y se define como una enamorada de su tierra y sus tradiciones. A sus 47 años, la onubense María José García rompe moldes en las redes sociales demostrando que la moda, el estilo de vida saludable y la belleza femenina no entienden de edad ni de clase social.

"Mi único objetivo con mi perfil de Instagram es mostrarme como soy: una persona sencilla, de clase media, natural, a la que le gusta cuidarse y que promueve un estilo de vida saludable", explica.

Desde su paraíso particular, Punta Umbría (donde reside actualmente) comparte con su gran comunidad de seguidores los encantos de su tierra: desde la belleza de puestas de sol en la playa, hasta su afición por el mundo del caballo, el baile flamenco y la moda.

En este último apartado, la de Huelva es fiel defensora del talento local, apostando, siempre que puede, por las marcas con sello onubense como el calzado artesanal de Valverde del Camino, entre otras.

La influencer Gracia Romero se ha convertido es una de las jóvenes promesas del mundo de Instagram.

Actualmente, la onubense se encuentra estudiando un doble grado en Derecho y ADE en la Universidad de Córboda. Comenzó a dedicarse al mundo de las redes porque siempre le "ha gustado mucho comunicar, la fotografía y es una apasionada de la moda. Instagram es una manera de conjugar las tres cosas".

Gracia cuenta a los lectores de Huelva, tu destino la pasión que siente por cada rincón de su provincia.

"He tenido el privilegio de nacer y vivir en el paraíso. Huelva es familia, casa, cercanía, hospitalidad, gastronomía, tradición, hermandad. Huelva es pueblo, luz, mar, tamboril, flamenco, fandango. Huelva es Mariana, romería y Rocío. Huelva es descubrimiento, carabela, cultura. Huelva es historia", presume la influencer.

Es de Gelves (Sevilla), tiene 28 años y vive en Huelva por amor. Conoció a Saúl, su chico, en Madrid, cuando ambos eran estudiantes y tras pasar una temporada en la capital decidió venirse a la provincia con más horas de sol de España, donde reside desde hace año y medio con el onubense.

Con una comunidad que ronda los 20.000 seguidores, considera que quien se hace influencer porque tiene un cometido en el mundo de las redes sociales nunca empieza pensando que quiere ganar dinero por ello, sino porque le gusta su trabajo y lo que comunica y, dice, esa es la razón por la que con el tiempo comienzan a abrirse tantas puertas.

Anabel tiene distrofia muscular de cintura, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de la masa muscular, lo que conlleva una debilidad. "Es una enfermedad que va a peor y cuyo desenlace es la silla. Pero no existe el dolor, ni tengo que estar todo el tiempo en el médico. Digamos que me ha tocado la mejor parte de la distrofia. Por desgracia no hay tratamiento, pero con fisioterapia y un buen estilo de vida, se lleva bien. Mi madre siempre decía: no hay cura, pero mientras llega la cura, hay que ser feliz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Domínguez ✨ (@nosoyloquevesoficial)

De esta tierra, Huelva, le gusta todo. Desde Manuel Carrasco, hasta la tranquilidad que se respira, las papas con choco y sus mágicos atardeceres. Es por ello que la veremos, seguramente, contemplando una puesta de sol en el Muelle de la Rio Tinto.

Cristo Báñez es uno de los diseñadores más destacados del panorama nacional y ha vestido con sus diseños a muchas celebrities e influencers como Madame de Rosa, Dulceida y Ana Moya. Además, ha pasado por muchos programas televisivos, el último, el show talent de Canal Sur, Aguja Flamenca. Cristo se inspira en cada rincón de Huelva y se escapa a Almonte y sus alrededores cada vez que puede.

En su cuenta de Instagram tiene casi 130.000 seguidores, por lo que es uno de los onubenses con más influencia en redes sociales.

Su tierra, Doñana, es su paraíso particular. Un destino que muestra al mundo de una manera única a través de sus perfiles sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristo Bañez (@cristobanez)

La periodista e influencer onubense Dalía Ramos se ha dado a conocer en las redes sociales por su estilo de vida saludable y sus recetas veganas. Actualmente tiene casi 14.000 seguidores en Instagram y acaba de publicar su primer libro ‘Cocina fácil y sana rica en proteínas’, publicado por Diversa Ediciones.

Un libro que se adentra en la infinidad de posibilidades que ofrece una alimentación basada exclusivamente en vegetales, aportado al lector una valiosa información en torno a las cualidades y a la gran versatilidad culinaria de este tipo de comida, que es también una auténtica filosofía de vida.

Derriba en su debut editorial los falsos mitos que todavía pesan sobre la alimentación vegetal, como que es baja en proteínas, monótona, aburrida y con poco sabor. Y lo hace en un libro que va más allá del mero recetario para ofrecernos un completo manual en torno a la comida 100% vegetal lleno de consejos, información nutricional, planificación y, por supuesto, recetas de platos fáciles de elaborar y llenos de sabor y energía.

Chema Arias es Community Manager, nacido en Huelva y amante de esta tierra. Probablemente pocos le conozcan por su nombre de pila, pero serán muchos los que, sin duda, hayan escuchado hablar de 'Huelva Secreta'.

Se trata de una plataforma social con más de 11.000 seguidores (Facebook, Instagram y Twitter) en la que el destino Huelva es el protagonista. A través de este perfil en redes sociales, su creador muestra los rincones ocultos de nuestra provincia. Aquellos tesoros que brillan con luz propia y que muchos aún desconocen.

Según Chema, "En realidad, Huelva es secreta en un 90 % de su totalidad para los ojos de los foráneos, pero, lo más grave de todo, es que también lo es para sus propios habitantes. Nuestra ciudad necesita onubenses que la quieran y la defiendan ante la maldita frase Huelva no tiene ná".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗩𝗔 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗔 por Chema Arias (@huelva_secreta)

Huelva también es su gente. El carisma, el arte y el talento de los onubenses hacen de esta provincia un lugar único cargado de valor y matices.

La onubense Elena Márquez Noguera es un claro ejemplo de ello. Es fotógrafa autodidacta amante de la Luz natural, tal y como el significado de su nombre indica (Luz) y los pequeños detalles de la vida.

Nació en el año 85, en el señero hospital Manuel Lois, y se define como una 'choquera de sangre con sabor a sal'.

Su amor a la fotografía y la luz que siente correr por sus venas se la debe a su madre. Ella cursó los estudios en la Escuela León Ortega y durante unos años Elena creció cerca de negativos colgados en cuerdas y reveladoras haciendo magia a través de sus manos.