María José García, una influencer enamorada del flamenco, El Rocío y las tradiciones de Huelva

Tiene cerca de 90.000 seguidores en Instagram, es de Huelva y se define como una enamorada de su tierra y sus tradiciones. A sus 47 años, la onubense María José García rompe moldes a las redes sociales demostrando que la moda, el estilo de vida saludable y la belleza femenina no entienden de edad ni de clase social.

"Mi único objetivo con mi perfil de Instagram es mostrarme como soy: una persona sencilla, de clase media, natural, a la que le gusta cuidarse y que promueve un estilo de vida saludable", explica.

Desde su paraíso particular, Punta Umbría (donde reside actualmente) comparte con su gran comunidad de seguidores los encantos de su tierra: desde la belleza de puestas de sol en la playa, hasta su afición por el mundo del caballo, el baile flamenco y la moda.

En este último apartado, la de Huelva es fiel defensora del talento local, apostando, siempre que puede, por las marcas con sello onubense como el calzado artesanal de Valverde del Camino, entre otras.

Combina su faceta de influencer con su trabajo en la Administración de Justicia, actualmente realizando funciones en el sindicato CSIF. "Tengo mucho sentido de la justicia aplicado a todos los ámbitos de mi vida y eso me genera muchas alegrías, pero a la vez, muchas tristezas", confiesa.

María José tiene una parte estética que cultiva desde que tiene uso de razón. "Ya desde pequeñita le quitaba a mi madre las cremas y los productos de belleza Tengo la feminidad muy agudizada, me encanta ser mujer y explotar mis cualidades al máximo. Pero tengo una faceta interna que es la que más cultivo a pesar de que se piense lo contrario a través de las redes sociales", cuenta.

Sus largos años en clases de ballet clásico cuando era una niña han marcado su vida, otorgándole ese lado exigente y disciplinado que hoy aplica en su devenir diario: "La disciplina del ballet te marca como si fuera un sello. Aplicas esa disciplina a tu manera de caminar y hace que seas muy exigente. Esas lecciones de baile en mi infancia fueron y serán mi mayor tesoro".

Y precisamente el baile es algo que la sigue acompañando, una afición que forma parte de su identidad hoy en día. Lleva más de 12 años bailando flamenco y forma parte de la directiva (es secretaria) de la Peña Flamenca de Punta Umbría.

Esta afición la compagina con el deporte (el gimnasio), su caballo, su trabajo, su casa y su familia. Una apretada agenda en la que, todavía, sigue habiendo tiempo para su perfil de Instagram. Aunque, eso sí, cada vez, le resulta más complicado.

"Gestiono mi perfil de Instagram completamente sola. Soy una mujer de a pie, con un salario normal, que vive en un piso normal y en ocasiones me asfixia tener que dedicarle tanto tiempo a mis redes sociales. Sin embargo, de momento, es algo que sigo haciendo porque me gusta y porque, en cierto modo, le debo una fidelidad a mi comunidad", asegura.

María José tiene muy claro cuál es su objetivo con su perfil en Instagram: Romper esa falsa creencia de que una mujer joven, con un aspecto saludable no supera los 35 años. "Yo me revelo contra todo eso. Entiendo que no hay límite de edad para estar bella, hacer deporte y practicar tus aficiones. Hay distintos momentos de madurez, yo estoy en un buen momento. Mi máximo objetivo es reivindicar el papel de la mujer en la moda o en el mundo de la estética más allá de los 45. Quiero demostrar que sí es posible ganar 1.000 euros y estar cuidada, hacer deporte y mantenerte joven".

La onubense entiende que el declive físico tiene que llegar en horizontal, "con elegancia vas bajando pero llegas a otro nivel. Y no en vertical. Odio cuando la gente me dice eso de..."es que con la edad que yo ya tengo"... para nada estoy de acuerdo con esa frase. No quiero aparentar la juventud que no tengo, pero tampoco quiero aparentar lo que no soy. Me muestro tal y como me siento y eso es lo que quiero transmitir e inspirar en mis redes sociales".

Huelva en el centro de su vida

Es la única mujer de Huelva con su perfil y con una cifra tan abundante de seguidores. El secreto, dice, está en que refleja lo que es, ella en esencia, así como su tierra, sus aficiones y su forma de vida.

"Soy una mujer a la que le gusta defender sus raíces y tradiciones: soy taurina, flamenca, rociera, me encanta la Semana Santa, soy creyente, me gusta tener fe... me considero una mujer andaluza en el más amplio sentido de la palabra".

Pero, aunque adora Andalucía, Huelva para ella lo es todo, así como su gastronomía y su gente.

"Soy totalmente defensora de los artesanos, además de las grandes cadenas de moda, pero siempre apoyo lo artesanal. A Noelia Millares con sus creaciones; a Lazzo Boots, una empresa artesana que es una familia para mí; confío en El Ajolí para mis trajes de gitana...siempre intento incorporar a mis redes lo artesanal".

Y quizá esto haya hecho que los propios onubense le muestren tanto aprecio. Un reconocimiento que ella percibe cada día en forma de muestras de cariño "Me he sentido siempre muy respaldada por los onubenses y por todos mis seguidores. Siento mucho respeto por parte del colectivo que me sigue".

Con todo, a María José sí le gustaría recibir más ofertas de colaboraciones por parte de marcas de su ciudad. Aunque siempre que vayan en consonancia con su imagen, ya que el el desviarse de su estilo "es ser infiel a sus seguidores".

Pepelu Martínez, de Gastronomía y Moda, un referente para la onubense

Pepelu Martínez, del blog Gastronomía y Moda y uno de los coordinadores del portal turístico Huelva, tu destino en Huelva Información, es para la influencer un espejo en el que mirarse y uno de sus grandes referentes dentro y fuera del mundo de las redes sociales.

"Es mucho más que un profesional. Para mí es la bondad hecha persona. Es mi AMIGO, en mayúsculas. El icono de la bondad, de no moverse por interés, siempre está para ayudarte. Es muy generoso con todos y además de ser brillante en un su sector, siendo imagen de reconocidas marcas como Silbon o Álvaro Moreno, yo por encima de todo destaco su lado humano".

Y es justo eso. El lado humano y cercano lo que diferencia a esta onubense del resto y hace que hoy en día sea una de las más mujeres más seguidas de nuestra tierra en el mundo de las redes sociales.