La única fábrica artesanal de chocolate de la provincia de Huelva la encontrarás en Aracena

En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche existe una fábrica única en su especie, una fábrica de chocolate. Se trata de Richard Chocolat, una bean to bar¡ ("del grano a la tableta") gestionada por dos personas amantes de este preciado producto.

Esther, una apasionada de la comida sana y productos naturales, los cuales combina con precisión quirúrgica con el cacao "mariquita"(variedad que emplean mayoritariamente) y Juan, un maestro chocolatero con años de experiencia que ha tenido otros negocios del sector y se ha formado con varios WCM (World Chocolate Masters), tales cómo Morató (Director Creativo mundial de Cacao Barry).

Su tienda ubicada a escasos 100 metros de la Gruta de las Maravillas, en la zona donde están los lavaderos, es un claro escaparate donde podrás observar el proceso de elaboración.

En ella encontrarás chocolate para todos los gustos. Desde blanco con maíz frito, hasta 100% de cacao, pasando por productos exóticos como el baobad (puede sonarnos del Principito), la proteína de cáñamo o la Lúcuma.

Sin duda alguna, un atractivo más que sumar al abanico turístico de la Sierra.

Posdata: los Oompa Loompa los he buscado durante más de un año y no he logrado averiguar dónde los guardan.