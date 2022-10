Qué ver y dónde comer en Aracena

Si queremos empezar el día con energía o terminar la noche de una manera dulce, en la Churrería El Castillo (fácil de distinguir por su cúpula de bronce), podemos disfrutar de sus raciones de churros con chocolate.

Para desayunar también se puede disfrutar de unas tostadas del rico pan serrano elaborado en la localidad, que podrás encontrar en diversos restaurantes.

Ya durante el día podemos hacer planes muy originales, como visitas a las empresas de jamones de la zona. Yo, por ejemplo, hice el año pasado la de Eíriz y se aprende mucho. Recomiendo hacer una visita de este tipo alguna vez.

Además, si el calor aprieta, podemos visitar la Gruta de las Maravillas, cuyo interior es muy fresquito. Tras ello, podemos disfrutar de un vino y una buena comida en Vita Vinum o Jesús Carrión.

Otro lugar cercano que merece la pena visitar es Richard Chocolat, la única fábrica de chocolate de la provincia, además ubicada también a lado de la feria, en la zona de los lavaderos.

Ya por la tarde, si el calor sigue aparentando, podemos disfrutar de un rico helado de castañas en pastelería Gran Vía.

Para comer, además los restaurantes que recomiendo en este artículo, apunta los siguientes:

• Mesón Los Guasa, que destaca por sus tapas.• Sidrería El Amparo, esta ya dentro de la feria. A mi me encantan los huevos rotos con chistorra, pero mi pareja siempre me dice que lo mejor son los chipirones. Lo cierto es que se come muy bien y el personal es muy competente.• Del Tinto al Odiel, cocina de calidad y también muy cerca del recinto.

Otros planes que no podemos dejar atrás: visitar el castillo, dar un paseo en el tren turístico o ver el Museo del Jamón.