La fotógrafa onubense que 'captura la vida' a través de la luz de Huelva

Huelva es luz, un destino capaz de cautivar y enamorar a todo aquel que lo conoce.

Los encantos de la provincia onubense han sido inspiración de los más grandes poetas, escritores, artistas y músicos. La provincia con más horas de sol al año ha sido escenario de cine, convirtiéndose en el plató de superproducciones que pasarán a la historia como las afamadas películas 'La historia interminable', la 'Trinchera Infinita' (galardonada con 2 Goyas), La Voz Dormida o El Corazón de la Tierra.

Pero Huelva también es su gente. El carisma, el arte y el talento de los onubenses hacen de esta provincia un lugar único cargado de valor y matices.

La onubense Elena Márquez Noguera es un claro ejemplo de ello. Es fotógrafa autodidacta amante de la Luz natural, tal y como el significado de su nombre indica (Luz) y los pequeños detalles de la vida.

Nació en el año 85, en el señero hospital Manuel Lois, y se define como una 'choquera de sangre con sabor a sal'.

Su amor a la fotografía y la luz que siente correr por sus venas se la debe a su madre. Ella cursó los estudios en la Escuela León Ortega y durante unos años Elena creció cerca de negativos colgados en cuerdas y reveladoras haciendo magia a través de sus manos.

Su conexión y pasión por la fotografía es sólida e inquebrantable, dice, al igual que su amor por Huelva.

"Es un completo orgullo para mí poder enseñar a través de mis capturas la luz y belleza de nuestra tierra junto a los mejores atardeceres de nuestra península y que dichas fotografías sean pintadas por diferentes artistas o publicadas desde todas las partes del mundo en diversas cuentas en redes sociales, y que sirvan como imagen publicitaria para empresas de diferentes sectores", cuenta Elena a 'Huelva, tu destino'.

Y es que a través de su cuenta de Instagram @capturolavida_emn, la onubense ya acumula 33.800 seguidores. Un perfil en el que muestra al mundo sus trabajos fotográficos sobre el destino Huelva.

Actualmente ejerce profesionalmente como fotógrafa freelance. Algo que, asegura, le resulta de lo más gratificante, ya que se siente feliz por poder trabajar en lo que realmente le apasiona y completa en la vida.

Uno de los mejores reconocimientos que hasta hoy siente haber recogido en este mundo de la fotografía es la exposición en Madrid, concretamente en el Parque del Retiro, de una de sus fotografías capturadas en Parador Nacional de Mazagón, reflejando la luz dorada que cubría un atardecer de julio en una de nuestras idílicas playas con su hijo como principal protagonista de ella.

"Huelva es Luz, un paraíso para muchos ignorado y moralmente me siento en la obligación de colaborar e intentar de que su brillo sea reconocido y conocido en cualquier esquina de nuestro mundo. Contar con la familia de seguidores que afortunadamente a día de hoy tengo, me ayuda a poder hacerlo posible y me siento muy afortunada de ello", recoge la onubense.

Consulta algunas de las mejores fotos de Elena Márquez aquí.