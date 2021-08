Cristo Báñez: "Amo el arte y en Huelva lo veo en cada rincón"

Cristo Báñez es uno de los diseñadores más destacados del panorama nacional y ha vestido con sus diseños a muchas celebrities e influencers como Madame de Rosa, Dulceida y Ana Moya. Además, ha pasado por muchos programas televisivos, el último, el show talent de Canal Sur, Aguja Flamenca. Cristo se inspira en cada rincón de Huelva y se escapa a Almonte y sus alrededores cada vez que puede.

-Cuéntanos un poco sobre tus inicios en la moda, ¿de dónde viene tu pasión?

Mi madre tenía un taller y me crié entre hilos, siempre había mujeres cosiendo en mi casa y eso despertó mi pasión. Ella fue mi primera maestra y quien me llevó de la mano en mis primeros pasos, de hecho, mi nombre profesional se lo debo a ella, se llama Cristobalina y cogí Cristo y mi segundo apellido.

Al terminar el bachillerato de arte decidí que la moda iba a ser mi vida, me formé en la universidad y después de un duro trabajo puedo decir que llevo 25 años haciendo desfiles y dedicándome a lo que me gusta. Actualmente, gracias a las maravillosas personas que he conocido en esta profesión me he adentrado en el mundo de las redes sociales y he tenido un gran recibimiento.

-Estudiaste Estilismo y Patronaje, ¿cómo fueron esos años para ti?

Fueron unos años maravillosos que recuerdo con mucho cariño. Estudié en Huelva en San Pablo y creo que la formación es muy importante para poder explotar tu talento. Actualmente soy profesor en un máster de moda en la Universidad de Granada.

-¿Cómo te definirías? ¿y tus diseños?

Yo soy bastante atrevido, me gusta la ropa elegante y diferente sobre todo en la forma. En el mundo hay muy pocos genios, te puedes creer muy moderno pero hay que renovarse continuamente. Hay que tener en cuenta que todo no está inventado, sobre todo en la moda flamenca que se reinventa. La moda es un arte y los patrones son como arquitectura.

-¿Quiénes son tus referentes?

Esencialmente a mi madre, ella fue mi primera maestra. Después es importante conocer y dar valor a los grandes diseñadores como el romanticismo de Valentino, lo patronajes de Thierry Mugler, la creatividad de Versace... La moda es un arte que emana de dentro, cada diseño es especial.

-Tienes un taller en tu tierra, Almonte, ¿Cómo es dedicarte a lo que te gusta en el mismo lugar donde naciste?

Siempre he estado a caballo entre Almonte, Sevilla o Madrid y he tenido la oportunidad de vivir y concocer muchos sitios pero como dice el fandango, nunca está mejor un árbol que en el sitio donde se cría. Huelva tiene un olor distinto en el ambiente, una temperatura maravillosa, playas vírgenes, paraísos naturales... es un sitio especial. Yo amo el arte y en esta tierra lo veo en cada rincón.

-Actualmente estás haciendo muchos trajes de novia, ¿cómo realizas esos diseños?

Los trajes se hacen a medida, antes tenía un taller en Sevilla pero con la pandemia lo he tenido que cerrar. Ahora tengo el taller en mi casa de Almonte, todo es más personal. La novia viene a mi casa y charlo con ella para conocerla, ver lo que le gusta y hacer el vestido perfecto. Le doy un presupuesto y los bocetos y si me da el ok me pongo manos a la obra.

-¿Cuál es para ti la clave del éxito?

Creo que hay que llevar a cabo esta profesión con mucho respeto y tratar a la moda como un arte. También hay que trabajar mucho y no creerte ni más ni menos que los demás, luchar por lo que se quiere dejando a un lado el miedo. Esta profesión es complicada y tiene muchas bajadas y subidas por eso hay que reinventarse y hacerlo todo como humildad y cariño.

-¿De qué manera plasmas tu tierra en tus diseños?

Mis colecciones de flamenca están inspiradas en mi tierra. La naturaleza es una maestra especial, los colores, el enclave especial donde vivimos y los atardeceres maravillosos. Recuerdo que cuando era pequeño mi padre regaba las flores de la puerta de la casa en el Rocío y venían las libélulas, una de mis colecciones estaban inspiradas en eso.

-¿Con cuál de tus desfiles te quedas?

No me puedo quedar con ninguno, a todos les pongo el mismo cariño, amor y esfuerzo. Desde el primero en el Casino de mi pueblo con la ayuda de mi familia y a amigos donde cantaron Macarena de la Torre y Sandra Carrasco hasta el que hice por mi aniversario también en mi tierra con mis amigas influencer.

-¿Qué parte de un traje de gitana es el que más te gusta hacer?

Un traje de flamenca se puede hacer de infinitas formas. Hay diferentes tipos de trajes para el Rocío, la Feria o las cruces. Por ejemplo, en el Rocío todas las hermandades tienen un camino distinto y cada rociera lleva un traje adaptado a sus necesidades, el camino de Triana dura mucho más y pide un traje más cómodo que por ejemplo el camino de Almonte o Hinojos que son horas. La moda flamenca es cambiante y manda un mensaje, cuando hay uno me inspiro en la necesidad de cada mujer.

-¿Recuerdas quien fue tu primera clienta?

Mi primer desfile lo hice en el casino con mi familia y amigos. Las modelos eran mi hermana, mis primas y mis amigas y todas compraron el traje que desfilaron.

-¿Cómo es trabajar en televisión?

He trabajado en muchas cadenas de televisión tanto nacionales como autonómicas. El último programa en el que estuve fue en Aguja Flamenca en Canal Sur. Además, he hecho muchos talent show como Cazamariposas y Quiero ser, lo recuerdo con mucho cariño.

-Al desfile de tu 20º aniversario acudieron muchos amigos y familiares ¿Qué recuerdo tienes de él?

En él sentí el apoyo de mi gente. Me considero muy profeta de mi tierra y muy querido aquí, la gente es muy cariñosa conmigo y eso me encanta. En el desfile estuvieron mi familia y amigos, muchas mujeres famosas a las que admiro.

-¿En qué estás trabajando ahora?

Tengo un proyecto televisivo abierto. Además, pretendo seguir en mi taller haciendo novias y estoy trabajando en una colección de Prêt-à-porter , ropa producida con una serie de patrones y creada a demanda.

-Tu lugar preferido

Almonte, mi tierra donde he nacido y he crecido. Aquí me siento mejor que en ningún otro sitio.

-¿Trajiste a muchas influencers y famosas a Huelva? ¿Qué tiene de especial esta tierra?

Huelva tiene muchísimo que descubrir. Es un provincia maravillosa con destinos que no se encuentran en todos lados. He ido a muchas ciudades monumentales pero como la naturaleza de Huelva no hay nada. Puedes conocer desde la Gruta de las Maravillas hasta el Parque Nacional de Doñana. Además, tiene miles de pueblos preciosos como Alosno y no me puedo olvidar de la aldea del Rocío una joya característica de nuestra tierra.

-¿Qué significa la Virgen del Rocío para tu familia?

Lo llevamos de una manera muy especial. Mi abuelo fue Hermano Mayor de la Hermandad Matriz de Almonte después de la Guerra Civil y mi padre fue delegado de romería durante muchos años y hermano mayor el año que nos visitó la reina. Mi padre era un rociero bueno, de hermandad y nos ha educado a todos en eso. Lo que más me gusta de la aldea es reencontrarme con los míos, mis inicios y mis raíces, haciéndole homenaje a mi padre al que siempre llevo en mi mente.